https://sputnikarabic.ae/20230710/الرئيس-الصيني-يستقبل-رئيسة-مجلس-الفيدرالية-الروسي-فيديو--1078906483.html
الرئيس الصيني يستقبل رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي... فيديو
الرئيس الصيني يستقبل رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي... فيديو
استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الاثنين، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو في بكين. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T09:43+0000
2023-07-10T09:43+0000
2023-07-10T09:52+0000
العالم
روسيا
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وأعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، خلال لقائها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أنها تنقل له رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقالت ماتفيينكو: "قبل مغادرتي تحدثت مع الرئيس بوتين، وطلب مني أن أنقل إليكم تحية حارة للغاية، وأطيب التمنيات. لقد أعاد إلى الأذهان بحرارة زيارتكم، في آذار/مارس، ومحادثاتكم الطويلة المثمرة. بعث لكم رسالة شفهية. ولكي لا أقرأها، على الرغم من أنها شفهية، إلا أنها موجهة إليكم. اسمحوا لي أن أنقلها لكم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
الرئيس الصيني يستقبل رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي... فيديو
09:43 GMT 10.07.2023 (تم التحديث: 09:52 GMT 10.07.2023) تابعنا عبر
يتبع
استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الاثنين، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو في بكين.
وأعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، خلال لقائها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أنها تنقل له رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت ماتفيينكو: "قبل مغادرتي تحدثت مع الرئيس بوتين، وطلب مني أن أنقل إليكم تحية حارة للغاية، وأطيب التمنيات. لقد أعاد إلى الأذهان بحرارة زيارتكم، في آذار/مارس، ومحادثاتكم الطويلة المثمرة. بعث لكم رسالة شفهية. ولكي لا أقرأها، على الرغم من أنها شفهية، إلا أنها موجهة إليكم. اسمحوا لي أن أنقلها لكم".