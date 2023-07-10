https://sputnikarabic.ae/20230710/الدفاع-القوات-الروسية-تصد-هجمات-أوكرانية-على-3-محاور--عاجل-1078898250.html

الدفاع: القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية على 3 محاور

الدفاع: القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية على 3 محاور

أعلن رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، فاديم أستافيف، اليوم الاثنين، أن وحدات المجموعة بنطاق العملية العسكرية الخاصة نجحت في صد هجمات للقوات... 10.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-10T02:20+0000

2023-07-10T02:20+0000

2023-07-10T02:39+0000

روسيا

القوات الروسية

القوات الأوكرانية

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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موسكو- سبوتنيك. وقال أستافيف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "خلال اليوم الماضي واصلت وحدات مجموعة القوات الجنوبية تصديها لوحدات هجومية للقوات الأوكرانية لاختراق الدفاعات على محاور ليسيتشانسك وسوليدار-أرتيموفسك وألكسندر كالينوفسك".بالإضافة لذلك، ووفقا لـ أستافيف، تم إصابة تجمعات أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي الـ110 للقوات المسلحة الأوكرانية في أفدييفكا، كما ضربت أطقم منظومة الصواريخ "تورنادو – إس" مناطق تجمع أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي الـ91 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية على محور سوليدار - أرتيموفسك ودمرت مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي الـ 115 للقوات المسلحة الأوكرانية.كما أشار إلى أن أطقم قاذفات اللهب الثقيلة الروسية "سولتيبيوك" دمرت مراكز تجمع ومعدات في مناطق بلدات ياغودنويه ومينكوفكا.وتستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق، التي حررها.

https://sputnikarabic.ae/20230710/زيلينسكي-بايدن-يمكن-أن-ينهي-النزاع-في-أوكرانيا-في-غضون-5-دقائق-1078897982.html

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