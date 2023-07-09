https://sputnikarabic.ae/20230709/حركة-القربان-طقوس-دينية-بنظام-القرعة-في-دولة-عربية-تؤدي-للانتحار-1078883149.html
"حركة القربان"... طقوس دينية بنظام القرعة في دولة عربية تؤدي للانتحار
"حركة القربان"... طقوس دينية بنظام القرعة في دولة عربية تؤدي للانتحار
تحدثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمها: ظاهرة "جماعة القربان" المتطرفة تنتقل إلى لبنان، وفاة طفلة بعد تعرضها لاعتداء جنسي، بعد تشبيهها... 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T12:23+0000
2023-07-09T12:23+0000
2023-07-09T12:23+0000
راديو
صدى الحياة
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"حركة القربان"... طقوس دينية بنظام القرعة في دولة عربية تؤدي للانتحار
"حركة القربان"... طقوس دينية بنظام القرعة في دولة عربية تؤدي للانتحار
لطالما كانت هناك عادات دينية وطرق مختلفة وغريبة لدى الشعوب في تقديم القرابين وممارسة طقوس خاصة للتقرب بها من الآلهة أو الإله الذي يعبدونه، إلا أنّ الأمر يختلف إذا تعلّق بالمسلمين، الذين يعتبرون الصلاة والعبادات والأعمال الصالحة هي الوسيلة الأولى للتقرب إلى الله.أثارت "جماعة القربان" التي ظهرت مؤخرا في محافظة ذي قار جنوب العراق، استغراب الأوساط الشعبية والسياسية حول الأفكار التي تتبناها، والتي تؤدي إلى انتحار أحد أصحابها عبر نظام "القرعة".ويُجري الراغبون بالانتحار قرعة فيما بينهم، والتي تعد ضمن طقوسهم الخاصة، إجراء قرعة في مكان واحد مع اختلاف الوقت، ومن ترسو عليه يقدم على قتل نفسه عن طريق الشنق، فما هي حركة القربان هذه، ومن أتباعها، وكيف يمكن محاربة هذه الأفكار الغريبة والدخيلة على المجتمع؟حول هذا الموضوع، قال سماحة الشيخ العراقي، خالد الدراجي، لبرنامج "صدى الحياة":وأكد الشيخ خالد الدراجي أنالتفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
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MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
"حركة القربان"... طقوس دينية بنظام القرعة في دولة عربية تؤدي للانتحار
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تحدثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمها: ظاهرة "جماعة القربان" المتطرفة تنتقل إلى لبنان، وفاة طفلة بعد تعرضها لاعتداء جنسي، بعد تشبيهها الرجل بـ"الخروف الأزهري" ردود على رضوى الشربيني، جزائري يحيّي جيش بلاده "بالهندام العسكري الكامل" أمام برج إيفل، معرض للآثار الفرعونية في موسكو، مهرجان أفينيون.
لطالما كانت هناك عادات دينية وطرق مختلفة وغريبة لدى الشعوب في تقديم القرابين وممارسة طقوس خاصة للتقرب بها من الآلهة أو الإله الذي يعبدونه، إلا أنّ الأمر يختلف إذا تعلّق بالمسلمين، الذين يعتبرون الصلاة والعبادات والأعمال الصالحة هي الوسيلة الأولى للتقرب إلى الله.
أثارت "جماعة القربان" التي ظهرت مؤخرا في محافظة ذي قار جنوب العراق، استغراب الأوساط الشعبية والسياسية حول الأفكار التي تتبناها، والتي تؤدي إلى انتحار أحد أصحابها عبر نظام "القرعة".
ويُجري الراغبون بالانتحار قرعة فيما بينهم، والتي تعد ضمن طقوسهم الخاصة، إجراء قرعة في مكان واحد مع اختلاف الوقت، ومن ترسو عليه يقدم على قتل نفسه عن طريق الشنق، فما هي حركة القربان هذه، ومن أتباعها، وكيف يمكن محاربة هذه الأفكار الغريبة والدخيلة على المجتمع؟
حول هذا الموضوع، قال سماحة الشيخ العراقي، خالد الدراجي، لبرنامج "صدى الحياة":
"إن حركة القربان وجماعتها ليست بدعة من الحركات التي نذكرها وهناك العشرات من الحركات التي انتشرت في العراق للأسف، وهناك دول مجاورة هي من تدعم هذه الحركات الضالة والمنحرفة من أموال وعقارات وأعوان ورواتب".
وأكد الشيخ خالد الدراجي أن
"الجهل من أهم أسباب ترسب هذه الحركات المنحرفة داخل العراق، وأيضا استغلال جهل وسذاجة هؤلاء لعدم فهمهم لقضية الإمام المهدي، وعدم الركون إلى ركن وثيق جدا والالتفاف حول العلماء والمرجعية العادلة المتمثلة في النجف الأشرف المتمثلة في سماحة السيد السيستاني والذي دائما يشير إلى محاربة هذه الحركات الضالة بالعلم والفكر".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...