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https://sputnikarabic.ae/20230709/فرنسا-تعلن-عن-تحضير-شحنات-جديدة-من-المساعدات-العسكرية-إلى-أوكرانيا-1078882264.html
فرنسا تعلن عن تحضير شحنات جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا
فرنسا تعلن عن تحضير شحنات جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا
صرحت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، أن فرنسا ستزيد الدعم العسكري لأوكرانيا، ويجري إعداد إمدادات جديدة من المساعدات. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T11:55+0000
2023-07-09T11:55+0000
روسيا
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وقالت كولونا: "يهدف الدعم الذي نقدمه إلى تلبية الاحتياجات التي عبرت عنها السلطات الأوكرانية بالتعاون مع حلفائنا وشركائنا، وسيستمر هذا الدعم ويتكثف، ويجري إعداد شحنات جديدة للمساعدة العسكرية لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا التي عبرت أوكرانيا عنها باستمرار".وتابعت: "نريد أن توفر قمة فيلنيوس فرصة لتعزيز دعم الحلف لأوكرانيا على أساس طويل الأمد وإعطاء مضمون ملموس لاحتمال انضمامها إلى الناتو".وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن باريس ستواصل زيادة المساعدة العسكرية لكييف.أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. كما صرح الكرملين أن ضخ السلاح لأوكرانيا من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20230709/إعلام-ألمانيا-ستدعو-لتأجيل-انضمام-أوكرانيا-للناتو-في-قمة-فيلنيوس-1078872952.html
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روسيا
روسيا

فرنسا تعلن عن تحضير شحنات جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا

11:55 GMT 09.07.2023
© Fotolia / Kovalenkovpetr / مبنى وزارة الخارجية الفرنسية
مبنى وزارة الخارجية الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
© Fotolia / Kovalenkovpetr /
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صرحت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، أن فرنسا ستزيد الدعم العسكري لأوكرانيا، ويجري إعداد إمدادات جديدة من المساعدات.
وقالت كولونا: "يهدف الدعم الذي نقدمه إلى تلبية الاحتياجات التي عبرت عنها السلطات الأوكرانية بالتعاون مع حلفائنا وشركائنا، وسيستمر هذا الدعم ويتكثف، ويجري إعداد شحنات جديدة للمساعدة العسكرية لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا التي عبرت أوكرانيا عنها باستمرار".
وتابعت: "نريد أن توفر قمة فيلنيوس فرصة لتعزيز دعم الحلف لأوكرانيا على أساس طويل الأمد وإعطاء مضمون ملموس لاحتمال انضمامها إلى الناتو".
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: ألمانيا ستدعو لتأجيل انضمام أوكرانيا للناتو في قمة فيلنيوس
01:47 GMT
وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن باريس ستواصل زيادة المساعدة العسكرية لكييف.
أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. كما صرح الكرملين أن ضخ السلاح لأوكرانيا من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
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