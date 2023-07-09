عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230709/طلال-الفهد-الصباح-يفوز-برئاسة-المجلس-الأولمبي-الآسيوي-1078875564.html
طلال الفهد الصباح يفوز برئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي
طلال الفهد الصباح يفوز برئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي
فاز الكويتي الشيخ طلال الفهد الصباح برئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي خلال الانتخابات، التي جرت في اجتماع الجمعية العمومية للمجلس في العاصمة التايلاندية بانكوك. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T06:55+0000
2023-07-09T06:55+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
الكويت
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/03/1076607403_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_becb555f624ea0f21a0bbd95a2efea31.jpg
وحسم التصويت لصالح طلال الفهد ليتم انتخابه رسميا رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي بعد منافسته مع أمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية حسين المسلم.وذكر المجلس الأولمبي الآسيوي في بيان له عقب الانتخابات، أمس السبت، أن الشيخ طلال الفهد الأحمد الصباح انتخب رئيسا جديدا للجمعية العمومية الـ 42.وأضاف أن الفهد حصل على 24 صوتا مقابل 20 صوتا للمسلم في الانتخابات التي جرت بمشاركة 44 دولة.ولفت البيان إلى أن الشيخ طلال الفهد انضم إلى المجلس الأولمبي الآسيوي عام 2007.وهو نجل أول رئيس للمجلس الشيخ الفهد الأحمد الجابر الصباح الذي تولى قيادته في الفترة من 1982إلى 1990، وشقيق رئيس المجلس الأسبق الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح الذي قاد المجلس من عام 1991 إلى 2021.وكان الأمين العام السابق للمجلس الآسيوي رجا راندير سينغ، وهو من الهند يقود المجلس كرئيس بالنيابة منذ عام 2021.يشار إلى أن الشيخ طلال الفهد قد تولى العديد من المناصب بينها رئيس اتحاد غرب آسيا عام 2006 وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للألعاب الرياضية وعضو المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي.
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/03/1076607403_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_821effab9aac7b2ceb00b0895bf048f3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, منوعات, الكويت, أخبار العالم الآن, الأخبار
رياضة, منوعات, الكويت, أخبار العالم الآن, الأخبار

طلال الفهد الصباح يفوز برئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي

06:55 GMT 09.07.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATعلم الكويت
علم الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
تابعنا عبرTelegramNabd
فاز الكويتي الشيخ طلال الفهد الصباح برئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي خلال الانتخابات، التي جرت في اجتماع الجمعية العمومية للمجلس في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وحسم التصويت لصالح طلال الفهد ليتم انتخابه رسميا رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي بعد منافسته مع أمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية حسين المسلم.
وذكر المجلس الأولمبي الآسيوي في بيان له عقب الانتخابات، أمس السبت، أن الشيخ طلال الفهد الأحمد الصباح انتخب رئيسا جديدا للجمعية العمومية الـ 42.
وأضاف أن الفهد حصل على 24 صوتا مقابل 20 صوتا للمسلم في الانتخابات التي جرت بمشاركة 44 دولة.
ولفت البيان إلى أن الشيخ طلال الفهد انضم إلى المجلس الأولمبي الآسيوي عام 2007.
وهو نجل أول رئيس للمجلس الشيخ الفهد الأحمد الجابر الصباح الذي تولى قيادته في الفترة من 1982إلى 1990، وشقيق رئيس المجلس الأسبق الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح الذي قاد المجلس من عام 1991 إلى 2021.
وكان الأمين العام السابق للمجلس الآسيوي رجا راندير سينغ، وهو من الهند يقود المجلس كرئيس بالنيابة منذ عام 2021.
يشار إلى أن الشيخ طلال الفهد قد تولى العديد من المناصب بينها رئيس اتحاد غرب آسيا عام 2006 وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للألعاب الرياضية وعضو المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:33 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع7 يوليو, 08:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала