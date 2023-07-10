عربي
https://sputnikarabic.ae/20230710/السجن-لـ-7-فرنسيين-اعتدوا-على-جزائريين-خلال-احتفالات-كأس-أفريقيا-2019-1078899416.html
السجن لـ 7 فرنسيين اعتدوا على جزائريين خلال احتفالات كأس أفريقيا 2019
السجن لـ 7 فرنسيين اعتدوا على جزائريين خلال احتفالات كأس أفريقيا 2019
قضت محكمة فرنسية بالسجن بحق 7 أشخاص أدينوا بارتكاب جرائم عنصرية في ليون ضد جزائريين، خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في عام 2019، بدعم من اليمين... 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T05:54+0000
2023-07-10T05:54+0000
أخبار فرنسا
الجزائر
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075267555_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_c4e73ef3c034b383711c030814437d3f.jpg
وحُكم على خمسة من المتهمين بالسجن 4 سنوات، اثنان منهم مع وقف التنفيذ، والسادس بالسجن لمدة سنة واحدة منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، والسابع سنة واحدة مع وقف التنفيذ.ويُشتبه في أن المتهمين السبعة شاركوا في اعتداءات مساء 19 يوليو/تموز 2019، في وسط ليون، بعد فوز الجزائر في نهائي كأس الأمم الأفريقية في مصر، وفق صحيفة "النهار" الجزائرية.وكان الأشخاص السبعة ضمن مجموعة من حوالي ثلاثين شخصا، مسلحين بقضبان حديدية ومضارب بيسبول، حرضتهم حركة اليمين المتطرف على مهاجمة الجزائريين وأنصارهم.من جانبه، قال جان فرانسوا باري، محامي أحد المتهمين: "إنه قرار عادل إلى حد ما في تحليله. لكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كنا نستأنف".وتشهد فرنسا تفشي العنصرية ضد الأجانب، وخاصة المسلمين والعرب، والتي امتدت إلى الدوائر الرسمية وأجهزة الأمن.ومنذ نحو 10 أيام، تشهد فرنسا غضبا عارما واحتجاجات تطورت إلى مواجهات مع الشرطة، بعد مقتل شاب من أصول جزائرية برصاصة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة، بذريعة عدم امتثاله لدورية مرورية في ضاحية نانتير غرب العاصمة باريس.
https://sputnikarabic.ae/20230707/الأمم-المتحدة-تدعو-فرنسا-إلى-مكافحة-العنصرية-المنهجية-في-الشرطة-1078841321.html
أخبار فرنسا
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075267555_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bb8b2f09946f91e0f81e8a10650988e0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

السجن لـ 7 فرنسيين اعتدوا على جزائريين خلال احتفالات كأس أفريقيا 2019

05:54 GMT 10.07.2023
© AFP 2023 / Nicolas Tucatاحتجاجات ضد الحكومة الفرنسية التي دفعت بإصلاح نظام المعاشات من خلال البرلمان بدون تصويت، مارسيليا، فرنسا، في 28 مارس 2023
احتجاجات ضد الحكومة الفرنسية التي دفعت بإصلاح نظام المعاشات من خلال البرلمان بدون تصويت، مارسيليا، فرنسا، في 28 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
© AFP 2023 / Nicolas Tucat
تابعنا عبرTelegramNabd
قضت محكمة فرنسية بالسجن بحق 7 أشخاص أدينوا بارتكاب جرائم عنصرية في ليون ضد جزائريين، خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في عام 2019، بدعم من اليمين المتطرف.
وحُكم على خمسة من المتهمين بالسجن 4 سنوات، اثنان منهم مع وقف التنفيذ، والسادس بالسجن لمدة سنة واحدة منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، والسابع سنة واحدة مع وقف التنفيذ.
ويُشتبه في أن المتهمين السبعة شاركوا في اعتداءات مساء 19 يوليو/تموز 2019، في وسط ليون، بعد فوز الجزائر في نهائي كأس الأمم الأفريقية في مصر، وفق صحيفة "النهار" الجزائرية.
احتجاجات واسعة النطاق في مدينة نانتيرعلى خلفية مقتل مراهق من أصل جزائري على يد الشرطة الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
الأمم المتحدة تدعو فرنسا إلى مكافحة العنصرية المنهجية في الشرطة
7 يوليو, 20:55 GMT
وكان الأشخاص السبعة ضمن مجموعة من حوالي ثلاثين شخصا، مسلحين بقضبان حديدية ومضارب بيسبول، حرضتهم حركة اليمين المتطرف على مهاجمة الجزائريين وأنصارهم.
من جانبه، قال جان فرانسوا باري، محامي أحد المتهمين: "إنه قرار عادل إلى حد ما في تحليله. لكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كنا نستأنف".
وتشهد فرنسا تفشي العنصرية ضد الأجانب، وخاصة المسلمين والعرب، والتي امتدت إلى الدوائر الرسمية وأجهزة الأمن.
ومنذ نحو 10 أيام، تشهد فرنسا غضبا عارما واحتجاجات تطورت إلى مواجهات مع الشرطة، بعد مقتل شاب من أصول جزائرية برصاصة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة، بذريعة عدم امتثاله لدورية مرورية في ضاحية نانتير غرب العاصمة باريس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 12:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала