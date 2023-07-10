عربي
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230710/الدفاع-الروسية-تكشف-أرقام-المرتزقة-الأجانب-الذين-رماهم-نظام-كييف-في-مفرمة-اللحم-1078923514.html
الدفاع الروسية تكشف أرقام المرتزقة الأجانب الذين رماهم نظام كييف في "مفرمة اللحم"
الدفاع الروسية تكشف أرقام المرتزقة الأجانب الذين رماهم نظام كييف في "مفرمة اللحم"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قادة القوات المسلحة الأوكرانية على الخطوط الأمامية غير مسؤولين عن الخسائر بين المرتزقة الأجانب. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T15:02+0000
2023-07-10T15:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059261288_0:46:3477:2001_1920x0_80_0_0_011c90d91292140c1f4b95c93c48c53f.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "وفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها أثناء استجواب الأسرى من الجنود الأوكرانيين، فإن قادة القوات المسلحة الأوكرانية العاملة على خط التماس غير مسؤولين عن الخسائر بين المرتزقة الأجانب".ولفت البيان إلى أنه "منذ 30 يونيو/حزيران الماضي، تم تأكيد تصفية 4845 من المرتزقة الأجانب معظمهم من أمريكا وكندا والدول الأوروبية، فيما هرب 4801 مقاتلا أجنبيا، في ظل تعامل نظام كييف تجاههم، واليوم يواصل 2029 مرتزقا القتال في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية".وأكد البيان أن القوات المسلحة الروسية ستواصل القضاء على المرتزقة الأجانب في سياق العملية العسكرية الخاصة، بغض النظر عن موقعهم على أراضي أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230710/-مقاتلتان-روسيتان-تنقضان-على-تجمعات-القوات-الأوكرانية-في-كراسني-ليمان-فيديو--1078911613.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059261288_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_9e0385d561c7dcc9ccb32bcade67b783.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية تكشف أرقام المرتزقة الأجانب الذين رماهم نظام كييف في "مفرمة اللحم"

15:02 GMT 10.07.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي أوكراني ألقى سلاحه طواعية خلال اجتماع مع مسؤولة مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، 28 فبراير 2022
جندي أوكراني ألقى سلاحه طواعية خلال اجتماع مع مسؤولة مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قادة القوات المسلحة الأوكرانية على الخطوط الأمامية غير مسؤولين عن الخسائر بين المرتزقة الأجانب.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "وفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها أثناء استجواب الأسرى من الجنود الأوكرانيين، فإن قادة القوات المسلحة الأوكرانية العاملة على خط التماس غير مسؤولين عن الخسائر بين المرتزقة الأجانب".

وأضافت الوزارة: "منذ 24 فبراير/شباط 2022، وصل 11675 مرتزقا أجنبيا من 84 دولة إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، وبعد الخسائر الأولى انخفضت وتيرة توافدهم بشكل حاد".

المقاتلة الهجومية سو-25 إس إم3 خلال المناورات في منطقة كراسنودارسكي كراي، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاتلتان روسيتان تنقضان على تجمعات القوات الأوكرانية في كراسني ليمان... فيديو
12:16 GMT
ولفت البيان إلى أنه "منذ 30 يونيو/حزيران الماضي، تم تأكيد تصفية 4845 من المرتزقة الأجانب معظمهم من أمريكا وكندا والدول الأوروبية، فيما هرب 4801 مقاتلا أجنبيا، في ظل تعامل نظام كييف تجاههم، واليوم يواصل 2029 مرتزقا القتال في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية".

وشددت الدفاع الروسية على أن القيادة الأوكرانية تدفع بالمرتزقة الأجانب إلى "مفرمة اللحم" في الصفوف الأمامية، وتفضل إجلاء جرحى وقتلى الأوكرانيين قبل إجلاء المرتزقة.

وأكد البيان أن القوات المسلحة الروسية ستواصل القضاء على المرتزقة الأجانب في سياق العملية العسكرية الخاصة، بغض النظر عن موقعهم على أراضي أوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:23 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 12:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала