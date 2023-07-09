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https://sputnikarabic.ae/20230709/بايدن-يؤكد-أنه-لا-يرى-وحدة-في-الناتو-حول-مسألة-قبول-أوكرانيا-ضمن-الحلف-1078889868.html
بايدن يؤكد أنه لا يرى وحدة في "الناتو" حول مسألة قبول أوكرانيا ضمن الحلف
بايدن يؤكد أنه لا يرى وحدة في "الناتو" حول مسألة قبول أوكرانيا ضمن الحلف
صرّح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه لا يرى وحدة بين دول "الناتو" فيما يتعلق بقضية انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الحلف. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T14:58+0000
2023-07-09T14:58+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بايدن، في مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "لا أعتقد أن هناك موقفًا بالإجماع في الناتو بشأن ما إذا كان ينبغي دعوة أوكرانيا إلى أسرة الناتو الآن، في هذه اللحظة، وفي خضم الحرب".وأشار بايدن إلى أنه أجرى محادثة مفصلة مع فلاديمير زيلينسكي، حول هذه القضية، وأوضح أن أمريكا ستواصل ضمان أمن أوكرانيا وتزويدها بالسلاح.وأضاف: "مع ذلك، أعتقد أنه من السابق لأوانه التحدث والدعوة للتصويت، حيث يوجد عدد من المتطلبات الأخرى التي يجب الوفاء بها".وأوضح بايدن أنه متفائل بشأن احتمالات انضمام السويد إلى "الناتو"، في المستقبل القريب، في ضوء القمة المقبلة للحلف في فيلنيوس.
https://sputnikarabic.ae/20230709/خبير-أعضاء-الناتو-لا-يرغبون-بانضمام-أوكرانيا-للحلف-تجنبا-لاستفزاز-روسيا-1078889121.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يؤكد أنه لا يرى وحدة في "الناتو" حول مسألة قبول أوكرانيا ضمن الحلف

14:58 GMT 09.07.2023
© AP Photo / Susan Walshالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
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صرّح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه لا يرى وحدة بين دول "الناتو" فيما يتعلق بقضية انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الحلف.
وقال بايدن، في مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "لا أعتقد أن هناك موقفًا بالإجماع في الناتو بشأن ما إذا كان ينبغي دعوة أوكرانيا إلى أسرة الناتو الآن، في هذه اللحظة، وفي خضم الحرب".
وأشار بايدن إلى أنه أجرى محادثة مفصلة مع فلاديمير زيلينسكي، حول هذه القضية، وأوضح أن أمريكا ستواصل ضمان أمن أوكرانيا وتزويدها بالسلاح.
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14:28 GMT
وأضاف: "مع ذلك، أعتقد أنه من السابق لأوانه التحدث والدعوة للتصويت، حيث يوجد عدد من المتطلبات الأخرى التي يجب الوفاء بها".
وأوضح بايدن أنه متفائل بشأن احتمالات انضمام السويد إلى "الناتو"، في المستقبل القريب، في ضوء القمة المقبلة للحلف في فيلنيوس.
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