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https://sputnikarabic.ae/20230710/الرئيس-الصيني-يؤكد-على-ضرورة-التعاون-بين-موسكو-وبكين-1078914869.html
الرئيس الصيني يؤكد على ضرورة التعاون بين موسكو وبكين
الرئيس الصيني يؤكد على ضرورة التعاون بين موسكو وبكين
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماع مع رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، في بكين، إنه يتعين على روسيا والصين تعزيز التعاون في إطار... 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T12:14+0000
2023-07-10T12:14+0000
روسيا
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وأضاف شي: "يتعين على الأطراف تعزيز العلاقات والتعاون في إطار الآليات المتعددة الأطراف مثل "منظمة شنغهاي" للتعاون و"بريكس"، وتحديد الاتجاه الصحيح لإصلاح الحوكمة العالمية، وحماية المصالح المشتركة للأسواق الناشئة والدول النامية.وأعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، خلال لقائها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أنها تنقل له رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وفي وقت سابق، أعلن مجلس الفيدرالية الروسي أن رئيسته فالنتينا ماتفيينكو، تعتزم زيارة الصين على رأس وفد برلماني، تلبية لدعوة من رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو لي جي.ويشارك الوفد البرلماني الروسي برئاسة ماتفيينكو في الاجتماع الثامن للجنة التعاون البرلماني الروسية الصينية، ويضم الوفد عددًا من نواب رئيسي غرفتي الجمعية الفيدرالية الروسية (مجلسي الفيدرالية والدوما) ورؤساء اللجان في الغرفتين.
https://sputnikarabic.ae/20230710/الرئيس-الصيني-يستقبل-رئيسة-مجلس-الفيدرالية-الروسي-فيديو--1078906483.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الرئيس الصيني يؤكد على ضرورة التعاون بين موسكو وبكين

12:14 GMT 10.07.2023
© AFP 2023 / LEAH MILLISالرئيس الصيني، شي جين بينغ
الرئيس الصيني، شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
© AFP 2023 / LEAH MILLIS
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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماع مع رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، في بكين، إنه يتعين على روسيا والصين تعزيز التعاون في إطار الآليات المتعددة الأطراف وحماية مصالح الدول النامية.
وأضاف شي: "يتعين على الأطراف تعزيز العلاقات والتعاون في إطار الآليات المتعددة الأطراف مثل "منظمة شنغهاي" للتعاون و"بريكس"، وتحديد الاتجاه الصحيح لإصلاح الحوكمة العالمية، وحماية المصالح المشتركة للأسواق الناشئة والدول النامية.
وأعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، خلال لقائها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أنها تنقل له رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
الرئيس الصيني، شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
الرئيس الصيني يستقبل رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي... فيديو
09:43 GMT

وقالت ماتفيينكو: "قبل مغادرتي تحدثت مع الرئيس بوتين، وطلب مني أن أنقل إليكم تحية حارة للغاية، وأطيب التمنيات. لقد أعاد إلى الأذهان بحرارة زيارتكم، في آذار/مارس، ومحادثاتكم الطويلة المثمرة. بعث لكم رسالة شفهية. ولكي لا أقرأها، على الرغم من أنها شفهية، إلا أنها موجهة إليكم. اسمحوا لي أن أنقلها لكم".

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الفيدرالية الروسي أن رئيسته فالنتينا ماتفيينكو، تعتزم زيارة الصين على رأس وفد برلماني، تلبية لدعوة من رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو لي جي.
ويشارك الوفد البرلماني الروسي برئاسة ماتفيينكو في الاجتماع الثامن للجنة التعاون البرلماني الروسية الصينية، ويضم الوفد عددًا من نواب رئيسي غرفتي الجمعية الفيدرالية الروسية (مجلسي الفيدرالية والدوما) ورؤساء اللجان في الغرفتين.
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