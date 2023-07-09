https://sputnikarabic.ae/20230709/بايدن-يؤكد-أنه-لا-يرى-وحدة-في-الناتو-حول-مسألة-قبول-أوكرانيا-ضمن-الحلف-1078889868.html

بايدن يؤكد أنه لا يرى وحدة في "الناتو" حول مسألة قبول أوكرانيا ضمن الحلف

بايدن يؤكد أنه لا يرى وحدة في "الناتو" حول مسألة قبول أوكرانيا ضمن الحلف

صرّح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه لا يرى وحدة بين دول "الناتو" فيما يتعلق بقضية انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الحلف. 09.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-09T14:58+0000

2023-07-09T14:58+0000

2023-07-09T14:58+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال بايدن، في مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "لا أعتقد أن هناك موقفًا بالإجماع في الناتو بشأن ما إذا كان ينبغي دعوة أوكرانيا إلى أسرة الناتو الآن، في هذه اللحظة، وفي خضم الحرب".وأشار بايدن إلى أنه أجرى محادثة مفصلة مع فلاديمير زيلينسكي، حول هذه القضية، وأوضح أن أمريكا ستواصل ضمان أمن أوكرانيا وتزويدها بالسلاح.وأضاف: "مع ذلك، أعتقد أنه من السابق لأوانه التحدث والدعوة للتصويت، حيث يوجد عدد من المتطلبات الأخرى التي يجب الوفاء بها".وأوضح بايدن أنه متفائل بشأن احتمالات انضمام السويد إلى "الناتو"، في المستقبل القريب، في ضوء القمة المقبلة للحلف في فيلنيوس.

https://sputnikarabic.ae/20230709/خبير-أعضاء-الناتو-لا-يرغبون-بانضمام-أوكرانيا-للحلف-تجنبا-لاستفزاز-روسيا-1078889121.html

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