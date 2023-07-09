https://sputnikarabic.ae/20230709/تقارير-زيلينسكي-يعين-قائدا-جديدا-للحرس-الوطني-الأوكراني-1078872841.html
تقارير: زيلينسكي يعين قائدا جديدا للحرس الوطني الأوكراني
تقارير: زيلينسكي يعين قائدا جديدا للحرس الوطني الأوكراني
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن فلاديمير زيلينسكي، عين ألكسندر بيفنينكو، قائدا جديدا للحرس الوطني الأوكراني. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T00:47+0000
2023-07-09T00:47+0000
2023-07-09T00:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
الحرس الوطني
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موسكو - سبوتنيك. وأعلن زيلينسكي، في لفوف قائدا جديدا للحرس الوطني. وتولى المنصب ألكسندر بيفنينكو، الحاصل على لقب بطل أوكرانيا.يذكر أن العقيد بيفنينكو، كان قائد للواء العملياتي الثالث للحرس الوطني، الذي شارك في معارك أرتيوموفسك (باخموت)، حيث حصل على لقب بطل أوكرانيا في مارس 2023.وفي السابق، شغل يوري ليبيد هذا المنصب، بعد تعيينه في يناير 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230709/مسؤول-انضمام-أوكرانيا-للناتو-أمر-مستحيل-1078872730.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, الحرس الوطني
زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, الحرس الوطني
تقارير: زيلينسكي يعين قائدا جديدا للحرس الوطني الأوكراني
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن فلاديمير زيلينسكي، عين ألكسندر بيفنينكو، قائدا جديدا للحرس الوطني الأوكراني.
موسكو - سبوتنيك. وأعلن زيلينسكي، في لفوف قائدا جديدا للحرس الوطني. وتولى المنصب ألكسندر بيفنينكو
، الحاصل على لقب بطل أوكرانيا.
يذكر أن العقيد بيفنينكو، كان قائد للواء العملياتي الثالث للحرس الوطني، الذي شارك في معارك أرتيوموفسك (باخموت)، حيث حصل على لقب بطل أوكرانيا في مارس 2023.
وفي السابق، شغل يوري ليبيد هذا المنصب، بعد تعيينه في يناير 2022.