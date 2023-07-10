https://sputnikarabic.ae/20230710/القوات-الأمريكية-تواصل-سرقة-النفط-من-حقول-الجزيرة-السورية-1078928516.html
القوات الأمريكية تواصل سرقة النفط من حقول الجزيرة السورية
القوات الأمريكية تواصل سرقة النفط من حقول الجزيرة السورية
أخرجت القوات الأمريكية 39 صهريجاً محملاً بالنفط السوري الذي سرقته بالتشارك مع ميليشيا "قسد" المرتبطة بها، من حقول الجزيرة إلى قواعدها في العراق، وذلك عبر معبر... 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T16:18+0000
2023-07-10T16:18+0000
2023-07-10T16:18+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصادر محلية من منطقة اليعربية أن "رتلاً مؤلفاً من 39 صهريجاً معبأة بالنفط السوري المسروق ترافقه عدد من السيارات العسكرية لحمايته أخرجته قوات الاحتلال الأمريكي إلى إقليم شمال العراق عبر معبر المحمودية غير الشرعي أقصى الريف الشرقي للحسكة".وفي السياق نفسه، لفتت المصادر إلى أن القوات الأمريكية تواصل تعزيز قواعدها غير الشرعية في منطقة الجزيرة السورية، حيث "أدخلت 30 شاحنة وناقلات تحمل مادة الإسمنت ومواد لوجستية عبر معبر الوليد غير الشرعي في الريف الشرقي للمحافظة".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إن الأضرار التي لحقت بقطاعي النفط والغاز في البلاد من عام 2011 إلى عام 2022 بلغت 107 مليارات دولار، وتطلب دمشق هذا التعويض.يسيطر الجيش الأمريكي بشكل غير قانوني على مناطق في شمال وشمال شرقي سوريا في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز في سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20230705/الجيش-الأمريكي-يكثف-تدريباته-للمرتزقة-المنضمين-حديثا-إلى-ميليشياته-شرقي-سوريا-1078758606.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق
القوات الأمريكية تواصل سرقة النفط من حقول الجزيرة السورية
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أخرجت القوات الأمريكية 39 صهريجاً محملاً بالنفط السوري الذي سرقته بالتشارك مع ميليشيا "قسد" المرتبطة بها، من حقول الجزيرة إلى قواعدها في العراق، وذلك عبر معبر المحمودية غير الشرعي.
ونقلت وكالة
الأنباء السورية "سانا" عن مصادر محلية من منطقة اليعربية أن "رتلاً مؤلفاً من 39 صهريجاً معبأة بالنفط السوري المسروق ترافقه عدد من السيارات العسكرية لحمايته أخرجته قوات الاحتلال الأمريكي إلى إقليم شمال العراق عبر معبر المحمودية غير الشرعي أقصى الريف الشرقي للحسكة".
وفي السياق نفسه، لفتت المصادر إلى أن القوات الأمريكية تواصل تعزيز قواعدها غير الشرعية في منطقة الجزيرة السورية، حيث "أدخلت 30 شاحنة وناقلات تحمل مادة الإسمنت ومواد لوجستية عبر معبر الوليد غير الشرعي في الريف الشرقي للمحافظة".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إن الأضرار التي لحقت بقطاعي النفط والغاز في البلاد من عام 2011 إلى عام 2022 بلغت 107 مليارات دولار، وتطلب دمشق هذا التعويض.
يسيطر الجيش الأمريكي بشكل غير قانوني على مناطق في شمال وشمال شرقي سوريا في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز في سوريا.