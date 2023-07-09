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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230709/تقارير-زيلينسكي-يعين-قائدا-جديدا-للحرس-الوطني-الأوكراني-1078872841.html
تقارير: زيلينسكي يعين قائدا جديدا للحرس الوطني الأوكراني
تقارير: زيلينسكي يعين قائدا جديدا للحرس الوطني الأوكراني
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن فلاديمير زيلينسكي، عين ألكسندر بيفنينكو، قائدا جديدا للحرس الوطني الأوكراني. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T00:47+0000
2023-07-09T00:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
الحرس الوطني
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موسكو - سبوتنيك. وأعلن زيلينسكي، في لفوف قائدا جديدا للحرس الوطني. وتولى المنصب ألكسندر بيفنينكو، الحاصل على لقب بطل أوكرانيا.يذكر أن العقيد بيفنينكو، كان قائد للواء العملياتي الثالث للحرس الوطني، الذي شارك في معارك أرتيوموفسك (باخموت)، حيث حصل على لقب بطل أوكرانيا في مارس 2023.وفي السابق، شغل يوري ليبيد هذا المنصب، بعد تعيينه في يناير 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230709/مسؤول-انضمام-أوكرانيا-للناتو-أمر-مستحيل-1078872730.html
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زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, الحرس الوطني
زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, الحرس الوطني

تقارير: زيلينسكي يعين قائدا جديدا للحرس الوطني الأوكراني

00:47 GMT 09.07.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن فلاديمير زيلينسكي، عين ألكسندر بيفنينكو، قائدا جديدا للحرس الوطني الأوكراني.
موسكو - سبوتنيك. وأعلن زيلينسكي، في لفوف قائدا جديدا للحرس الوطني. وتولى المنصب ألكسندر بيفنينكو، الحاصل على لقب بطل أوكرانيا.
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسؤول: انضمام أوكرانيا للناتو أمر مستحيل
00:18 GMT
يذكر أن العقيد بيفنينكو، كان قائد للواء العملياتي الثالث للحرس الوطني، الذي شارك في معارك أرتيوموفسك (باخموت)، حيث حصل على لقب بطل أوكرانيا في مارس 2023.
وفي السابق، شغل يوري ليبيد هذا المنصب، بعد تعيينه في يناير 2022.
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