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https://sputnikarabic.ae/20230709/لافروف-يبحث-مع-نظيره-التركي-عودة-قادة-آزوف-إلى-أوكرانيا-1078893047.html
لافروف يبحث مع نظيره التركي عودة قادة "آزوف" إلى أوكرانيا
لافروف يبحث مع نظيره التركي عودة قادة "آزوف" إلى أوكرانيا
بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره التركي، هاكان فيدان، خلال مكالمة هاتفية، اليوم الأحد، عودة قادة "آزوف" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) إلى... 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T17:00+0000
2023-07-09T17:00+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في 9 يوليو، بمبادرة من الجانب التركي، أجرى سيرغي لافروف محادثة هاتفية مع نظيره التركي هاكان فيدان، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية مع التركيز على التطورات حول أوكرانيا، بما في ذلك الوضع مع عودة قادة "آزوف" من إسطنبول إلى كييف".وأشار البيان إلى أنه" تم لفت انتباه أنقرة إلى التأثير المدمر لمسار مواصلة تسليم المعدات العسكرية لنظام كييف. كما تم التأكيد أن ذلك يؤدي فقط إلى عواقب سلبية".وأكد البيان أن الجانبان جددا التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطبيعة القائمة للثقة المتبادلة في العلاقات بين موسكو وأنقرة.ولفت البيان إلى أنه تم التطرق إلى قضايا الأمن الغذائي العالمي، في مواجهة عجز الدول الغربية عن اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الحبوب.وفي وقت سابق من اليوم، ذكر مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك"، أن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وناقش الوزيران آخر التطورات في أوكرانيا، والوضع فيما يتعلق بـ"صفقة الحبوب".
https://sputnikarabic.ae/20230709/وزير-الخارجية-التركي-ونظيره-الروسي-يناقشان-هاتفيا-صفقة-الحبوب-والصراع-في-أوكرانيا-1078888996.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار تركيا اليوم

لافروف يبحث مع نظيره التركي عودة قادة "آزوف" إلى أوكرانيا

17:00 GMT 09.07.2023
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
© Sputnik . Alexei Maishev
/
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بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره التركي، هاكان فيدان، خلال مكالمة هاتفية، اليوم الأحد، عودة قادة "آزوف" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) إلى أوكرانيا.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في 9 يوليو، بمبادرة من الجانب التركي، أجرى سيرغي لافروف محادثة هاتفية مع نظيره التركي هاكان فيدان، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية مع التركيز على التطورات حول أوكرانيا، بما في ذلك الوضع مع عودة قادة "آزوف" من إسطنبول إلى كييف".
وأشار البيان إلى أنه" تم لفت انتباه أنقرة إلى التأثير المدمر لمسار مواصلة تسليم المعدات العسكرية لنظام كييف. كما تم التأكيد أن ذلك يؤدي فقط إلى عواقب سلبية".
مبنى الوزارة الخارجية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
وزير الخارجية التركي ونظيره الروسي يناقشان هاتفيا صفقة الحبوب والصراع في أوكرانيا
14:30 GMT
وأكد البيان أن الجانبان جددا التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطبيعة القائمة للثقة المتبادلة في العلاقات بين موسكو وأنقرة.
ولفت البيان إلى أنه تم التطرق إلى قضايا الأمن الغذائي العالمي، في مواجهة عجز الدول الغربية عن اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الحبوب.
وفي وقت سابق من اليوم، ذكر مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك"، أن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وناقش الوزيران آخر التطورات في أوكرانيا، والوضع فيما يتعلق بـ"صفقة الحبوب".
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