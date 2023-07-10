https://sputnikarabic.ae/20230710/البيت-الأبيض-يعلق-على-تصريحات-أردوغان-حول-انضمام-تركيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1078929197.html
البيت الأبيض يعلق على تصريحات أردوغان حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي
البيت الأبيض يعلق على تصريحات أردوغان حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي
صرح متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تدعم تطلعات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكن تركيز واشنطن يظل على انضمام السويد إلى... 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T17:06+0000
2023-07-10T17:06+0000
2023-07-10T17:08+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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ونقلت وسائل إعلام غربية كلام المتحدث الذي قال: "لقد دعمت أمريكا دائمًا تطلعات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وتواصل القيام بذلك، ويبقى تركيزنا على السويد، وهي مستعدة للانضمام إلى الناتو".قال أردوغان، اليوم الاثنين، إن انضمام السويد إلى "الناتو" سيصبح ممكنًا بعد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.كانت تركيا في وضع مرشح الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، وكانت كرواتيا آخر من انضم إلى الاتحاد الأوروبي، حدث هذا في عام 2013، واستغرقت العملية عشر سنوات. ومنذ عام 2016، تم بالفعل تعليق المفاوضات بشأن نظام دون تأشيرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.تقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، في مايو/أيار 2022، بطلب للانضمام إلى التحالف، وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الناتو في 4 أبريل/نيسان. لم يتلق طلب السويد بعد الموافقة المجرية والتركية.
https://sputnikarabic.ae/20230710/الاتحاد-الأوروبي-يؤكد-عدم-ربط-الانضمام-إليه-بالعضوية-في-الناتو-1078916896.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم
البيت الأبيض يعلق على تصريحات أردوغان حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي
17:06 GMT 10.07.2023 (تم التحديث: 17:08 GMT 10.07.2023) تابعنا عبر
صرح متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تدعم تطلعات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكن تركيز واشنطن يظل على انضمام السويد إلى "الناتو".
ونقلت وسائل إعلام غربية كلام المتحدث الذي قال: "لقد دعمت أمريكا دائمًا تطلعات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وتواصل القيام بذلك، ويبقى تركيزنا على السويد، وهي مستعدة للانضمام إلى الناتو".
وأضاف: "عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي تظل موضوع مناقشات بين أنقرة وبروكسل".
كانت تركيا في وضع مرشح الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، وكانت كرواتيا آخر من انضم إلى الاتحاد الأوروبي، حدث هذا في عام 2013، واستغرقت العملية عشر سنوات. ومنذ عام 2016، تم بالفعل تعليق المفاوضات بشأن نظام دون تأشيرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
تقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، في مايو/أيار 2022، بطلب للانضمام إلى التحالف، وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الناتو في 4 أبريل/نيسان. لم يتلق طلب السويد بعد الموافقة المجرية والتركية
.