https://sputnikarabic.ae/20230710/الدفاع-الروسية-تكشف-أرقام-المرتزقة-الأجانب-الذين-رماهم-نظام-كييف-في-مفرمة-اللحم-1078923514.html
الدفاع الروسية تكشف أرقام المرتزقة الأجانب الذين رماهم نظام كييف في "مفرمة اللحم"
الدفاع الروسية تكشف أرقام المرتزقة الأجانب الذين رماهم نظام كييف في "مفرمة اللحم"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قادة القوات المسلحة الأوكرانية على الخطوط الأمامية غير مسؤولين عن الخسائر بين المرتزقة الأجانب. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T15:02+0000
2023-07-10T15:02+0000
2023-07-10T15:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "وفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها أثناء استجواب الأسرى من الجنود الأوكرانيين، فإن قادة القوات المسلحة الأوكرانية العاملة على خط التماس غير مسؤولين عن الخسائر بين المرتزقة الأجانب".ولفت البيان إلى أنه "منذ 30 يونيو/حزيران الماضي، تم تأكيد تصفية 4845 من المرتزقة الأجانب معظمهم من أمريكا وكندا والدول الأوروبية، فيما هرب 4801 مقاتلا أجنبيا، في ظل تعامل نظام كييف تجاههم، واليوم يواصل 2029 مرتزقا القتال في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية".وأكد البيان أن القوات المسلحة الروسية ستواصل القضاء على المرتزقة الأجانب في سياق العملية العسكرية الخاصة، بغض النظر عن موقعهم على أراضي أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230710/-مقاتلتان-روسيتان-تنقضان-على-تجمعات-القوات-الأوكرانية-في-كراسني-ليمان-فيديو--1078911613.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تكشف أرقام المرتزقة الأجانب الذين رماهم نظام كييف في "مفرمة اللحم"
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قادة القوات المسلحة الأوكرانية على الخطوط الأمامية غير مسؤولين عن الخسائر بين المرتزقة الأجانب.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "وفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها أثناء استجواب الأسرى من الجنود الأوكرانيين، فإن قادة القوات المسلحة الأوكرانية العاملة على خط التماس غير مسؤولين عن الخسائر بين المرتزقة الأجانب".
وأضافت الوزارة: "منذ 24 فبراير/شباط 2022، وصل 11675 مرتزقا أجنبيا من 84 دولة إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، وبعد الخسائر الأولى انخفضت وتيرة توافدهم بشكل حاد".
ولفت البيان إلى أنه "منذ 30 يونيو/حزيران الماضي، تم تأكيد تصفية 4845 من المرتزقة الأجانب معظمهم من أمريكا وكندا والدول الأوروبية، فيما هرب 4801 مقاتلا أجنبيا، في ظل تعامل نظام كييف تجاههم، واليوم يواصل 2029 مرتزقا القتال في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية".
وشددت الدفاع الروسية على أن القيادة الأوكرانية تدفع بالمرتزقة الأجانب إلى "مفرمة اللحم" في الصفوف الأمامية، وتفضل إجلاء جرحى وقتلى الأوكرانيين قبل إجلاء المرتزقة.
وأكد البيان أن القوات المسلحة الروسية ستواصل القضاء على المرتزقة الأجانب في سياق العملية العسكرية الخاصة، بغض النظر عن موقعهم على أراضي أوكرانيا.