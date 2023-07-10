https://sputnikarabic.ae/20230710/الحسكة-منكوبة-حملة-لإيصال-مياه-الشرب-للسكان-وجهود-روسية-لإعادة-تشغيل-محطة-علوك-1078921672.html

"الحسكة منكوبة".. حملة لإيصال مياه الشرب للسكان وجهود روسية لإعادة تشغيل محطة "علوك"

"الحسكة منكوبة".. حملة لإيصال مياه الشرب للسكان وجهود روسية لإعادة تشغيل محطة "علوك"

في ظل تفاقم معاناة مليون مدني في مدينة الحسكة وضواحيها، بسبب توقف المصدر الوحيد لمياه الشرب في محطة مشروع آبار "علوك" التي تسيطر عليها القوات التركية، بدأت... 10.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-10T14:39+0000

2023-07-10T14:39+0000

2023-07-10T14:59+0000

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وفي السياق نفسه، أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع مجلس مدينة الحسكة ومنظمة الهلال الأحمر بإشراف محافظة الحسكة، اليوم الاثنين 10 تموز/يوليو، مبادرة "قطرة ماء" لتأمين مياه الشرب لأبناء المدينة، حيث تتضمن المبادرة تأمين ونقل المياه عبر صهاريج وتعبئتها للأهالي، حيث انطلقت عمليات التوزيع من محور سمارة في مركز المدينة باتجاه القطاعات الأخرى في أحياء وسط المدينة.مدينة منكوبةوبين نائب محافظ الحسكة، حسن الشمهود، في تصريح لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن "الحملة تأتي في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتأمين مياه الشرب لأبناء مدينة الحسكة وتخفيف معاناتهم، في ظل استمرار المحتل التركي بقطع مياه الشرب عن أبناء المدينة، حيث يتم التنسيق مع المنظمات الدولية المرخصة أصولاً والجمعيات الخيرية والهيئات الدينية لضمان استمرار المبادرة وفق الإمكانات المتاحة".وأوضح أن معاناة مليون مدني في مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها والريف الغربي لمحافظة الحسكة، مستمرة منذ أربع سنوات متواصلة، حيث يتزامن القطع اليوم مع موجة حرارة شديدة وتسجيل إصابات مرتفعة بالأمراض السارية خصوصاً لدى الأطفال وكبار السن، ما يعتبر أن مدينة الحسكة بالفعل مدينة منكوبة في ظل هذه الظروف الصعبة.مبادرات شعبيةمن جانبه، قال مدير مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل الحكومية، إبراهيم خلف، لــ"سبوتنيك": "كل الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية استنفرت للمساهمة في تخفيف معاناة الأهالي وتأمين مياه الشرب، بإشراف من اللجنة الفرعية للإغاثة، وبالتعاون مع الجهات الحكومية المساهمة في المبادرة، مبيناً أنه من المقرر أن يتم نقل وتوزيع بين 300 و400 متر مكعب يومياً، منها 200 متر مكعب عن طريق مبادرة قطرة ماء، و200 متر مكعب عن طريق مجلس مدينة الحسكة ومنظمة الهلال الأحمر".وتابع خلف بأن مدينة الحسكة بحاجة ماسة لإطلاق مبادرة شعبية وأهلية من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في محافظة الحسكة، من خلال إيصال مياه الشرب عبر الصهاريج لسكان مدينة الحسكة وضواحيها، وتأمين المياه المعدنية من خلال توزيع الطرود على المنازل لتخفيف من معاناة المدنيين.وأشار إلى أنهم سيقومون بنقل وتأمين المياه عبر الصهاريج، وتعبئة خزانات الأسطح في المنازل وفق محاور محددة، مبيناً أنهم يسعون لاستمرار هذه المبادرة من خلال التنسيق مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية لتقديم دعم إضافي، بغية حفر مزيد من الآبار في مركز المدينة للاستخدامات المنزلية.جهود روسيةأكد مدير عام مؤسسة المياه في الحسكة الحكومية، المهندس محمود العكلة، لمراسل "سبوتنيك"، أن هناك جهود واتصالات روسية من خلال قاعدة الشرطة العسكرية الروسية في مطار القامشلي مع الجانب التركي من طرف والحكومي السوري من طرف آخر، وذلك للضغط على مسلحي الفصائل التابعة لتركيا وأمريكا في محافظة الحسكة، لإعادة تشغيل محطة علوك في أقرب وقت ممكن.وتابع العكلة أن "محطة علوك توقفت عن العمل للمرة 40 على التوالي منذ سيطرة الاحتلال التركي على منطقة رأس العين شمالي المحافظة منذ شهر 11 من عام 2019، ما جعل مأساة ومعاناة مليون مدني تتكرر بشكل شهري في مدينة الحسكة، والتي نقوم بتوفير المياه لها بالحد الأدنى لأن حاجة المحافظة من المياه يصل إلى 100 ألف م3 يومياً".وأضاف أن مؤسسة المياه تعمل مع المنظمات الدولية لاستمرار تشغيل محطات التحلية ضمن أحياء وسط المدينة وتوزيع المياه على الخزانات المنتشرة في الأحياء والتي تصل إلى 600 خزان وتعبئتها يومياً بكمية 3000م3 من المياه المعقمة والنقية.

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