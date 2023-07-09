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https://sputnikarabic.ae/20230709/لقطات-مروعة-أم-تلقي-برضيعتها-من-الطابق-الرابع-لحمايتها-من-النيران-فيديو-1078878361.html
لقطات مروعة... أم تلقي برضيعتها من الطابق الرابع لحمايتها من النيران... فيديو
لقطات مروعة... أم تلقي برضيعتها من الطابق الرابع لحمايتها من النيران... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مروعة لأم في الصين، ألقت برضيعتها ذات الستة أسابيع من الشرفة، لحمايتها من حريق اندلع في المبنى الذي تقطن فيه. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T09:00+0000
2023-07-09T09:00+0000
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ويوضح الفيديو التقاط الأشخاص على الرصيف للطفلة، بعد أن أمسكوا بملاءات سرير، لمنع اصطدامها على الأرض، بعد أن ألقتها والدتها لإنقاذها من الحريق، الذي وقع في منطقة يونغجيا، في مدينة ونتشو، في مقاطعة تشجيانغ الصينية.كما يبيّن المقطع المصور المتداول الأم، وهي تتدلى من النافذة، قبل أن تُلقي بطفلتها على مسافة 30 قدما على الأقل.وأفادت وسائل إعلام صينية محلية، بأن الرضيعة نجت بعد أن ألقت والدتها بها من الشرفة، ونُقِلَت إلى المستشفى لفحصها، وكانت بصحة جيدة، وفقا لوكالة "CTWANT" الصينية.ونجحت فرق الإطفاء من إنقاذ الأم والجدة والعديد من الأطفال والبالغين الآخرين من المبنى الذي شب فيه الحريق.
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نادي الفيديو, العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الأخبار
نادي الفيديو, العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الأخبار

لقطات مروعة... أم تلقي برضيعتها من الطابق الرابع لحمايتها من النيران... فيديو

09:00 GMT 09.07.2023
CC0 / / رضيع
رضيع - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
رضيع
CC0 / /
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مروعة لأم في الصين، ألقت برضيعتها ذات الستة أسابيع من الشرفة، لحمايتها من حريق اندلع في المبنى الذي تقطن فيه.
ويوضح الفيديو التقاط الأشخاص على الرصيف للطفلة، بعد أن أمسكوا بملاءات سرير، لمنع اصطدامها على الأرض، بعد أن ألقتها والدتها لإنقاذها من الحريق، الذي وقع في منطقة يونغجيا، في مدينة ونتشو، في مقاطعة تشجيانغ الصينية.
كما يبيّن المقطع المصور المتداول الأم، وهي تتدلى من النافذة، قبل أن تُلقي بطفلتها على مسافة 30 قدما على الأقل.
وأفادت وسائل إعلام صينية محلية، بأن الرضيعة نجت بعد أن ألقت والدتها بها من الشرفة، ونُقِلَت إلى المستشفى لفحصها، وكانت بصحة جيدة، وفقا لوكالة "CTWANT" الصينية.
ونجحت فرق الإطفاء من إنقاذ الأم والجدة والعديد من الأطفال والبالغين الآخرين من المبنى الذي شب فيه الحريق.
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