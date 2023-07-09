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https://sputnikarabic.ae/20230709/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T12:08+0000
2023-07-09T12:08+0000
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع

12:08 GMT 09.07.2023
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يتبع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
© Ruptly
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
12:08 GMT 09.07.2023
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
الجيش السوداني ينفي تنفيذ غارة جوية في أم درمان أسفر عنها إصابة ووفاة مدنيين
12:01 GMT
11:52 GMT 09.07.2023
الجيش السوداني ينفي اتهامات قوات الدعم السريع له بتنفيذ غارة جوية في أم درمان: كذب مستمر وتضليل إعلامي
04:20 GMT 09.07.2023
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
ضربة جوية في السودان تؤدي إلى مقتل 22 شخصا وغوتيريش يدين الحادثة
02:37 GMT
09:15 GMT 07.07.2023
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
الجيش السوداني يبدأ في تدريب المتطوعين بصفوفه للقتال ضد قوات الدعم السريع
7 يوليو, 09:14 GMT
08:54 GMT 07.07.2023
الجيش السوداني يبدأ في تدريب المتطوعين بصفوفه للقتال ضد قوات الدعم السريع
08:40 GMT 07.07.2023
قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
إعلام: "إيغاد" تحدد الاثنين المقبل لعقد "لقاء مباشر" بين البرهان وحميدتي
7 يوليو, 08:34 GMT
08:39 GMT 07.07.2023
"إيغاد" تحدد الاثنين المقبل لعقد "لقاء مباشر" بين البرهان وحميدتي
18:07 GMT 06.07.2023
من تم إجلاؤهم من السودان ينتظرون لدى وصولهم مطار بغداد الدولي، 18 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
الأمم المتحدة: الصراع في السودان يسفر عن 3 ملايين نازح
6 يوليو, 16:29 GMT
18:06 GMT 06.07.2023
المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة: نزوح 3 ملايين شخص في السودان خلال أقل من 3 أشهر
11:41 GMT 04.07.2023
قائد قوات الدعم السريع السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش السوداني في منطقة الخرطوم بحري
4 يوليو, 11:27 GMT
10:58 GMT 04.07.2023
قوات الدعم السريع تعلن إسقاطها طائرة حربية من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني في منطقة الخرطوم بحري
04:22 GMT 03.07.2023
مالك عقار لسبوتنيك: نتمنى أن تلعب الإمارات دورًا في السلام لا الحرب بالسودان
04:21 GMT 03.07.2023
مالك عقار: بعض جهود تسوية أزمة السودان تواجه عقبات والحوار بين الجيش والدعم السريع وارد
04:21 GMT 03.07.2023
أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مالك عقار، أن السودان يرحب بالدور الروسي في أي مفاوضات أو مبادرات ترمي إلى تسوية الأزمة في السودان، مشيرًا إلى أهمية الدور المنتظر من موسكو في هذا الصدد.
وقال عقار، في حديث مع وكالة سبوتنيك، "نرحب بالدور الروسي في أي مفاوضات. روسيا لم تفرض أي واقع معين ولم تضع خارطة طريق معينة، لكن وجود روسيا بأي من المفاوضات وفي أي من المبادرات التي تحصل مهم لنا".
11:39 GMT 02.07.2023
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
قوات الدعم السريع تعلن إسقاط مقاتلة للجيش السوداني
2 يوليو, 11:38 GMT
11:35 GMT 02.07.2023
قوات الدعم السريع تعلن إسقاط مقاتلة تابعة للجيش السوداني في منطقة شمال بحري بولاية الخرطوم
00:00 GMT 02.07.2023
الأوضاع الإنسانية والصحية في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
الصحة السودانية تدين هجوم "الدعم السريع" على المستشفيات وتحذر من تدهور الوضع
1 يوليو, 23:58 GMT
07:52 GMT 01.07.2023
الجيش السوداني تعلن عن تنفيذ عمليات وصفها بـ"النوعية" ضد قوات الدعم السريع في أم درمان غرب الخرطوم
06:17 GMT 01.07.2023
والي شمال دارفور يعلن تشكيل قوة مسلحة للفصل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
06:16 GMT 01.07.2023
قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
الدعم السريع تعلن إفشال تحركا للجيش السوداني في شمال بحري وأسر عدد من الجنود
1 يوليو, 05:42 GMT
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:33 GMT
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