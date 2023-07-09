https://sputnikarabic.ae/20230709/بينهم-قيادي-أجنبي-مقتل-3-مسلحين-موالين-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-بغارة-تركية-1078885237.html
بينهم قيادي أجنبي.. مقتل 3 مسلحين موالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا بغارة تركية
بينهم قيادي أجنبي.. مقتل 3 مسلحين موالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا بغارة تركية
قُتلت مجموعة جديدة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي من قوات "قسد"، في غارة جوية شنتها طائرة مسيرة استهدفت سيارة في وسط مدينة منبج في ريف محافظة حلب السورية. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T12:27+0000
2023-07-09T12:27+0000
2023-07-09T12:27+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية مطلعة في مدينة منبج في ريف حلب، بأن ثلاثة مسلحين بينهم قيادي من جنسية غير سورية من ما يسمى "قوات مجلس منبج العسكري" التابعة لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، قتلوا ظهر الأحد 9 تموز/ يوليو، في استهداف جوي تركي عبر طائرة مسيرة.وتابعت المصادر أن المجموعة كانت تستقل سيارة من نوع "جيب" انفجرت بالقرب من دوار السبع بحرات عند مدرسة التطبيقات على طريق حلب غربي مدينة منبج في ريف حلب الشرقي، ما أدى لاحتراق السيارة بشكل كامل، مع معلومات عن وجود مصاب واحد فقط.في حين قالت مصادر مقربة من قوات "قسد" لوكالة "سبوتنيك" أن طبيعة الانفجار لا تزال مجهولة، ولا يعلم إذا ما كان عبوة ناسفة أو استهداف من قبل طائرة تركية مسيّرة، فيما أصيب عنصر آخر بالانفجار.وتابعت المصادر: "فرضت قوات "قسد" طوقاً أمنياً حول مكان الانفجار وباشرت تحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة".يشار إلى أن العملية تمت رغم إعلان قيادة قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، منع مسلحيها وقيادييها من استخدام السيارات والدراجات النارية على طول الشريط الحدودي مع تركيا.ويعتبر الاستهداف الجديد هو الـ12 من نوعه منذ الانتخابات التركية، والـ27 منذ بداية العام الحالي 2023، والاستهدافات أدت لمقتل العشرات من مسلحي "قسد".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
بينهم قيادي أجنبي.. مقتل 3 مسلحين موالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا بغارة تركية
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قُتلت مجموعة جديدة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي من قوات "قسد"، في غارة جوية شنتها طائرة مسيرة استهدفت سيارة في وسط مدينة منبج في ريف محافظة حلب السورية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية مطلعة في مدينة منبج في ريف حلب، بأن ثلاثة مسلحين بينهم قيادي من جنسية غير سورية من ما يسمى "قوات مجلس منبج العسكري" التابعة لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، قتلوا ظهر الأحد 9 تموز/ يوليو، في استهداف جوي تركي عبر طائرة مسيرة.
وتابعت المصادر أن المجموعة كانت تستقل سيارة من نوع "جيب" انفجرت بالقرب من دوار السبع بحرات عند مدرسة التطبيقات على طريق حلب غربي مدينة منبج في ريف حلب الشرقي، ما أدى لاحتراق السيارة بشكل كامل، مع معلومات عن وجود مصاب واحد فقط.
في حين قالت مصادر مقربة من قوات "قسد" لوكالة "سبوتنيك" أن طبيعة الانفجار لا تزال مجهولة، ولا يعلم إذا ما كان عبوة ناسفة أو استهداف من قبل طائرة تركية مسيّرة، فيما أصيب عنصر آخر بالانفجار.
وتابعت المصادر: "فرضت قوات "قسد" طوقاً أمنياً حول مكان الانفجار وباشرت تحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة".
يشار إلى أن العملية تمت رغم إعلان قيادة قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، منع مسلحيها وقيادييها من استخدام السيارات والدراجات النارية على طول الشريط الحدودي مع تركيا.
ويعتبر الاستهداف الجديد هو الـ12 من نوعه منذ الانتخابات التركية، والـ27 منذ بداية العام الحالي 2023، والاستهدافات أدت لمقتل العشرات من مسلحي "قسد".