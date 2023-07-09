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https://sputnikarabic.ae/20230709/بايدن-يستجم-ويأخذ-حمام-شمس-برفقة-زوجته-على-أحد-الشواطئ-فيديو-1078878993.html
بايدن يستجم ويأخذ حمام شمس برفقة زوجته على أحد الشواطئ... فيديو
بايدن يستجم ويأخذ حمام شمس برفقة زوجته على أحد الشواطئ... فيديو
نشرت وسائل إعلام أمريكية لقطات تظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يقضي وقتا من إجازته على أحد الشواطئ الأمريكية. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T09:45+0000
2023-07-09T09:45+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وأمضى بايدن نهار يوم السبت، في أحد شواطئ ولاية ديلاوير، ورصدته الكاميرات وهو يستجم ويأخذ حمام شمس برفقة زوجته مع أفراد آخرين من أسرته.وفي الفيديو يظهر الرئيس الأمريكي (80 عاما)، يرتدي سروال سباحة أزرق مزينا بالسلاحف البحرية وقميص بولو أبيض وهو يغرق قدميه في الرمال بجانب السيدة الأولى جيل بايدن.وأثارت هذه الإجازة، التي استمرت نحو أسبوعين، جدلا كبيرا بين الأمريكيين، الذين يرون أن عليه التوقف عن مغادرة واشنطن وحل الأزمات التي تسبب بها.ومن جانبه، قال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن يقوم بمهام عمله من أي مكان وفي أي وقت.وتأتي عطلة بايدن قبيل انطلاق جولته إلى أوروبا اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن يزور لندن، ثم سيتجه إلى عاصمة ليتوانيا فيلنيوس، ليشارك في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المرتقبة يومي 11 و12 يوليو/تموز الجاري.
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, نادي الفيديو, الأخبار, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, نادي الفيديو, الأخبار, أخبار العالم الآن

بايدن يستجم ويأخذ حمام شمس برفقة زوجته على أحد الشواطئ... فيديو

09:45 GMT 09.07.2023
© AFP 2023 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
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نشرت وسائل إعلام أمريكية لقطات تظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يقضي وقتا من إجازته على أحد الشواطئ الأمريكية.
وأمضى بايدن نهار يوم السبت، في أحد شواطئ ولاية ديلاوير، ورصدته الكاميرات وهو يستجم ويأخذ حمام شمس برفقة زوجته مع أفراد آخرين من أسرته.
وفي الفيديو يظهر الرئيس الأمريكي (80 عاما)، يرتدي سروال سباحة أزرق مزينا بالسلاحف البحرية وقميص بولو أبيض وهو يغرق قدميه في الرمال بجانب السيدة الأولى جيل بايدن.
وأثارت هذه الإجازة، التي استمرت نحو أسبوعين، جدلا كبيرا بين الأمريكيين، الذين يرون أن عليه التوقف عن مغادرة واشنطن وحل الأزمات التي تسبب بها.
ومن جانبه، قال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن يقوم بمهام عمله من أي مكان وفي أي وقت.
وتأتي عطلة بايدن قبيل انطلاق جولته إلى أوروبا اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن يزور لندن، ثم سيتجه إلى عاصمة ليتوانيا فيلنيوس، ليشارك في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المرتقبة يومي 11 و12 يوليو/تموز الجاري.
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