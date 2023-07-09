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https://sputnikarabic.ae/20230709/خبير-أعضاء-الناتو-لا-يرغبون-بانضمام-أوكرانيا-للحلف-تجنبا-لاستفزاز-روسيا-1078889121.html
خبير: أعضاء الناتو لا يرغبون بانضمام أوكرانيا للحلف تجنبا لاستفزاز روسيا
خبير: أعضاء الناتو لا يرغبون بانضمام أوكرانيا للحلف تجنبا لاستفزاز روسيا
قال المتخصص في العلاقات الروسية الأوروبية، باسل الحاج جاسم، إن الموقف الألماني برفض انضمام أوكرانيا لـ"الناتو" ليس جديدا، مشيرا أن الولايات المتحدة تتبنى الرأي... 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T14:28+0000
2023-07-09T14:28+0000
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ولفت الحاج جاسم، في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أن القانون العام للناتو يحكم هذه المسألة، فلا يحق لدولة الانضمام إلا عن طريق امتثالها للشروط كافة، التي يحددها حلف شمال الأطلسي.وأضاف جاسم أن بقية دول حلف الناتو لها مواقف مشابهة مثل فرنسا، مشيرا إلى أن الناتو يتحاشى الدخول في حرب مباشرة مع روسيا إذا دخلت أوكرانيا الناتو، مبينا أنها لن تكون حربا بالوكالة مثل الذي يحصل الآن.وذكر المتخصص في العلاقات الروسية الأوروبية، أن هناك واحدا وعشرين دولة من بين واحد وثلاثين تعارض انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، والدافع هو عدم رغبتهم في استفزاز روسيا.وتعتزم ألمانيا دعوة أعضاء حلف شمال الأطلسي إلى تأجيل انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، بسبب مخاوف من أن تؤدي العضوية الفورية إلى حرب مع روسيا.وبحسب مصادر تحدثت لوسائل إعلام غربية، فإن ألمانيا تتعامل بحذر مع احتمال تقديم عضوية فورية لأوكرانيا، في قمة "الناتو"، المزمع عقدها في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو/ تموز الجاري.وقالت مصادر في حلف شمال الأطلسي، إن برلين تريد أن يكون لديها عملية ووقت لتطوير الضمانات الأمنية، وبالتالي منع العضوية فعليا.وستعمل ألمانيا على حث الأعضاء الآخرين في الحلف على التركيز في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، وليس مقترحات الانضمام إلى الناتو.بدورها، أكدت سفيرة لاتفيا لدى ألمانيا، ألدا فاناغا، أن أوكرانيا لا يمكنها أن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي، في سياق الصراع المستمر، مبينة أن قمة فيلنيوس ستكون تاريخية، وينبغي أن تبعث برسالة واضحة حول كيفية حماية الجانب الشرقي للناتو بشكل أفضل، كما أن هناك خطة لكيفية قبول أوكرانيا في الحلف.
https://sputnikarabic.ae/20230709/إعلام-ألمانيا-ستدعو-لتأجيل-انضمام-أوكرانيا-للناتو-في-قمة-فيلنيوس-1078872952.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, الناتو, حصري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, الناتو, حصري

خبير: أعضاء الناتو لا يرغبون بانضمام أوكرانيا للحلف تجنبا لاستفزاز روسيا

14:28 GMT 09.07.2023
© AFP 2023 / Jonathan Ernstقادة دول أعضاء الناتو في مدريد، إسبانيا 28 يونيو 2022
قادة دول أعضاء الناتو في مدريد، إسبانيا 28 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
© AFP 2023 / Jonathan Ernst
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حصري
قال المتخصص في العلاقات الروسية الأوروبية، باسل الحاج جاسم، إن الموقف الألماني برفض انضمام أوكرانيا لـ"الناتو" ليس جديدا، مشيرا أن الولايات المتحدة تتبنى الرأي نفسه.
ولفت الحاج جاسم، في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أن القانون العام للناتو يحكم هذه المسألة، فلا يحق لدولة الانضمام إلا عن طريق امتثالها للشروط كافة، التي يحددها حلف شمال الأطلسي.
وأضاف جاسم أن بقية دول حلف الناتو لها مواقف مشابهة مثل فرنسا، مشيرا إلى أن الناتو يتحاشى الدخول في حرب مباشرة مع روسيا إذا دخلت أوكرانيا الناتو، مبينا أنها لن تكون حربا بالوكالة مثل الذي يحصل الآن.
وذكر المتخصص في العلاقات الروسية الأوروبية، أن هناك واحدا وعشرين دولة من بين واحد وثلاثين تعارض انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، والدافع هو عدم رغبتهم في استفزاز روسيا.
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: ألمانيا ستدعو لتأجيل انضمام أوكرانيا للناتو في قمة فيلنيوس
01:47 GMT
وتعتزم ألمانيا دعوة أعضاء حلف شمال الأطلسي إلى تأجيل انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، بسبب مخاوف من أن تؤدي العضوية الفورية إلى حرب مع روسيا.
وبحسب مصادر تحدثت لوسائل إعلام غربية، فإن ألمانيا تتعامل بحذر مع احتمال تقديم عضوية فورية لأوكرانيا، في قمة "الناتو"، المزمع عقدها في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو/ تموز الجاري.
وقالت مصادر في حلف شمال الأطلسي، إن برلين تريد أن يكون لديها عملية ووقت لتطوير الضمانات الأمنية، وبالتالي منع العضوية فعليا.
وستعمل ألمانيا على حث الأعضاء الآخرين في الحلف على التركيز في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، وليس مقترحات الانضمام إلى الناتو.
بدورها، أكدت سفيرة لاتفيا لدى ألمانيا، ألدا فاناغا، أن أوكرانيا لا يمكنها أن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي، في سياق الصراع المستمر، مبينة أن قمة فيلنيوس ستكون تاريخية، وينبغي أن تبعث برسالة واضحة حول كيفية حماية الجانب الشرقي للناتو بشكل أفضل، كما أن هناك خطة لكيفية قبول أوكرانيا في الحلف.
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