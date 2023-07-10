https://sputnikarabic.ae/20230710/الكرملين-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-يترتب-عليه-عواقب-سلبية-على-الأمن-الأوروبي-1078911254.html

الكرملين: انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" يترتب عليه عواقب سلبية على الأمن الأوروبي

الكرملين: انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" يترتب عليه عواقب سلبية على الأمن الأوروبي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، له عواقب سلبية للغاية على الهيكل الأمني... 10.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-10T11:33+0000

2023-07-10T11:33+0000

2023-07-10T11:33+0000

روسيا

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وقال بيسكوف للصحفيين: "تعلمون الموقف الروسي الواضح والثابت، حول عضوية أوكرانيا في الناتو، التي ستكون لها عواقب سلبية للغاية على الهيكل الأمني الأوروبي المتداعي، وستشكل خطرًا مطلقا وتهديدًا لبلادنا".وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، الأسبوع الماضي، نقلًا عن مصادر في "الناتو"، أنه في قمة الحلف المزمع عقدها في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو/ تموز الجاري، تعتزم ألمانيا الضغط من أجل تأجيل انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"؛ خوفا من صراع مباشر مع روسيا.ولاحقا، قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، يوم أمس الأحد، إن الولايات المتحدة وألمانيا تتعرضان لضغوط شديدة من الحلفاء في "الناتو"، بسبب عدم تقديم الدعم الكافي لانضمام أوكرانيا إلى الحلف.وتنعقد قمة "الناتو"، يومي 11 و12 يوليو الجاري، التي سيحضرها جميع قادة دول الحلف بمن في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن.وفي وقت سابق، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن أوكرانيا لن تصبح عضوا في "الناتو"، خلال القمة المقبلة للحلف في فيلنيوس.

https://sputnikarabic.ae/20230710/إعلام-ألمانيا-والولايات-المتحدة-تعارضان-طلب-أوكرانيا-الرسمي-لعضوية-الناتو-1078905712.html

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