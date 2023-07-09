https://sputnikarabic.ae/20230709/وفد-إسرائيلي-يزور-مصر-لبحث-أزمة-الرحلات-الجوية-إلى-سيناء-1078875008.html
وفد إسرائيلي يزور مصر لبحث أزمة الرحلات الجوية إلى سيناء
وفد إسرائيلي يزور مصر لبحث أزمة الرحلات الجوية إلى سيناء
يتوجه وفد أمني إسرائيلي إلى مصر قريبا، وذلك لعقد لقاءات تتعلق بأزمة الرحلات الجوية المباشرة من مطار اللد "بن غوريون" إلى منتجع شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T06:10+0000
2023-07-09T06:10+0000
2023-07-09T06:10+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
مصر
أخبار مصر الآن
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101617/55/1016175588_0:124:2464:1510_1920x0_80_0_0_a111638be55d11e9e90fe4de8bf248f1.jpg
وذكرت إذاعة "مكان" الإسرائيلية أن الوفد سيضم ممثلين عن مجلس الأمن القومي، وجهاز الشاباك، ووزارة المواصلات من أجل وضع حل لهذه الأزمة.ووفقا للإذاعة، فإنه يتوقع أن تتوقف هذه الرحلات الأسبوع المقبل بسبب عدم التنسيق الأمني مع الجانب المصري، إلا أن الزيارة المرتقبة للوفد الإسرائيلي قد يحول دون توقفها.وتعد الرحلات الجوية المباشرة من مطار اللد "بن غوريون" إلى شرم الشيخ جزءًا من اتفاقية استراتيجية بين إسرائيل ومصر.يشار إلى أن شرم الشيخ تعتبر من المقاصد السياحية الأكثر شعبية بالنسبة للإسرائيليين الذين يفضلون قضاء عطلتهم في شبه جزيرة سيناء.يذكر أنه في الآونة الأخيرة، تصاعدت الإدانات المصرية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، محذرة من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين.ويأتي ذلك أيضا في أعقاب إنهاء وفد عسكري إسرائيلي زيارته للقاهرة الشهر الماضي، لاستكمال نتائج التحقيق في قتل شرطي مصري 3 جنود إسرائيليين قرب الحدود، قبل مقتله برصاص إسرائيلي، في 3 يونيو/حزيران الماضي.
إسرائيل
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101617/55/1016175588_144:0:2320:1632_1920x0_80_0_0_709d38ad1292945933eeb5164ad25193.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
وفد إسرائيلي يزور مصر لبحث أزمة الرحلات الجوية إلى سيناء
تابعنا عبر
يتوجه وفد أمني إسرائيلي إلى مصر قريبا، وذلك لعقد لقاءات تتعلق بأزمة الرحلات الجوية المباشرة من مطار اللد "بن غوريون" إلى منتجع شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء.
وذكرت إذاعة "مكان" الإسرائيلية أن الوفد سيضم ممثلين عن مجلس الأمن القومي، وجهاز الشاباك، ووزارة المواصلات من أجل وضع حل لهذه الأزمة.
ووفقا للإذاعة، فإنه يتوقع أن تتوقف هذه الرحلات الأسبوع المقبل
بسبب عدم التنسيق الأمني مع الجانب المصري، إلا أن الزيارة المرتقبة للوفد الإسرائيلي قد يحول دون توقفها.
وتعد الرحلات الجوية المباشرة من مطار اللد "بن غوريون" إلى شرم الشيخ جزءًا من اتفاقية استراتيجية بين إسرائيل ومصر.
يشار إلى أن شرم الشيخ
تعتبر من المقاصد السياحية الأكثر شعبية بالنسبة للإسرائيليين الذين يفضلون قضاء عطلتهم في شبه جزيرة سيناء.
يذكر أنه في الآونة الأخيرة، تصاعدت الإدانات المصرية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، محذرة من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين.
ويأتي ذلك أيضا في أعقاب إنهاء وفد عسكري إسرائيلي
زيارته للقاهرة الشهر الماضي، لاستكمال نتائج التحقيق في قتل شرطي مصري 3 جنود إسرائيليين قرب الحدود، قبل مقتله برصاص إسرائيلي، في 3 يونيو/حزيران الماضي.