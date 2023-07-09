عربي
https://sputnikarabic.ae/20230709/وزير-الخارجية-التركي-ونظيره-الروسي-يناقشان-هاتفيا-صفقة-الحبوب-والصراع-في-أوكرانيا-1078888996.html
وزير الخارجية التركي ونظيره الروسي يناقشان هاتفيا صفقة الحبوب والصراع في أوكرانيا
وزير الخارجية التركي ونظيره الروسي يناقشان هاتفيا صفقة الحبوب والصراع في أوكرانيا
بحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، الوضع حول "صفقة الحبوب" وآخر التطورات في أوكرانيا. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T14:30+0000
2023-07-09T14:30+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101581/30/1015813090_0:0:3667:2063_1920x0_80_0_0_035ac97e7b8e7f747946a0bd278b70c2.jpg
وذكر مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك": "أجرى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، وناقش الوزيران آخر التطورات في أوكرانيا، والوضع فيما يتعلق بصفقة الحبوب".وفي السياق نفسه، بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال محادثة هاتفية، أمس السبت، مستجدات الأزمة الأوكرانية.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية التركي، يوم الأربعاء الماضي، بأن تركيا ملتزمة بتمديد "صفقة الحبوب" التي تنتهي صلاحيتها في 17 يوليو/ تموز الجاري.وبحسب تصريح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 21 يونيو/ حزيران الماضي، فإنه لا توجد شروط مسبقة لتمديد صفقة الحبوب، إذ لا يتم الوفاء بالالتزامات تجاه روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230707/أردوغان-يأمل-في-تمديد-صفقة-الحبوب-1078843340.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101581/30/1015813090_569:0:3410:2131_1920x0_80_0_0_3d8959b2151ee4589e30621b1ff60394.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
أخبار تركيا اليوم, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

وزير الخارجية التركي ونظيره الروسي يناقشان هاتفيا صفقة الحبوب والصراع في أوكرانيا

14:30 GMT 09.07.2023
© AFP 2023 / Sheimo Ugluمبنى الوزارة الخارجية التركية
مبنى الوزارة الخارجية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
© AFP 2023 / Sheimo Uglu
تابعنا عبرTelegramNabd
بحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، الوضع حول "صفقة الحبوب" وآخر التطورات في أوكرانيا.
وذكر مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك": "أجرى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، وناقش الوزيران آخر التطورات في أوكرانيا، والوضع فيما يتعلق بصفقة الحبوب".
الزراعة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
أردوغان يأمل في تمديد صفقة الحبوب
7 يوليو, 22:40 GMT
وفي السياق نفسه، بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال محادثة هاتفية، أمس السبت، مستجدات الأزمة الأوكرانية.
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية التركي، يوم الأربعاء الماضي، بأن تركيا ملتزمة بتمديد "صفقة الحبوب" التي تنتهي صلاحيتها في 17 يوليو/ تموز الجاري.
وبحسب تصريح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 21 يونيو/ حزيران الماضي، فإنه لا توجد شروط مسبقة لتمديد صفقة الحبوب، إذ لا يتم الوفاء بالالتزامات تجاه روسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع12:08 GMTУничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала