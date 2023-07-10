https://sputnikarabic.ae/20230710/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-صاروخي-إس---200-أوكرانيين-واعتراض-آخرين---عاجل-1078899554.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير صاروخي "إس - 200" أوكرانيين واعتراض آخرين - عاجل
الدفاع الروسية تعلن تدمير صاروخي "إس - 200" أوكرانيين واعتراض آخرين - عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن محاولة فاشلة من جانب نظام كييف، يوم 9 تموز/يوليو، هدفت إلى قصف القرم ومقاطعتي روستوف وكالوغا بصواريخ من طراز "إس... 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T05:58+0000
2023-07-10T05:58+0000
2023-07-10T06:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في يوم التاسع من تموز/يوليو، قام نظام كييف بمحاولة فاشلة لمهاجمة أهداف في القرم ومقاطعتي روستوف وكالوغا، بصواريخ إس - 200 المضادة للطائرات، التي تم تحويلها إلى نسخة هجومية".وبحسب الإفادة، التي قدمها رئيس الأركان العامة للقوات الجوية، فيكتور أفزالوف، إلى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فاليري غيراسيموف، فإنه تم تدمير أربعة صواريخ.وأشار البيان إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت صاروخين أوكرانيين طراز إس - 200، وقام نظام الحرب الإلكترونية باعتراض، عبر عملية تشويش، صاروخين آخرين".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تعلن تدمير صاروخي "إس - 200" أوكرانيين واعتراض آخرين - عاجل
05:58 GMT 10.07.2023 (تم التحديث: 06:22 GMT 10.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن محاولة فاشلة من جانب نظام كييف، يوم 9 تموز/يوليو، هدفت إلى قصف القرم ومقاطعتي روستوف وكالوغا بصواريخ من طراز "إس – 200" المضادة للطائرات، التي تم تحويلها إلى نسخة هجومية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في يوم التاسع من تموز/يوليو، قام نظام كييف بمحاولة فاشلة لمهاجمة أهداف في القرم ومقاطعتي روستوف وكالوغا، بصواريخ إس - 200 المضادة للطائرات، التي تم تحويلها إلى نسخة هجومية".
وبحسب الإفادة، التي قدمها رئيس الأركان العامة للقوات الجوية، فيكتور أفزالوف، إلى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فاليري غيراسيموف، فإنه تم تدمير أربعة صواريخ.
وأشار البيان إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت صاروخين أوكرانيين طراز إس - 200، وقام نظام الحرب الإلكترونية باعتراض، عبر عملية تشويش، صاروخين آخرين".