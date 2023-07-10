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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230710/الدفاع-القوات-الروسية-تصد-هجمات-أوكرانية-على-3-محاور--عاجل-1078898250.html
الدفاع: القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية على 3 محاور
الدفاع: القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية على 3 محاور
أعلن رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، فاديم أستافيف، اليوم الاثنين، أن وحدات المجموعة بنطاق العملية العسكرية الخاصة نجحت في صد هجمات للقوات... 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T02:20+0000
2023-07-10T02:39+0000
روسيا
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو- سبوتنيك. وقال أستافيف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "خلال اليوم الماضي واصلت وحدات مجموعة القوات الجنوبية تصديها لوحدات هجومية للقوات الأوكرانية لاختراق الدفاعات على محاور ليسيتشانسك وسوليدار-أرتيموفسك وألكسندر كالينوفسك".بالإضافة لذلك، ووفقا لـ أستافيف، تم إصابة تجمعات أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي الـ110 للقوات المسلحة الأوكرانية في أفدييفكا، كما ضربت أطقم منظومة الصواريخ "تورنادو – إس" مناطق تجمع أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي الـ91 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية على محور سوليدار - أرتيموفسك ودمرت مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي الـ 115 للقوات المسلحة الأوكرانية.كما أشار إلى أن أطقم قاذفات اللهب الثقيلة الروسية "سولتيبيوك" دمرت مراكز تجمع ومعدات في مناطق بلدات ياغودنويه ومينكوفكا.وتستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق، التي حررها.
https://sputnikarabic.ae/20230710/زيلينسكي-بايدن-يمكن-أن-ينهي-النزاع-في-أوكرانيا-في-غضون-5-دقائق-1078897982.html
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روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية
روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية

الدفاع: القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية على 3 محاور

02:20 GMT 10.07.2023 (تم التحديث: 02:39 GMT 10.07.2023)
© Sputnikقاذفة اللهب الروسية "سولنتسيبيك" تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
قاذفة اللهب الروسية سولنتسيبيك تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
© Sputnik
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أعلن رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، فاديم أستافيف، اليوم الاثنين، أن وحدات المجموعة بنطاق العملية العسكرية الخاصة نجحت في صد هجمات للقوات الأوكرانية على عدة محاور خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
موسكو- سبوتنيك. وقال أستافيف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "خلال اليوم الماضي واصلت وحدات مجموعة القوات الجنوبية تصديها لوحدات هجومية للقوات الأوكرانية لاختراق الدفاعات على محاور ليسيتشانسك وسوليدار-أرتيموفسك وألكسندر كالينوفسك".
وأضاف، "كما نفذ طيران المجموعة ضربات صاروخية وقنابل على تجمعات أفراد ومعدات معادية في مناطق بلدات بيلوغوروفكا، فيركنيكامينسكوي، تشاسوف يار وكونستانتينوفكا".
بالإضافة لذلك، ووفقا لـ أستافيف، تم إصابة تجمعات أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي الـ110 للقوات المسلحة الأوكرانية في أفدييفكا، كما ضربت أطقم منظومة الصواريخ "تورنادو – إس" مناطق تجمع أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي الـ91 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية على محور سوليدار - أرتيموفسك ودمرت مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي الـ 115 للقوات المسلحة الأوكرانية.
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كما أشار إلى أن أطقم قاذفات اللهب الثقيلة الروسية "سولتيبيوك" دمرت مراكز تجمع ومعدات في مناطق بلدات ياغودنويه ومينكوفكا.
وتستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق، التي حررها.
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