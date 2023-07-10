https://sputnikarabic.ae/20230710/الحرس-الثوري-الإيراني-يحتجز-ناقلة-نفط-أجنبية-تحمل-وقودا-مهربا-كانت-بحماية-عسكرية-أمريكية-1078922042.html
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط أجنبية تحمل وقودا مهربا كانت بحماية عسكرية أمريكية
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط أجنبية تحمل وقودا مهربا كانت بحماية عسكرية أمريكية
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، "احتجاز ناقلة نفط أجنبية تحمل مليون لتر من الوقود المهرب في مياه إيران الجنوبية". 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T14:44+0000
2023-07-10T14:44+0000
2023-07-10T14:44+0000
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وقال قائد المنطقة الثانية التابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان زيراهي، إن "هذه الناقلة كان تحظى بدعم عسكري أمريكي"، مشيرا إلى أنه "بفضل اليقظة والدقة والسلوك المهني والقوي لقوات بحرية الحرس الثوري، فشلت الممارسات غير القانونية وغير المهنية للأمريكيين في الخليج"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف زيراهي: "الأمريكيون حاولوا منع هذا الإجراء القانوني وقاموا بتحركات متهورة غير مدروسة"، موضحا أن مسؤولا أمريكيا طلب من القبطان إيقاف المحرك وانتظار وصول القوات الأمريكية للمساعدة.وتابع: "مقاتلة أمريكية وطائرة مسيّرة حلقت فوق المياه وتم إرسال زوارق لمنع احتجاز السفينة المخالفة، لكن قوات المنطقة البحرية الثانية التابعة للحرس الثوري قامت بكل يقظة وسلوك احترافي وتحذير صارم لجميع الطائرات المأهولة وغير المأهولة والسفن الأمريكية، بضبط السفينة المخالفة وتوجيهها إلى ميناء بوشهر لاتخاذ الإجراءات القانونية".وكانت إيران أعلنت، يوم الجمعة الماضي، أن القوة البحرية التابعة للحرس الثوري احتجزت سفينة تحمل مليون لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج.وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن بحرية الحرس الثوري احتجزت السفينة بناء على أمر قضائي صادر من محكمة إيرانية، مضيفة أن طاقمًا من 12 فردا كانوا على متن السفينة.ووفقا للوكالة، تمكنت بحرية الحرس الثوري، في العام الماضي، من إعادة أكثر من 50 مليون لتر من الوقود المهرب إلى الموارد الوطنية للبلاد.كما أعلنت البحرية الأمريكية، الخميس الماضي، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة تجارية في المياه الدولية في الخليج، بتهمة أن السفينة ربما كانت متورطة في أنشطة تهريب.ووفقا لبيان الأسطول الأمريكي الخامس، فإن "البحرية الأمريكية نشرت قطعا بحرية لمراقبة الوضع عن كثب"، مضيفا أنه "في النهاية، قدّرت القيادة المركزية أن ملابسات هذا الحدث لا تستدعي مزيدا من التدخل".
https://sputnikarabic.ae/20230706/البحرية-الأمريكية-الحرس-الثوري-الإيراني-يحتجز-سفينة-تجارية-في-الخليج-1078812355.html
https://sputnikarabic.ae/20230612/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تجهيز-سفنه-الحربية-بصواريخ-عمودية-وصواريخ-مداها-ألفي-كيلومتر-1078031996.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط أجنبية تحمل وقودا مهربا كانت بحماية عسكرية أمريكية
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، "احتجاز ناقلة نفط أجنبية تحمل مليون لتر من الوقود المهرب في مياه إيران الجنوبية".
وقال قائد المنطقة الثانية التابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان زيراهي، إن "هذه الناقلة كان تحظى بدعم عسكري أمريكي"، مشيرا إلى أنه "بفضل اليقظة والدقة والسلوك المهني والقوي لقوات بحرية الحرس الثوري، فشلت الممارسات غير القانونية وغير المهنية للأمريكيين في الخليج"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وأضاف زيراهي: "الأمريكيون حاولوا منع هذا الإجراء القانوني وقاموا بتحركات متهورة غير مدروسة"، موضحا أن مسؤولا أمريكيا طلب من القبطان إيقاف المحرك وانتظار وصول القوات الأمريكية للمساعدة.
وتابع: "مقاتلة أمريكية وطائرة مسيّرة حلقت فوق المياه وتم إرسال زوارق لمنع احتجاز السفينة المخالفة، لكن قوات المنطقة البحرية الثانية التابعة للحرس الثوري قامت بكل يقظة وسلوك احترافي وتحذير صارم لجميع الطائرات المأهولة وغير المأهولة والسفن الأمريكية، بضبط السفينة المخالفة وتوجيهها إلى ميناء بوشهر لاتخاذ الإجراءات القانونية".
وكانت إيران أعلنت، يوم الجمعة الماضي، أن القوة البحرية التابعة للحرس الثوري احتجزت سفينة
تحمل مليون لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج.
وذكرت
وكالة الأنباء الإيرانية، أن بحرية الحرس الثوري احتجزت السفينة بناء على أمر قضائي صادر من محكمة إيرانية، مضيفة أن طاقمًا من 12 فردا كانوا على متن السفينة.
ووفقا للوكالة، تمكنت بحرية الحرس الثوري
، في العام الماضي، من إعادة أكثر من 50 مليون لتر من الوقود المهرب إلى الموارد الوطنية للبلاد.
كما أعلنت البحرية الأمريكية، الخميس الماضي، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة تجارية في المياه الدولية في الخليج، بتهمة أن السفينة ربما كانت متورطة في أنشطة تهريب.
ووفقا لبيان الأسطول الأمريكي الخامس، فإن "البحرية الأمريكية
نشرت قطعا بحرية لمراقبة الوضع عن كثب"، مضيفا أنه "في النهاية، قدّرت القيادة المركزية أن ملابسات هذا الحدث لا تستدعي مزيدا من التدخل".