https://sputnikarabic.ae/20230709/لقطات-مروعة-أم-تلقي-برضيعتها-من-الطابق-الرابع-لحمايتها-من-النيران-فيديو-1078878361.html
لقطات مروعة... أم تلقي برضيعتها من الطابق الرابع لحمايتها من النيران... فيديو
لقطات مروعة... أم تلقي برضيعتها من الطابق الرابع لحمايتها من النيران... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مروعة لأم في الصين، ألقت برضيعتها ذات الستة أسابيع من الشرفة، لحمايتها من حريق اندلع في المبنى الذي تقطن فيه. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T09:00+0000
2023-07-09T09:00+0000
2023-07-09T09:00+0000
نادي الفيديو
العالم
أخبار العالم الآن
الصين
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103991/02/1039910251_3:0:1919:1078_1920x0_80_0_0_ccb8b690386dc88f3a460018ffa35e4a.jpg
ويوضح الفيديو التقاط الأشخاص على الرصيف للطفلة، بعد أن أمسكوا بملاءات سرير، لمنع اصطدامها على الأرض، بعد أن ألقتها والدتها لإنقاذها من الحريق، الذي وقع في منطقة يونغجيا، في مدينة ونتشو، في مقاطعة تشجيانغ الصينية.كما يبيّن المقطع المصور المتداول الأم، وهي تتدلى من النافذة، قبل أن تُلقي بطفلتها على مسافة 30 قدما على الأقل.وأفادت وسائل إعلام صينية محلية، بأن الرضيعة نجت بعد أن ألقت والدتها بها من الشرفة، ونُقِلَت إلى المستشفى لفحصها، وكانت بصحة جيدة، وفقا لوكالة "CTWANT" الصينية.ونجحت فرق الإطفاء من إنقاذ الأم والجدة والعديد من الأطفال والبالغين الآخرين من المبنى الذي شب فيه الحريق.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103991/02/1039910251_242:0:1679:1078_1920x0_80_0_0_bca9fdad9651baa9a972d4bcdaa5f61d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الأخبار
نادي الفيديو, العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الأخبار
لقطات مروعة... أم تلقي برضيعتها من الطابق الرابع لحمايتها من النيران... فيديو
تابعنا عبر
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مروعة لأم في الصين، ألقت برضيعتها ذات الستة أسابيع من الشرفة، لحمايتها من حريق اندلع في المبنى الذي تقطن فيه.
ويوضح الفيديو التقاط الأشخاص على الرصيف للطفلة، بعد أن أمسكوا بملاءات سرير، لمنع اصطدامها على الأرض، بعد أن ألقتها والدتها لإنقاذها من الحريق، الذي وقع في منطقة يونغجيا، في مدينة ونتشو، في مقاطعة تشجيانغ الصينية.
كما يبيّن المقطع المصور المتداول الأم، وهي تتدلى من النافذة، قبل أن تُلقي بطفلتها على مسافة 30 قدما على الأقل.
وأفادت وسائل إعلام صينية محلية، بأن الرضيعة نجت بعد أن ألقت والدتها بها من الشرفة، ونُقِلَت إلى المستشفى لفحصها، وكانت بصحة جيدة، وفقا لوكالة
"CTWANT" الصينية.
ونجحت فرق الإطفاء من إنقاذ الأم والجدة والعديد من الأطفال والبالغين الآخرين من المبنى الذي شب فيه الحريق.