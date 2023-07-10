https://sputnikarabic.ae/20230710/العراق-والكويت-يبحثان-النسخة-الثالثة-لمؤتمر-بغداد-للتعاون-والشراكة-1078905389.html

العراق والكويت يبحثان النسخة الثالثة لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

العراق والكويت يبحثان النسخة الثالثة لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

التقى وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، بسفير الكويت لدى بلاده، طارق عبد الله الفرج، وبحثا التحضير لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته... 10.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-10T09:01+0000

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وخلال اللقاء، ناقش الجانبان تحضيرات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثالثة لدول الجوار والمنطقة، المقرر انعقاده قبل نهاية العام الحالي، في العاصمة العراقية بغداد، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وشددا على أهمية استمرار عقد هذه المؤتمرات واللقاءات المشتركة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز أمن المنطقة.كما بحث الجانبان "تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وناقشا الزيارة القادمة لوزير الخارجية الكويتي إلى العراق، وكذلك مخرجات الاجتماعات الفنية الأخيرة للجنة العراقية - الكويتية المشتركة، التي عقدت أعمالها موخرا، لمناقشة مذكرة التفاهم الخاصة بالحقول النفطية المشتركة بين البلدين"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية العراقية.يشار إلى أن النسخة الثانية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، عُقدت في الأردن، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، وأكد المشاركون فيها على ضرورة الوقوف إلى جانب العراق في مواجهة التحديات كافة، بما في ذلك الإرهاب، بالإضافة إلى دعم جهود بغداد لتحقيق التنمية الاقتصادية.وبحسب البيان الختامي الذي صدر في ختام أعمال المؤتمر، ونقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فقد "أكد المشاركون وقوفهم إلى جانب العراق في مواجهة جميع التحديات، بما ذلك تحدي الإرهاب".وشدد البيان على أن "تحقيق التنمية الاقتصادية ونجاح مشاريع التعاون الإقليمي يتطلبان علاقات إقليمية بناءة قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".وأضاف البيان: "شدد المشاركون على دعمهم جهود العراق لتحقيق التنمية الشاملة والعمل على بناء التكامل الاقتصادي".وأكد المشاركون في هذا السياق على "أهمية آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق والمشاريع الاقتصادية التي اتفق عليها في سياقها، بما في ذلك مشاريع الربط الكهربائي بينها".

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