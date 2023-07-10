عربي
الدفاع الروسية: صد هجمات معادية على محور جنوب دونيتسك وتحييد أكثر من 275 عسكريا
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230710/الدفاع-الروسية-صد-هجمات-معادية-على-محور-جنوب-دونيتسك-وتحييد-أكثر-من-275-عسكريا-1078912976.html
الدفاع الروسية: صد هجمات معادية على محور جنوب دونيتسك وتحييد أكثر من 275 عسكريا
الدفاع الروسية: صد هجمات معادية على محور جنوب دونيتسك وتحييد أكثر من 275 عسكريا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن صد هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك، والقضاء على نحو 275 عسكريًا أوكرانيًا ومرتزقًا. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T11:51+0000
2023-07-10T11:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078177077_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9904c06ce01a65e8c0ce484cb6e3a80.jpg
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية: "أسفرت الإجراءات الكفيلة والمختصة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية على محور دونيتسك، عن صد هجمات للعدو في مناطق بلدات نيفيلسكوي وفودونوي وكليشييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بنجاح. وتم القضاء على نحو 275 عسكريًا أوكرانيًا ومرتزقًا، وتدمير دبابة واحدة، وأربع مركبات".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي الرابع والعشرين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة بلدة توريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما أشار تقرير وزارة الدفاع الروسية إلى أنه على محور جنوب دونيتسك، صدت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب التابعة لقوات مجموعة "الشرق"، هجمات العدو في مناطق بلدتي روفنوبول في جمهورية دونيتسك، ورابودينو في مقاطعة زابوروجيه".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230710/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-صاروخي-إس---200-أوكرانيين-واعتراض-آخرين---عاجل-1078899554.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078177077_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e0ff7cf072092f2de0810e08aa877f3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الدفاع الروسية: صد هجمات معادية على محور جنوب دونيتسك وتحييد أكثر من 275 عسكريا

11:51 GMT 10.07.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورطاقم دبابة تي-90إم "بروريف"التابع لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم دبابة تي-90إم بروريفالتابع لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن صد هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك، والقضاء على نحو 275 عسكريًا أوكرانيًا ومرتزقًا.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية: "أسفرت الإجراءات الكفيلة والمختصة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية على محور دونيتسك، عن صد هجمات للعدو في مناطق بلدات نيفيلسكوي وفودونوي وكليشييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بنجاح. وتم القضاء على نحو 275 عسكريًا أوكرانيًا ومرتزقًا، وتدمير دبابة واحدة، وأربع مركبات".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي الرابع والعشرين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة بلدة توريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن تدمير صاروخي "إس - 200" أوكرانيين واعتراض آخرين
05:58 GMT
كما أشار تقرير وزارة الدفاع الروسية إلى أنه على محور جنوب دونيتسك، صدت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب التابعة لقوات مجموعة "الشرق"، هجمات العدو في مناطق بلدتي روفنوبول في جمهورية دونيتسك، ورابودينو في مقاطعة زابوروجيه".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:02 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 12:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала