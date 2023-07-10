https://sputnikarabic.ae/20230710/الدفاع-الروسية-صد-هجمات-معادية-على-محور-جنوب-دونيتسك-وتحييد-أكثر-من-275-عسكريا-1078912976.html
الدفاع الروسية: صد هجمات معادية على محور جنوب دونيتسك وتحييد أكثر من 275 عسكريا
الدفاع الروسية: صد هجمات معادية على محور جنوب دونيتسك وتحييد أكثر من 275 عسكريا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن صد هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك، والقضاء على نحو 275 عسكريًا أوكرانيًا ومرتزقًا. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T11:51+0000
2023-07-10T11:51+0000
2023-07-10T11:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية: "أسفرت الإجراءات الكفيلة والمختصة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية على محور دونيتسك، عن صد هجمات للعدو في مناطق بلدات نيفيلسكوي وفودونوي وكليشييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بنجاح. وتم القضاء على نحو 275 عسكريًا أوكرانيًا ومرتزقًا، وتدمير دبابة واحدة، وأربع مركبات".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي الرابع والعشرين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة بلدة توريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما أشار تقرير وزارة الدفاع الروسية إلى أنه على محور جنوب دونيتسك، صدت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب التابعة لقوات مجموعة "الشرق"، هجمات العدو في مناطق بلدتي روفنوبول في جمهورية دونيتسك، ورابودينو في مقاطعة زابوروجيه".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230710/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-صاروخي-إس---200-أوكرانيين-واعتراض-آخرين---عاجل-1078899554.html
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روسيا
الدفاع الروسية: صد هجمات معادية على محور جنوب دونيتسك وتحييد أكثر من 275 عسكريا
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن صد هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك، والقضاء على نحو 275 عسكريًا أوكرانيًا ومرتزقًا.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية: "أسفرت الإجراءات الكفيلة والمختصة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية على محور دونيتسك، عن صد هجمات للعدو في مناطق بلدات نيفيلسكوي وفودونوي وكليشييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بنجاح. وتم القضاء على نحو 275 عسكريًا أوكرانيًا ومرتزقًا، وتدمير دبابة واحدة، وأربع مركبات".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي الرابع والعشرين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة بلدة توريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
كما أشار تقرير وزارة الدفاع الروسية إلى أنه على محور جنوب دونيتسك، صدت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب التابعة لقوات مجموعة "الشرق"، هجمات العدو في مناطق بلدتي روفنوبول في جمهورية دونيتسك، ورابودينو في مقاطعة زابوروجيه".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.