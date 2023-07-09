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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230709/جنود-أوكرانيون-يتطايرون-جراء-ضربات-روسية-شلت-هجومهم-فيديو-1078886300.html
جنود أوكرانيون يتطايرون جراء ضربات روسية شلت هجومهم... فيديو
جنود أوكرانيون يتطايرون جراء ضربات روسية شلت هجومهم... فيديو
نشرت وكالة "سبوتنيك" مقطع فيديو يوثق لحظة إحباط القوات الروسية لتقدم مجموعة من الجنود الأوكرانيين على محور دونيتسك، وتحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T13:06+0000
2023-07-09T13:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وأظهرت المشاهد عددا من الجنود الأوكرانيين يتطايرون ويفرون جراء ضربات روسية شلت هجومهم.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت مستودعات ذخيرة اللواءين 53 و115 الأوكرانيين في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

جنود أوكرانيون يتطايرون جراء ضربات روسية شلت هجومهم... فيديو

13:06 GMT 09.07.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لقوات لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني، جمهورية لوغانسك الشعبية 24 مايو 2022
جنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لقوات لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني، جمهورية لوغانسك الشعبية 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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نشرت وكالة "سبوتنيك" مقطع فيديو يوثق لحظة إحباط القوات الروسية لتقدم مجموعة من الجنود الأوكرانيين على محور دونيتسك، وتحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم.
وأظهرت المشاهد عددا من الجنود الأوكرانيين يتطايرون ويفرون جراء ضربات روسية شلت هجومهم.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت مستودعات ذخيرة اللواءين 53 و115 الأوكرانيين في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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