https://sputnikarabic.ae/20230709/وزير-الخارجية-التركي-ونظيره-الروسي-يناقشان-هاتفيا-صفقة-الحبوب-والصراع-في-أوكرانيا-1078888996.html
وزير الخارجية التركي ونظيره الروسي يناقشان هاتفيا صفقة الحبوب والصراع في أوكرانيا
وزير الخارجية التركي ونظيره الروسي يناقشان هاتفيا صفقة الحبوب والصراع في أوكرانيا
بحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، الوضع حول "صفقة الحبوب" وآخر التطورات في أوكرانيا. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T14:30+0000
2023-07-09T14:30+0000
2023-07-09T14:30+0000
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وذكر مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك": "أجرى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، وناقش الوزيران آخر التطورات في أوكرانيا، والوضع فيما يتعلق بصفقة الحبوب".وفي السياق نفسه، بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال محادثة هاتفية، أمس السبت، مستجدات الأزمة الأوكرانية.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية التركي، يوم الأربعاء الماضي، بأن تركيا ملتزمة بتمديد "صفقة الحبوب" التي تنتهي صلاحيتها في 17 يوليو/ تموز الجاري.وبحسب تصريح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 21 يونيو/ حزيران الماضي، فإنه لا توجد شروط مسبقة لتمديد صفقة الحبوب، إذ لا يتم الوفاء بالالتزامات تجاه روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230707/أردوغان-يأمل-في-تمديد-صفقة-الحبوب-1078843340.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
أخبار تركيا اليوم, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
وزير الخارجية التركي ونظيره الروسي يناقشان هاتفيا صفقة الحبوب والصراع في أوكرانيا
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بحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، الوضع حول "صفقة الحبوب" وآخر التطورات في أوكرانيا.
وذكر مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك": "أجرى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، وناقش الوزيران آخر التطورات في أوكرانيا، والوضع فيما يتعلق بصفقة الحبوب".
وفي السياق نفسه، بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال محادثة هاتفية، أمس السبت، مستجدات الأزمة الأوكرانية.
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية التركي، يوم الأربعاء الماضي
، بأن تركيا ملتزمة بتمديد "صفقة الحبوب" التي تنتهي صلاحيتها في 17 يوليو/ تموز الجاري.
وبحسب تصريح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 21 يونيو/ حزيران الماضي، فإنه لا توجد شروط مسبقة لتمديد صفقة الحبوب، إذ لا يتم الوفاء بالالتزامات تجاه روسيا.