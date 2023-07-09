https://sputnikarabic.ae/20230709/مصر-تعلن-استضافة-مؤتمر-قمة-دول-الجوار-المباشر-للسودان-الخميس-المقبل-1078887312.html
مصر تعلن استضافة مؤتمر قمة دول الجوار المباشر للسودان الخميس المقبل
مصر تعلن استضافة مؤتمر قمة دول الجوار المباشر للسودان الخميس المقبل
أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الأحد، أن "مصر ستستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان، الخميس المقبل، لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول... 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T13:35+0000
2023-07-09T13:35+0000
2023-07-09T13:35+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
أخبار مصر الآن
مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الأخبار
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077230176_0:0:1706:960_1920x0_80_0_0_995ec7a6696b2cc1a698654db8158b9e.jpg
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها على فيسبوك، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "المؤتمر سيضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان".وأضافت أن "استضافة مصر لقمة دول جوار السودان تأتي في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها".وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قي وقت سابق، أن بلاده "تبذل أقصى الجهد لتحقيق التهدئة وحقن الدماء ودفع مسار الحل السلمي في السودان".وشدد السيسي، خلال استقباله نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، ووفد مرافق له، على "دعم مصر الكامل للسودان وتماسك دولته، ووحدة وسلامة أراضيه"، وفق بيان للرئاسة المصرية.وأكد أن "وقف الاقتتال وإطلاق النار بشكل دائم وشامل، وبدء عملية الحوار السلمي بما يفضي إلى تحقيق إرادة الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية، هي الأولويات التي ينبغي تكثيف الجهود من أجل تنفيذها".ومنذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
https://sputnikarabic.ae/20230709/غوتيريش-يحذر-السودان-من-مواجهة-حرب-أهلية-واسعة-النطاق-قد-تزعزع-الاستقرار-في-المنطقة-1078877384.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077230176_0:0:1706:1280_1920x0_80_0_0_62679313acca542836adca7c8c9617ad.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار مصر الآن, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار مصر الآن, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, العالم العربي
مصر تعلن استضافة مؤتمر قمة دول الجوار المباشر للسودان الخميس المقبل
تابعنا عبر
أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الأحد، أن "مصر ستستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان، الخميس المقبل، لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار".
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها على فيسبوك، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "المؤتمر سيضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان".
وأضافت أن "استضافة مصر لقمة دول جوار السودان تأتي في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها".
وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قي وقت سابق، أن بلاده "تبذل أقصى الجهد لتحقيق التهدئة
وحقن الدماء ودفع مسار الحل السلمي في السودان".
وشدد السيسي، خلال استقباله نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، ووفد مرافق له، على "دعم مصر الكامل للسودان وتماسك دولته، ووحدة وسلامة أراضيه"، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وأكد أن "وقف الاقتتال وإطلاق النار بشكل دائم وشامل، وبدء عملية الحوار السلمي بما يفضي إلى تحقيق إرادة الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية، هي الأولويات التي ينبغي تكثيف الجهود من أجل تنفيذها".
ومنذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق
بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.