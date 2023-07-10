https://sputnikarabic.ae/20230710/إعلام-ميلينكوفيتش-ينتقل-إلى-الهلال-السعودي-بـ-44-مليون-دولار-1078932663.html
إعلام: ميلينكوفيتش ينتقل إلى الهلال السعودي بـ 44 مليون دولار
إعلام: ميلينكوفيتش ينتقل إلى الهلال السعودي بـ 44 مليون دولار
أشارت تقارير إعلامية إلى أن اللاعب الصربي سيرغي ميلينكوفيتش يستعد للانتقال إلى نادي الهلال السعودي في صفقة تقدر قيمتها بـ 44 مليون دولار. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T19:48+0000
2023-07-10T19:48+0000
2023-07-10T19:48+0000
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ويضاف إلى ذلك حصول اللاعب على راتب سنوي 22 مليون دولار، حسبما ذكرت قناة "أبوظبي الرياضية"، اليوم الاثنين، على "تويتر".وأكد ذلك تصريحات كلاوديو لوتيتو، رئيس نادي لاتسيو الإيطالي، التي قال فيها إن ميلينكوفيتش طلب الرحيل خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي، بحسب موقع "في الجول" الرياضي.وشارك النجم الصربي سيرغي ميلينكوفيتش، لاعب وسط نادي لاتسيو الإيطالي، في 47 مباراة، سجل خلالها 11 هدفا بينما شارك في صناعة 8 أهداف أخرى.يذكر أن ميلينكوفيتش بدأ مسيرته مع لاتسيو الإيطالي عام 2015، قادما من جينك البلجيكي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار نادي الهلال السعودي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مباريات الدوري السعودي
رياضة, أخبار نادي الهلال السعودي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مباريات الدوري السعودي
إعلام: ميلينكوفيتش ينتقل إلى الهلال السعودي بـ 44 مليون دولار
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أشارت تقارير إعلامية إلى أن اللاعب الصربي سيرغي ميلينكوفيتش يستعد للانتقال إلى نادي الهلال السعودي في صفقة تقدر قيمتها بـ 44 مليون دولار.
ويضاف إلى ذلك حصول اللاعب
على راتب سنوي 22 مليون دولار، حسبما ذكرت قناة "أبوظبي الرياضية"، اليوم الاثنين، على "تويتر".
وأكد ذلك تصريحات كلاوديو لوتيتو، رئيس نادي لاتسيو الإيطالي
، التي قال فيها إن ميلينكوفيتش طلب الرحيل خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي، بحسب موقع "في الجول" الرياضي.
وشارك النجم الصربي سيرغي ميلينكوفيتش، لاعب وسط نادي لاتسيو
الإيطالي، في 47 مباراة، سجل خلالها 11 هدفا بينما شارك في صناعة 8 أهداف أخرى.
يذكر أن ميلينكوفيتش بدأ مسيرته مع لاتسيو الإيطالي عام 2015، قادما من جينك البلجيكي.