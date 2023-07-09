https://sputnikarabic.ae/20230709/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-تتعرض-لانتقادات-بسبب-انحناءاتها-أمام-نائب-رئيس-الوزراء-الصيني-1078874280.html

وزيرة الخزانة الأمريكية تتعرض لانتقادات بسبب "انحناءاتها" أمام نائب رئيس الوزراء الصيني

وزيرة الخزانة الأمريكية تتعرض لانتقادات بسبب "انحناءاتها" أمام نائب رئيس الوزراء الصيني

تلقت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، انتقادات عديدة من جانب العديد من وسائل إعلام بلادها، وذلك بسبب طريقة تحيتها لنائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينغ،... 09.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-09T05:39+0000

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وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن يلين ظهرت بشكل "محرج" وهي تنحني لليفنيغ عدة مرات، أمس السبت.واعتبر خبراء الآداب الدبلوماسية أن المسؤولين الأمريكيين لا ينحنون على الإطلاق، وأشاروا إلى أن نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينغ، الذي تنحني له يلين بصراحة، لا يرد لها التحية بطريقة مماثلة.وقال برادلي بلاكمان، أحد كبار الموظفين في البيت الأبيض في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، إن "المسؤولين الأمريكيين لا ينحنون أبدا، إذ أن الانحناء ليس جزءا من البروتوكول المقبول".وأردف ساخرا: "يبدو أنه تم استدعاء وزيرة الخزانة الأمريكية بتصرفها إلى مكتب المدير، وهذه هي بالضبط البصريات التي يحبها الصينيون".كما كشفت وسائل إعلام أمريكية أنه بعد لحظات من مصافحة وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينغ، أخطأت في اسمه، ووصفته بأنه "نائب رئيس الوزراء هو"، وذلك في بداية أول اجتماع أمريكي رسمي مع وزير الشؤون الاقتصادية في الصين.وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، وصلت إلى الصين، يوم الخميس الماضي، وستنتهي زيارتها اليوم الأحد.وتأتي زيارة المسؤولة الأمريكية إلى الصين وسط تناقضات اقتصادية ومالية متزايدة بين الصين وأمريكا، وأوجه الخلاف الرئيسية بين البلدين هي القيود المتزايدة على صادرات السلع والخدمات الأمريكية، واستمرار رسوم الاستيراد على السلع الصينية، وتهديدات واشنطن لبكين بشأن تعاون الأخيرة مع موسكو، ونمو التجارة العالمية بالعملة الصينية اليوان، وانخفاض تأثير الدولار الأمريكي حول العالم.

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