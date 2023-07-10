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https://sputnikarabic.ae/20230710/الدفاع-الروسية-الولايات-المتحدة-وكندا-كثفتا-تجنيد-المرتزقة-لمساعدة-القوات-الأوكرانية-1078917068.html
الدفاع الروسية: الولايات المتحدة وكندا كثفتا تجنيد المرتزقة لمساعدة القوات الأوكرانية
الدفاع الروسية: الولايات المتحدة وكندا كثفتا تجنيد المرتزقة لمساعدة القوات الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الولايات المتحدة الأمريكية وكندا كثفتا من عمليات تجنيد المرتزقة لمساعدة نظام كييف، وذلك بمساعدة الاستخبارات المركزية الأمريكية... 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T13:01+0000
2023-07-10T13:01+0000
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه "بسبب انخفاض الطلب على التدريب القتالي من أجل نظام كييف في بولندا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تعمل الأجهزة الاستخباراتية على تكثيف أنشطتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا".وتابع بيان الدفاع الروسية أنه "يتم تنفيذ هذا العمل عبر البعثات الخارجية الأوكرانية بمساعدة أجهزة المخابرات الغربية، وخاصة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والشركات العسكرية الخاصة التي تسيطر عليها".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه "نتيجة لضربة عالية الدقة على نقطة الانتشار المؤقتة للواء المشاة الآلي المنفصل 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، تم تحييد جنرالين، وما يصل إلى 50 ضابطا من القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى 20 من المرتزقة الأجانب والمستشارين العسكريين، في مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
https://sputnikarabic.ae/20230710/الدفاع-الروسية-صد-هجمات-معادية-على-محور-جنوب-دونيتسك-وتحييد-أكثر-من-275-عسكريا-1078912976.html
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روسيا

الدفاع الروسية: الولايات المتحدة وكندا كثفتا تجنيد المرتزقة لمساعدة القوات الأوكرانية

13:01 GMT 10.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الولايات المتحدة الأمريكية وكندا كثفتا من عمليات تجنيد المرتزقة لمساعدة نظام كييف، وذلك بمساعدة الاستخبارات المركزية الأمريكية وغيرها من الأجهزة الغربية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه "بسبب انخفاض الطلب على التدريب القتالي من أجل نظام كييف في بولندا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تعمل الأجهزة الاستخباراتية على تكثيف أنشطتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا".
وتابع بيان الدفاع الروسية أنه "يتم تنفيذ هذا العمل عبر البعثات الخارجية الأوكرانية بمساعدة أجهزة المخابرات الغربية، وخاصة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والشركات العسكرية الخاصة التي تسيطر عليها".
طاقم دبابة تي-90إم بروريفالتابع لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: صد هجمات معادية على محور جنوب دونيتسك وتحييد أكثر من 275 عسكريا
11:51 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه "نتيجة لضربة عالية الدقة على نقطة الانتشار المؤقتة للواء المشاة الآلي المنفصل 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، تم تحييد جنرالين، وما يصل إلى 50 ضابطا من القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى 20 من المرتزقة الأجانب والمستشارين العسكريين، في مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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