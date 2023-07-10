https://sputnikarabic.ae/20230710/الصين-تدعو-واشنطن-إلى-اتخاذ-إجراءات-عملية-ردا-على-مخاوفها--بشأن-العقوبات-الاقتصادية-1078904393.html
الصين تدعو واشنطن إلى اتخاذ "إجراءات عملية" ردا على مخاوفها بشأن العقوبات الاقتصادية
الصين تدعو واشنطن إلى اتخاذ "إجراءات عملية" ردا على مخاوفها بشأن العقوبات الاقتصادية
دعت الصين أمريكا، اليوم الاثنين، إلى اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة مخاوف الصين بشأن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T08:44+0000
2023-07-10T08:44+0000
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وجددت الوزارة في بيانها، الدعوة لأمريكا لإلغاء الرسوم الجمركية، ووقف قمع الشركات الصينية، ومعاملة الاستثمار بإنصاف، وتخفيف ضوابط التصدير، ورفع الحظر في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم شمال غربي الصين.وأضافت وزارة المال الصينية، في تعليقها على زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إلى الصين، أن "بكين تأمل في أن يلتقي الجانب الأمريكي بها في منتصف الطريق بموقف عقلاني وعملي، وأن يعملا معا لإعادة العلاقات الأمريكية الصينية إلى مسارها الصحيح في وقت مبكر".كما صرحت الصين في البيان، باعتقادها بأن "تطورها فرصة وليست مخاطرة لأمريكا، وأن "تعزيز التعاون بين الصين والولايات المتحدة هو حاجة واقعية واختيار صحيح للبلدين".وغادرت جانيت يلين، الصين، يوم أمس الأحد، وتعد زيارتها، هي الأولى لها إلى الصين كوزيرة للخزانة، وتأتي بعد أسابيع فقط، من قيام وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بزيارة نادرة للبلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230709/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-تتعرض-لانتقادات-بسبب-انحناءاتها-أمام-نائب-رئيس-الوزراء-الصيني-1078874280.html
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سبوتنيك عربي
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين تدعو واشنطن إلى اتخاذ "إجراءات عملية" ردا على مخاوفها بشأن العقوبات الاقتصادية
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دعت الصين أمريكا، اليوم الاثنين، إلى اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة مخاوف الصين بشأن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة.
وجددت الوزارة في بيانها، الدعوة لأمريكا لإلغاء الرسوم الجمركية، ووقف قمع الشركات الصينية
، ومعاملة الاستثمار بإنصاف، وتخفيف ضوابط التصدير، ورفع الحظر في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم شمال غربي الصين.
وأضافت وزارة المال الصينية، في تعليقها على زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إلى الصين، أن "بكين تأمل في أن يلتقي الجانب الأمريكي بها في منتصف الطريق بموقف عقلاني وعملي، وأن يعملا معا لإعادة العلاقات الأمريكية الصينية
إلى مسارها الصحيح في وقت مبكر".
كما صرحت الصين في البيان، باعتقادها بأن "تطورها فرصة وليست مخاطرة لأمريكا، وأن "تعزيز التعاون بين الصين والولايات المتحدة هو حاجة واقعية واختيار صحيح للبلدين".
وغادرت جانيت يلين، الصين، يوم أمس الأحد، وتعد زيارتها، هي الأولى لها إلى الصين كوزيرة للخزانة، وتأتي بعد أسابيع فقط، من قيام وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بزيارة نادرة للبلاد.