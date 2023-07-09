https://sputnikarabic.ae/20230709/كييف-تأمل-أن-يصبح-طريق-أوكرانيا-إلى-الحلف-أقصر-بعد-قمة-الناتو-1078877140.html
كييف تأمل أن يصبح طريق أوكرانيا إلى الحلف أقصر بعد قمة الناتو
كييف تأمل أن يصبح طريق أوكرانيا إلى الحلف أقصر بعد قمة الناتو
أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أنه تم بالفعل الاتفاق على العديد من القرارات المهمة بين كييف وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وأن النتائج ستظهر عقب... 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T08:28+0000
2023-07-09T08:28+0000
2023-07-09T08:28+0000
العالم
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وقال كوليبا: "لقد تم بالفعل الاتفاق على العديد من القرارات المهمة لأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي. بعد القمة، سيصبح طريقنا إلى الحلف أقصر بالتأكيد. وهذه نتيجة مهمة للغاية".وفقًا لكولبيا، فإن ما ينقص هو حل من شأنه أن يجعل هذا المسار أسرع والوضوح بشأن دعوة أوكرانيا للانضمام.وأوضح كوليبا أن "العمل مستمر دون انقطاع خلال عطلة نهاية الأسبوع حتى اللحظة الأخيرة من اعتماد إعلان قمة الناتو في فيلنيوس".وفي وقت سابق، اعترف فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا لن تصبح عضوًا في الناتو حتى نهاية الصراع، قائلاً إنه يود دعم الشركاء في شكل دعوة إلى الحلف اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20230709/مسؤول-انضمام-أوكرانيا-للناتو-أمر-مستحيل-1078872730.html
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العالم
كييف تأمل أن يصبح طريق أوكرانيا إلى الحلف أقصر بعد قمة الناتو
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أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أنه تم بالفعل الاتفاق على العديد من القرارات المهمة بين كييف وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وأن النتائج ستظهر عقب القمة التي ستعقد في 11-12 يوليو/ تموز المقبل.
وقال كوليبا: "لقد تم بالفعل الاتفاق على العديد من القرارات المهمة لأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي. بعد القمة، سيصبح طريقنا إلى الحلف أقصر بالتأكيد. وهذه نتيجة مهمة للغاية".
وفقًا لكولبيا، فإن ما ينقص هو حل من شأنه أن يجعل هذا المسار أسرع والوضوح بشأن دعوة أوكرانيا للانضمام.
وأوضح كوليبا أن "العمل مستمر دون انقطاع خلال عطلة نهاية الأسبوع حتى اللحظة الأخيرة من اعتماد إعلان قمة الناتو في فيلنيوس".
وفي وقت سابق، اعترف فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا لن تصبح عضوًا في الناتو حتى نهاية الصراع، قائلاً إنه يود دعم الشركاء في شكل دعوة إلى الحلف اليوم.