https://sputnikarabic.ae/20230709/تصرف-جنوني-يشعل-الغضب-كيف-تعامل-شرطي-أمريكي-مع-امرأة-حامل-رغم-صراخها-1078885650.html
تصرف جنوني يشعل الغضب... كيف تعامل شرطي أمريكي مع امرأة حامل رغم صراخها
تصرف جنوني يشعل الغضب... كيف تعامل شرطي أمريكي مع امرأة حامل رغم صراخها
أثار تصرف جنوني لضابط شرطة أمريكي مع امرأة حامل، سخط العديد من مرتادي مواقع التواصل، بعد تداول مقطع مصور له وهو يسحبها من سيارتها وأسقطها أرضا. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T12:42+0000
2023-07-09T12:42+0000
2023-07-09T12:42+0000
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ووقع الحادث في مدينة بوكا راتون، في ولاية فلوريدا الأمريكية.ويُظهر الفيديو الذي تم التقاطه من الكاميرا الملتصقة بجسد الشرطي، ماثيو ماكنيكول، أنه يواجه المرأة، نيريليا لورنت، وشريكها، هاري هاردي، ويخبرهما أن بوكا راتون هي "مدينته"، على حد تعبيره.وفي الفيديو، يمكن رؤية ماكنيكول وهو يقترب من السيارة ويقول لهما: "لماذا تتلقون جميع أنواع المكالمات الهاتفية؟"، فيجيبه هنري بأنه بينهما نزاع، ليرد عليه: "هناك نزاع علني في مدينتي، مدينة بوكا راتون"، ويطلب من المرأة، نيريليا لورنت، إعطاءه بطاقتها الشخصية ورخصة قيادتها، لكنها ترفض بانفعال.بعد ذلك، أمر الضابط المرأة بالخروج من سيارتها، ويفاجئها بإمساك ذراعها وإدارته خلف ظهرها، ثم يسحبها إلى الأرض، ويكبّلها بالأصفاد، لتظل تصرخ طوال الوقت "أنا حامل".وأثناء قيام الضابط، ماثيو ماكنيكول، بتثبيت المرأة الحامل على الأرض، يمكن سماع شريكها، هاري هاردي، يقول لضابط آخر كان موجودا في المكان: "إنها حامل في شهرها السادس، فما خطبه".وسُمح لضابط الشرطة، ماثيو ماكنيكول، بالتقاعد من وظيفته، وذلك بعد وقت قصير من الحادث الذي وقع في شهر مايو/ أيار الماضي، لكن تم الكشف عنه مؤخرا، وفقا لموقع "بوكا نيوز ناو".وأكدت إدارة الموارد البشرية في بوكا راتون، أن ماكنيكول قدم إخطاره بالتقاعد في الأول من شهر يونيو/ حزيران 2023، وكان آخر يوم رسمي له هو 10 يونيو.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
تصرف جنوني يشعل الغضب... كيف تعامل شرطي أمريكي مع امرأة حامل رغم صراخها
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أثار تصرف جنوني لضابط شرطة أمريكي مع امرأة حامل، سخط العديد من مرتادي مواقع التواصل، بعد تداول مقطع مصور له وهو يسحبها من سيارتها وأسقطها أرضا.
ووقع الحادث في مدينة بوكا راتون، في ولاية فلوريدا الأمريكية.
ويُظهر الفيديو الذي تم التقاطه من الكاميرا الملتصقة بجسد الشرطي، ماثيو ماكنيكول، أنه يواجه المرأة، نيريليا لورنت، وشريكها، هاري هاردي، ويخبرهما أن بوكا راتون هي "مدينته"، على حد تعبيره.
وفي الفيديو، يمكن رؤية ماكنيكول وهو يقترب من السيارة ويقول لهما: "لماذا تتلقون جميع أنواع المكالمات الهاتفية؟"، فيجيبه هنري بأنه بينهما نزاع، ليرد عليه: "هناك نزاع علني في مدينتي، مدينة بوكا راتون"، ويطلب من المرأة، نيريليا لورنت، إعطاءه بطاقتها الشخصية ورخصة قيادتها، لكنها ترفض بانفعال.
بعد ذلك، أمر الضابط المرأة بالخروج من سيارتها، ويفاجئها بإمساك ذراعها وإدارته خلف ظهرها، ثم يسحبها إلى الأرض، ويكبّلها بالأصفاد، لتظل تصرخ طوال الوقت "أنا حامل
".
وأثناء قيام الضابط، ماثيو ماكنيكول، بتثبيت المرأة الحامل على الأرض، يمكن سماع شريكها، هاري هاردي، يقول لضابط آخر كان موجودا في المكان: "إنها حامل في شهرها السادس، فما خطبه".
وسُمح لضابط الشرطة، ماثيو ماكنيكول، بالتقاعد من وظيفته، وذلك بعد وقت قصير من الحادث الذي وقع في شهر مايو/ أيار الماضي، لكن تم الكشف عنه مؤخرا، وفقا لموقع
"بوكا نيوز ناو".
وأكدت إدارة الموارد البشرية في بوكا راتون، أن ماكنيكول قدم إخطاره بالتقاعد في الأول من شهر يونيو/ حزيران 2023، وكان آخر يوم رسمي له هو 10 يونيو.