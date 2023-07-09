https://sputnikarabic.ae/20230709/طلال-الفهد-الصباح-يفوز-برئاسة-المجلس-الأولمبي-الآسيوي-1078875564.html
طلال الفهد الصباح يفوز برئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي
طلال الفهد الصباح يفوز برئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي
فاز الكويتي الشيخ طلال الفهد الصباح برئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي خلال الانتخابات، التي جرت في اجتماع الجمعية العمومية للمجلس في العاصمة التايلاندية بانكوك. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T06:55+0000
2023-07-09T06:55+0000
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وحسم التصويت لصالح طلال الفهد ليتم انتخابه رسميا رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي بعد منافسته مع أمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية حسين المسلم.وذكر المجلس الأولمبي الآسيوي في بيان له عقب الانتخابات، أمس السبت، أن الشيخ طلال الفهد الأحمد الصباح انتخب رئيسا جديدا للجمعية العمومية الـ 42.وأضاف أن الفهد حصل على 24 صوتا مقابل 20 صوتا للمسلم في الانتخابات التي جرت بمشاركة 44 دولة.ولفت البيان إلى أن الشيخ طلال الفهد انضم إلى المجلس الأولمبي الآسيوي عام 2007.وهو نجل أول رئيس للمجلس الشيخ الفهد الأحمد الجابر الصباح الذي تولى قيادته في الفترة من 1982إلى 1990، وشقيق رئيس المجلس الأسبق الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح الذي قاد المجلس من عام 1991 إلى 2021.وكان الأمين العام السابق للمجلس الآسيوي رجا راندير سينغ، وهو من الهند يقود المجلس كرئيس بالنيابة منذ عام 2021.يشار إلى أن الشيخ طلال الفهد قد تولى العديد من المناصب بينها رئيس اتحاد غرب آسيا عام 2006 وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للألعاب الرياضية وعضو المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي.
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رياضة, منوعات, الكويت, أخبار العالم الآن, الأخبار
رياضة, منوعات, الكويت, أخبار العالم الآن, الأخبار
طلال الفهد الصباح يفوز برئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي
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فاز الكويتي الشيخ طلال الفهد الصباح برئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي خلال الانتخابات، التي جرت في اجتماع الجمعية العمومية للمجلس في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وحسم التصويت لصالح طلال الفهد ليتم انتخابه رسميا رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي
بعد منافسته مع أمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية حسين المسلم.
وذكر المجلس الأولمبي الآسيوي في بيان له عقب الانتخابات، أمس السبت، أن الشيخ طلال الفهد الأحمد الصباح انتخب رئيسا جديدا للجمعية العمومية الـ 42.
وأضاف أن الفهد حصل على 24 صوتا مقابل 20 صوتا للمسلم في الانتخابات التي جرت بمشاركة 44 دولة.
ولفت البيان إلى أن الشيخ طلال الفهد انضم إلى المجلس الأولمبي الآسيوي عام 2007.
وهو نجل أول رئيس للمجلس الشيخ الفهد الأحمد الجابر الصباح الذي تولى قيادته في الفترة من 1982إلى 1990، وشقيق رئيس المجلس الأسبق الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح الذي قاد المجلس من عام 1991 إلى 2021.
وكان الأمين العام السابق للمجلس الآسيوي رجا راندير سينغ، وهو من الهند يقود المجلس كرئيس بالنيابة منذ عام 2021.
يشار إلى أن الشيخ طلال الفهد قد تولى العديد من المناصب بينها رئيس اتحاد غرب آسيا عام 2006 وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للألعاب الرياضية وعضو المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي.