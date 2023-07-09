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https://sputnikarabic.ae/20230709/كم-أنفقت-أمريكا-وحلفاؤها-لمساعدة-أوكرانيا-عسكريا-1078885966.html
كم أنفقت أمريكا وحلفاؤها لمساعدة أوكرانيا عسكريا؟
كم أنفقت أمريكا وحلفاؤها لمساعدة أوكرانيا عسكريا؟
تواصل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها تقديم المساعدات المالية والعسكرية إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس، في 24 فبراير/... 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T13:07+0000
2023-07-09T13:07+0000
رصد عسكري
روسيا
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وأعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الجمعة الماضية، تقديم حزمة جديدة من المساعدات الأمنية والعسكرية إلى أوكرانيا تقدر بـ 546 مليون دولار.وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، إن بروكسل ستواصل تقديم المساعدات إلى أوكرانيا لبناء قدراتها الدفاعية والأمنية وفقا لمعايير "الناتو".كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن حزمة مساعدات عسكرية لكييف تقدر بـ 800 مليون دولار تشمل مدافع هاوتزر وقنابل عنقودية ومدرعات وصواريخ باتريوت وصواريخ "جو - جو" للطائرات، وصواريخ "أرض - جو" محمولة على الكتف للدفاع الجوي، حسب تقرير لـ "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.ما هو حجم المساعدات التي قدمها "الناتو" إلى أوكرانيا؟يقول التقرير إن حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها إلى أوكرانيا خلال الشهر الماضي فقط بلغت نحو 6.7 مليار دولار، بينها 3.8 مليار من أوروبا والباقي من واشنطن.فخلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 2022 حتى 31 مايو/ أيار 2023، بلغ حجم المساعدات المالية التي حصلت عليها أوكرانيا من "الناتو" ودول أوروبية أخرى خارج الحلف، نحو 86 مليار دولار.كما أشار التقرير إلى أنه خلال الـ 18 شهرا الأخيرة بلغ حجم المساعدات العسكرية، التي حصلت عليها أوكرانيا من "الناتو" والدول الأوروبية الأخرى، نحو 95 مليار دولار.وأوضح التقرير أنه يمكن معرفة مدى ضخامة حجم المساعدات التي تحصل عليها أوكرانيا عندما يتم مقارنة هذا الرقم بحجم ميزانية الدفاع الروسية في 2023، التي تقدر بنحو 57 مليار دولار.ما هي الدول التي تقدم الجزء الأكبر من المساعدات إلى أوكرانيا؟أشار التقرير إلى أن حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى كييف تقدر بـ 50 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا الرقم يمثل أكثر من نصف حجم المساعدات الإجمالية، وهو 95 مليار دولار تقريبا.ولفت التقرير إلى أن هذا الرقم يكشف حجم المكاسب السياسية التي يحققها نخبة رجال الأعمال الأمريكيين العاملين في الصناعات الدفاعية بسبب الأزمة الأوكرانية.ورغم ذلك، فإن الأوروبيين سيواجهون ركودا اقتصاديا ومشكلة أمنية في قلب قارتهم، إضافة إلى مخاطر انتشار الصراع لمناطق أخرى.وتأتي ألمانيا وبريطانيا وبولندا وهولندا بعد أمريكا، فيما يتعلق بحجم المساعدات التي تقدمها كل دولة من تلك الدول إلى أوكرانيا.ويشير التقرير إلى أن المساعدات الألمانية تقدر بـ 8.2 مليار دولار، تليها بريطانيا بـ 7.2 مليار، ثم بولندا بـ 3.3 مليار، ثم هولندا بـ 2.7 مليار دولار.يذكر أن روسيا أرسلت مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.وصرح لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط في توريد الأسلحة، ولكن أيضا في تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
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https://sputnikarabic.ae/20230426/ما-هي-الدول-التي-ترسل-مساعدات-عسكرية-إلى-أوكرانيا-1076333934.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الناتو, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الناتو, أخبار العالم الآن

كم أنفقت أمريكا وحلفاؤها لمساعدة أوكرانيا عسكريا؟

13:07 GMT 09.07.2023
© AFP 2023 / US AIRFORCEقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو"
قوات حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
© AFP 2023 / US AIRFORCE
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تواصل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها تقديم المساعدات المالية والعسكرية إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وأعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الجمعة الماضية، تقديم حزمة جديدة من المساعدات الأمنية والعسكرية إلى أوكرانيا تقدر بـ 546 مليون دولار.
مقر الناتو في مدينة بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 05:15 GMT
وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، إن بروكسل ستواصل تقديم المساعدات إلى أوكرانيا لبناء قدراتها الدفاعية والأمنية وفقا لمعايير "الناتو".
كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن حزمة مساعدات عسكرية لكييف تقدر بـ 800 مليون دولار تشمل مدافع هاوتزر وقنابل عنقودية ومدرعات وصواريخ باتريوت وصواريخ "جو - جو" للطائرات، وصواريخ "أرض - جو" محمولة على الكتف للدفاع الجوي، حسب تقرير لـ "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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00:18 GMT

ما هو حجم المساعدات التي قدمها "الناتو" إلى أوكرانيا؟

يقول التقرير إن حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها إلى أوكرانيا خلال الشهر الماضي فقط بلغت نحو 6.7 مليار دولار، بينها 3.8 مليار من أوروبا والباقي من واشنطن.
فخلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 2022 حتى 31 مايو/ أيار 2023، بلغ حجم المساعدات المالية التي حصلت عليها أوكرانيا من "الناتو" ودول أوروبية أخرى خارج الحلف، نحو 86 مليار دولار.
قوات حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
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7 مارس, 15:42 GMT
كما أشار التقرير إلى أنه خلال الـ 18 شهرا الأخيرة بلغ حجم المساعدات العسكرية، التي حصلت عليها أوكرانيا من "الناتو" والدول الأوروبية الأخرى، نحو 95 مليار دولار.
وأوضح التقرير أنه يمكن معرفة مدى ضخامة حجم المساعدات التي تحصل عليها أوكرانيا عندما يتم مقارنة هذا الرقم بحجم ميزانية الدفاع الروسية في 2023، التي تقدر بنحو 57 مليار دولار.

ما هي الدول التي تقدم الجزء الأكبر من المساعدات إلى أوكرانيا؟

أشار التقرير إلى أن حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى كييف تقدر بـ 50 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا الرقم يمثل أكثر من نصف حجم المساعدات الإجمالية، وهو 95 مليار دولار تقريبا.
قنبلة عنقودية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
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ولفت التقرير إلى أن هذا الرقم يكشف حجم المكاسب السياسية التي يحققها نخبة رجال الأعمال الأمريكيين العاملين في الصناعات الدفاعية بسبب الأزمة الأوكرانية.
ورغم ذلك، فإن الأوروبيين سيواجهون ركودا اقتصاديا ومشكلة أمنية في قلب قارتهم، إضافة إلى مخاطر انتشار الصراع لمناطق أخرى.
وتأتي ألمانيا وبريطانيا وبولندا وهولندا بعد أمريكا، فيما يتعلق بحجم المساعدات التي تقدمها كل دولة من تلك الدول إلى أوكرانيا.
ويشير التقرير إلى أن المساعدات الألمانية تقدر بـ 8.2 مليار دولار، تليها بريطانيا بـ 7.2 مليار، ثم بولندا بـ 3.3 مليار، ثم هولندا بـ 2.7 مليار دولار.
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يذكر أن روسيا أرسلت مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
وصرح لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط في توريد الأسلحة، ولكن أيضا في تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
© Sputnikما هو حجم الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو في 2022؟
ما هو حجم الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو في 2022؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
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