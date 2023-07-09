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"سوناطراك" الجزائرية توقع 3 عقود ومذكرة تفاهم مع "توتال إنرجيز" الفرنسية
"سوناطراك" الجزائرية توقع 3 عقود ومذكرة تفاهم مع "توتال إنرجيز" الفرنسية
وقعت شركة "سوناطراك" الجزائرية مع شركة "توتال إنرجيز" على عقدين للمحروقات، وآخر لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال الطاقات المتجددة. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T14:10+0000
2023-07-09T14:10+0000
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وذكرت شركة "سوناطراك" في بيان، اليوم الأحد: "وقع الرئيس المدير العام لـ"سوناطراك"، توفيق حكار، والرئيس المدير العام لشركة "توتال إنرجيز"، باتريك بوياني، عقدين للمحروقات، وعقد يتعلق بتمديد الالتزامات التعاقدية بين "سوناطراك" و"توتال إنرجيز" لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال".وأضاف البيان: "يتعلق عقدا المحروقات بالحقول التي تستغل بالشراكة، وهما حقلي "تي إف تي"، و"تي إف تي 2" جنوب".وتقدر الاستثمارات للعقد الثاني "تي إف تي" جنوب بمبلغ 407 مليون دولار أمريكي، ما يتيح استرجاع 11.5 مليار متر مكعب من الغاز و1.3 مليون طن من المكثفات و1.6 مليون طن من غاز البترول المسال.وتتعلق الاتفاقيات الموقعة في مجال الغاز الطبيعي المسال بتمديد الالتزامات التعاقدية بين "سوناطراك" و"توتال إنرجيز" لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال، بحسب "الشروق" الجزائرية.وأوضح البيان أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز الشراكة التجارية التي تسمح للشركتين بالقيام بدور رئيسي في تمويل السوق الفرنسية والأوروبية بالغاز، والإسهام في الأمن الطاقوي للمستهلكين.
https://sputnikarabic.ae/20230615/سوناطراك-الجزائرية-تنضم-إلى-مركز-الغاز-العالمي-1078128101.html
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العالم العربي, الجزائر, أخبار فرنسا
العالم العربي, الجزائر, أخبار فرنسا

"سوناطراك" الجزائرية توقع 3 عقود ومذكرة تفاهم مع "توتال إنرجيز" الفرنسية

14:10 GMT 09.07.2023
© AFP 2023 / Ryad Kramdiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
© AFP 2023 / Ryad Kramdi
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وقعت شركة "سوناطراك" الجزائرية مع شركة "توتال إنرجيز" على عقدين للمحروقات، وآخر لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال الطاقات المتجددة.
وذكرت شركة "سوناطراك" في بيان، اليوم الأحد: "وقع الرئيس المدير العام لـ"سوناطراك"، توفيق حكار، والرئيس المدير العام لشركة "توتال إنرجيز"، باتريك بوياني، عقدين للمحروقات، وعقد يتعلق بتمديد الالتزامات التعاقدية بين "سوناطراك" و"توتال إنرجيز" لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال".

وأشار البيان إلى أن الطرفان وقعا على مذكرة تفاهم في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

وأضاف البيان: "يتعلق عقدا المحروقات بالحقول التي تستغل بالشراكة، وهما حقلي "تي إف تي"، و"تي إف تي 2" جنوب".

وينص عقد "تي إف تي 2" على استثمارات تبلغ قيمتها نحو 332 مليون دولار أمريكي، ما يسمح باسترجاع 43 مليار متر مكعب من الغاز و4.3 مليون طن من المكثفات و5.7 مليون طن من غاز البترول المسال.

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وتقدر الاستثمارات للعقد الثاني "تي إف تي" جنوب بمبلغ 407 مليون دولار أمريكي، ما يتيح استرجاع 11.5 مليار متر مكعب من الغاز و1.3 مليون طن من المكثفات و1.6 مليون طن من غاز البترول المسال.

وأشار البيان إلى أن الإنتاج المشترك للرقعتين "تي إف تي"، و"تي إف تي 2" جنوب سيتجاوز 100 ألف برميل مكافئ نفط في اليوم، بحلول عام 2026، مقابل الإنتاج الحالي البالغ نحو 60 ألف برميل مكافئ نفط في اليوم.

وتتعلق الاتفاقيات الموقعة في مجال الغاز الطبيعي المسال بتمديد الالتزامات التعاقدية بين "سوناطراك" و"توتال إنرجيز" لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال، بحسب "الشروق" الجزائرية.
وأوضح البيان أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز الشراكة التجارية التي تسمح للشركتين بالقيام بدور رئيسي في تمويل السوق الفرنسية والأوروبية بالغاز، والإسهام في الأمن الطاقوي للمستهلكين.
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