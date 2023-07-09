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نائب وزير الخارجية السعودي يلتقي السفير البريطاني
نائب وزير الخارجية السعودي يلتقي السفير البريطاني
استقبل نائب وزير الخارجية السعودي، وليد بن عبد الكريم الخريجي، سفير بريطانيا لدى السعودية، نيل كرومبتون، في مقر الوزارة، اليوم الأحد. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T15:35+0000
2023-07-09T15:35+0000
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وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الاجتماع الذي جمع الخريجي وكرومبتون شهد تبادل مناقشات ودية ووجهات نظر بين الجانبين.وأضافت الوكالة أنه جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، في يونيو/ حزيران الماضي، عن تسهيلات جديدة لراغبي السفر إليها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأردن.وذكرت الحكومة البريطانية، في بيان على موقعها الرسمي، أن كلفة تصريح السفر الإلكتروني الجديد (ETA) لرعايا دول الخليج والأردن سوف تكون 10 جنيهات إسترلينية فقط (12.4 دولار أمريكي).وذلك مقارنة ﺑ 30 جنيها إسترلينيا يدفعها المواطن الخليجي حاليا، و100 جنيه إسترليني يدفعها الأردني للحصول على تأشيرة زيارة بموجب التصريح الإلكتروني الحالي (EVW)، ويشمل القرار الجديد مواطني السعودية وقطر وعمان والكويت والإمارات والبحرين والأردن.
https://sputnikarabic.ae/20230113/بريطانيا-والسعودية-تناقشان-إمكانية-التعاون-لتوليد-الطاقة-الشمسية-في-الفضاء-1072220291.html
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, بريطانيا, الأخبار, أخبار العالم الآن
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, بريطانيا, الأخبار, أخبار العالم الآن

نائب وزير الخارجية السعودي يلتقي السفير البريطاني

15:35 GMT 09.07.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin / علم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin /
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استقبل نائب وزير الخارجية السعودي، وليد بن عبد الكريم الخريجي، سفير بريطانيا لدى السعودية، نيل كرومبتون، في مقر الوزارة، اليوم الأحد.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الاجتماع الذي جمع الخريجي وكرومبتون شهد تبادل مناقشات ودية ووجهات نظر بين الجانبين.
وأضافت الوكالة أنه جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ألواح شمسية في محطة الطاقة الشمسية في الخرسعة، قطر، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
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13 يناير, 08:56 GMT
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، في يونيو/ حزيران الماضي، عن تسهيلات جديدة لراغبي السفر إليها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأردن.
وذكرت الحكومة البريطانية، في بيان على موقعها الرسمي، أن كلفة تصريح السفر الإلكتروني الجديد (ETA) لرعايا دول الخليج والأردن سوف تكون 10 جنيهات إسترلينية فقط (12.4 دولار أمريكي).
وذلك مقارنة ﺑ 30 جنيها إسترلينيا يدفعها المواطن الخليجي حاليا، و100 جنيه إسترليني يدفعها الأردني للحصول على تأشيرة زيارة بموجب التصريح الإلكتروني الحالي (EVW)، ويشمل القرار الجديد مواطني السعودية وقطر وعمان والكويت والإمارات والبحرين والأردن.
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