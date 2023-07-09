https://sputnikarabic.ae/20230709/رئيسة-مجلس-الفيدرالية-الروسي-تزور-الصين-على-رأس-وفد-برلماني-1078879437.html

رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي تزور الصين على رأس وفد برلماني

رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي تزور الصين على رأس وفد برلماني

أعلن مجلس الفيدرالية الروسي أن رئيسته، فالنتينا ماتفيينكو، تعتزم زيارة الصين على رأس وفد برلماني، تلبية لدعوة من رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب... 09.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-09T10:18+0000

2023-07-09T10:18+0000

2023-07-09T10:18+0000

روسيا

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ويشارك الوفد البرلماني الروسي برئاسة ماتفيينكو في الاجتماع الثامن للجنة التعاون البرلماني الروسية الصينية، ويضم الوفد عددًا من نواب رئيسي غرفتي الجمعية الفيدرالية الروسية (مجلسي الاتحاد والدوما) ورؤساء اللجان في الغرفتين.وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية أيضًا أن "رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، تترأس وفداً في زيارة إلى الصين في الفترة من 9 إلى 12 يوليو/ تموز، وستحضر الاجتماع الثامن للجنة الصينية - الروسية للتعاون البرلماني. وتأتي هذه الزيارة بدعوة من تشاو لي جي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني".في سياق متصل، أكد القنصل العام الروسي في شنغهاي، دميتري لوكيانتسيف، الجمعة الماضية، أن أي محاولات لتدمير العلاقات الروسية الصينية من الخارج أو إحداث خلاف فيها بشكل مصطنع، في الظروف الجيوسياسية الحالية، هي محاولات بلا جدوى.وأجاب لوكيانتسيف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول ما إذا كان دخول سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي إلى شنغهاي يمكن اعتباره إشارة إلى مختلف القوى في المنطقة بأن العلاقات الروسية الصينية مستقرة، وأن التعاون الثنائي لا يخضع لتأثير خارجي، بأن هذا "بديهي".وتابع: "لقد قيل هذا الكلام أكثر من مرة على جميع المستويات، وعلاوة على ذلك، تم تأكيده في الممارسة العملية. العلاقات بين روسيا والصين ليست تحالفية فحسب، بل في الواقع، ومن حيث مستوى التفاهم المتبادل والثقة والاحترام المتبادلين، هي أعلى من ذلك بما لا يقاس، كما أنها لا تستند إلى اعتبارات انتهازية، بل إلى أساس موضوعي مشترك للمصالح، تتطابق أو تتقارب في مقاربة المشكلات العالمية الكبرى والأجندة الإقليمية".كما أشار إلى أن "هذا يتعلق بالتفاعل ليس فقط على المستوى الثنائي، ولكن أيضًا على العديد من المنصات الدولية: انظروا إلى التنسيق الوثيق بين دولتينا في الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، في منظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة دول "بريكس" وصيغة "روسيا- الهند- الصين"، والأطر الأخرى المتعددة الأطراف".

https://sputnikarabic.ae/20230703/الصين-وروسيا-تؤكدان-وجود-رغبة-متبادلة-لتعزيز-التعاون-العسكري-1078676089.html

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