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https://sputnikarabic.ae/20230709/مقيم-يرتدي-زيا-إمارتيا-يقتحم-معرض-سيارات-فارهة-ويوزع-أموالا-على-الموظفين-1078882078.html
مقيم يرتدي زيا إماراتيا يقتحم معرض سيارات فارهة ويوزع أموالا على الموظفين
مقيم يرتدي زيا إماراتيا يقتحم معرض سيارات فارهة ويوزع أموالا على الموظفين
انتشر فيديو على مواقع التواصل في الإمارات، يظهر رجلا وهو يدخل معرضا لبيع السيارات الفارهة ويتحدث بنبرة استعلائية خلال طلبه شراء أغلى سيارة، مثيراً بذلك ردودا... 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T11:50+0000
2023-07-09T11:52+0000
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في الفيديو المتداول، يظهر فيه الرجل وهو يدخل المعرض، ويتبعه رجلان يحملان ما بدا أنها كميات هائلة من الأموال.ويتحدث الرجل باستعلاء مع موظفة الاستقبال في المعرض ويسألها عن مديرها، قبل أن يرمي لها رزمة من الأموال.ويطلب الرجل من مالك المعرض أن يقدم له أغلى سيارة موجودة لديه، وأجابه المالك بأن لديه سيارة بقيمة مليوني درهم، لكن الرجل رد بطريقة استعلائية بأنه يريد ما هو أغلى ثمناً.ثم يوزع المال على موظف آخر في المعرض، إضافة إلى منحه رزمة لمالك المعرض نفسه.في نهاية الفيديو، يطلب الرجل أن يشتري أكثر من سيارة في وقت واحد من نوع "مرسيدس"، و"رولز رويس"، و"أودي".وأصدرت النيابة العامة الاتحادية في الإمارات، اليوم الأحد، قراراً بحبس الرجل، الذي قالت إنه "مقيم يحمل جنسية آسيوية"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.ووجهت النيابة له عدة اتهامات، منها نشر محتوى لا يتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي ويسيء إلى المجتمع الإماراتي.كما أمرت النيابة العامة أيضا باستدعاء مالك معرض السيارات الذي صور فيه مقطع الفيديو.
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نادي الفيديو, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, منوعات
نادي الفيديو, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, منوعات

مقيم يرتدي زيا إماراتيا يقتحم معرض سيارات فارهة ويوزع أموالا على الموظفين

11:50 GMT 09.07.2023 (تم التحديث: 11:52 GMT 09.07.2023)
© AFP 2023 / KARIM SAHIBمشروع عجلة "عين دبي" الترفيهية، الإمارات العربية المتحدة
مشروع عجلة عين دبي الترفيهية، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
© AFP 2023 / KARIM SAHIB
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انتشر فيديو على مواقع التواصل في الإمارات، يظهر رجلا وهو يدخل معرضا لبيع السيارات الفارهة ويتحدث بنبرة استعلائية خلال طلبه شراء أغلى سيارة، مثيراً بذلك ردودا غاضبة.
في الفيديو المتداول، يظهر فيه الرجل وهو يدخل المعرض، ويتبعه رجلان يحملان ما بدا أنها كميات هائلة من الأموال.
ويتحدث الرجل باستعلاء مع موظفة الاستقبال في المعرض ويسألها عن مديرها، قبل أن يرمي لها رزمة من الأموال.
ويطلب الرجل من مالك المعرض أن يقدم له أغلى سيارة موجودة لديه، وأجابه المالك بأن لديه سيارة بقيمة مليوني درهم، لكن الرجل رد بطريقة استعلائية بأنه يريد ما هو أغلى ثمناً.
ثم يوزع المال على موظف آخر في المعرض، إضافة إلى منحه رزمة لمالك المعرض نفسه.
في نهاية الفيديو، يطلب الرجل أن يشتري أكثر من سيارة في وقت واحد من نوع "مرسيدس"، و"رولز رويس"، و"أودي".
وأصدرت النيابة العامة الاتحادية في الإمارات، اليوم الأحد، قراراً بحبس الرجل، الذي قالت إنه "مقيم يحمل جنسية آسيوية"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
ووجهت النيابة له عدة اتهامات، منها نشر محتوى لا يتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي ويسيء إلى المجتمع الإماراتي.
وقالت النيابة إن تصرف الرجل "يفصح عن السفه وعدم تقدير قيمة المال، على نحو من شأنه الترويج لصورة ذهنية خاطئة ومسيئة عن مواطني الدولة والسخرية منهم".
كما أمرت النيابة العامة أيضا باستدعاء مالك معرض السيارات الذي صور فيه مقطع الفيديو.
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