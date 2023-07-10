https://sputnikarabic.ae/20230710/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-العثور-على-منصتي-الصاروخين-اللذين-أطلقا-باتجاه-مستوطنة-شاكيد-1078927905.html

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على منصتي الصاروخين اللذين أطلقا باتجاه مستوطنة شاكيد

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على منصتي الصاروخين اللذين أطلقا باتجاه مستوطنة شاكيد

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، "إطلاق صاروخين من منطقة جنين باتجاه مستوطنة شاكيد شمالي الضفة الغربية". 10.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-10T16:10+0000

2023-07-10T16:10+0000

2023-07-10T16:10+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068911622_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_fc20f79f49a7fdf972125ad25a5bdbbd.jpg

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه تم "العثور على منصتي الصاروخين اللذين أطلقا باتجاه مستوطنة شاكيد".من جانبها، أعلنت كتيبة "العياش" في جنين التابعة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن إطلاقها صاروخين باتجاه مستوطنة "شاكيد" غربي المدينة.وقالت الكتيبة، في بيان لها، إن "مجاهديها في كتيبة العياش تمكنوا من استهداف مغتصبة شاكيد غرب مدينة جنين بصاروخين من طراز قسام (1)"، متعهدة بمواصلة التطوير والإعداد لتذيق العدو بأس صواريخ القسام في أرض ضفة العياش".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شدد على "ملاحقة ومعاقبة مرتكبي العمليات الإرهابية"، لافتًا إلى أن حكومته تمسك بزمام المبادرة وتستخدم عنصر المفاجأة لتحديد موعد العمليات المقبلة.وقال نتنياهو، خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد: "دعوني أوضح سياستنا مجددًا، والتي مفادها أن كل من يقتل إسرائيليين وكل من يرتكب عمليات إرهابية سيصل إما إلى السجن أو القبر".وأضاف أن "هذه هي سياسة الحكومة ونحن نطبقها بثلاث طرق: أولاً، نحاسب مرتكبي العمليات الإرهابية أنفسهم بغير استثناء. وثانيًا، نضرب الجهات التي ترسل الإرهاب والبنى التحتية الإرهابية".وأعلن الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي، انتهاء عملية عسكرية استمرت يومين في جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة، والتي استهدف الفصائل الفلسطينية المسلحة في المخيم. وأسفرت العملية عن مقتل 12 فلسطينا و117 مصابا، إضافة إلى مقتل جندي إسرائيلي.

https://sputnikarabic.ae/20230706/مقتل-إسرائيلي-إثر-إطلاق-نار-قرب-مستوطنة-كدوميم-في-الضفة-الغربية-1078802606.html

https://sputnikarabic.ae/20230625/إسرائيل-تعلن-تأجيل-قمة-النقب-بسبب-توسيع-بناء-المستوطنات-في-الضفة-الغربية-1078487134.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم