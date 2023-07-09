https://sputnikarabic.ae/20230709/رئيس-حكومة-الوحدة-الليبية-الحكومة-الإيطالية-أبلغتنا-برفع-حظرها-على-الطيران-المدني-الليبي-1078881174.html
رئيس حكومة الوحدة الليبية: الحكومة الإيطالية أبلغتنا برفع حظرها على الطيران المدني - عاجل
رئيس حكومة الوحدة الليبية: الحكومة الإيطالية أبلغتنا برفع حظرها على الطيران المدني - عاجل
قال رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة إن الحكومة الإيطالية أبلغتنا برفع حظرها على الطيران المدني الليبي المفروض على البلاد منذ 10 سنوات واستئناف... 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T10:38+0000
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جاء ذلك في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد، وجه فيها الشكر لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.وتابع: "أثمن جهود قطاع المواصلات واللجنة المشكلة لهذا الغرض، كما أشكر كل من أسهم في تحقيق هذه الانفراجة لتسهيل حركة التنقل للمواطنين الليبيين".كما تحدث الدبيبة في تغريدة أخرى عن زيارته السابقة إلى إيطاليا، التي قام بها في يونيو/ حزيران الماضي.ولفت إلى أهمية استكمال أعمال اللجنتين الليبية والإيطالية بشأن جهود إلغاء حظر إيطاليا على الطيران المدني الليبي وتسهيل منح التأشيرات لليبيين.يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر القرار رقم 1970 لسنة 2011، تحت الفصل السابع لفرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا، ومن ثم بدأ حلف شمال الأطلسي "الناتو" في عملياته العسكرية ضد ليبيا تحت شعار حماية المدنيين وفرض منطقة حظر طيران.
https://sputnikarabic.ae/20230126/صفقة-غامضة-ما-الذي-تسعى-له-رئيسة-ورزاء-إيطاليا-في-ليبيا-1072751292.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم
رئيس حكومة الوحدة الليبية: الحكومة الإيطالية أبلغتنا برفع حظرها على الطيران المدني - عاجل
10:38 GMT 09.07.2023 (تم التحديث: 11:00 GMT 09.07.2023) تابعنا عبر
يتبع
قال رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة إن الحكومة الإيطالية أبلغتنا برفع حظرها على الطيران المدني الليبي المفروض على البلاد منذ 10 سنوات واستئناف الرحلات في سبتمبر/ أيلول المقبل.
جاء ذلك في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد، وجه فيها الشكر لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
وتابع: "أثمن جهود قطاع المواصلات واللجنة المشكلة لهذا الغرض، كما أشكر كل من أسهم في تحقيق هذه الانفراجة لتسهيل حركة التنقل للمواطنين الليبيين".
كما تحدث الدبيبة في تغريدة أخرى عن زيارته السابقة إلى إيطاليا، التي قام بها في يونيو/ حزيران الماضي.
ولفت إلى أهمية استكمال أعمال اللجنتين الليبية والإيطالية بشأن جهود إلغاء حظر إيطاليا على الطيران المدني الليبي وتسهيل منح التأشيرات لليبيين.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر القرار رقم 1970 لسنة 2011، تحت الفصل السابع لفرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا
، ومن ثم بدأ حلف شمال الأطلسي "الناتو" في عملياته العسكرية ضد ليبيا تحت شعار حماية المدنيين وفرض منطقة حظر طيران.