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الكرملين: بوتين اجتمع مع بريغوجين و35 قائدا في "فاغنر"
الكرملين: بوتين اجتمع مع بريغوجين و35 قائدا في "فاغنر"
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتمع مع قادة "فاغنر" الذين أكدوا استعدادهم مواصلة القتال من أجل... 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T10:31+0000
2023-07-10T11:03+0000
روسيا
العالم
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وقال بيسكوف إن هذا الاجتماع عقد في الكرملين في 29 يونيو/ حزيران، حيث دعا بوتين 35 قائدا من "فاغنر" بمن فيهم رئيس الشركة العسكرية يفغيني بريغوجين، حيث تمت مناقشة أحداث 24 يونيو.وأشار بيسكوف إلى أن تفاصيل هذا الاجتماع غير معروفة لكنه حدد الموضوعات التي تمت مناقشتها، وقال: "الشيء الوحيد الذي يمكننا قوله هو أن الرئيس قدم تقييمًا لأعمال الشركة في خلال العملية العسكرية الخاصة، كما قدم تقييمه لأحداث 24 يونيو".وأضاف بيسكوف: "استمع بوتين إلى التوضيحات المقدمة من قادة فاغنر (حول أحداث 24 يونيو) وعرض عليهم المزيد من خيارات التوظيف وخيارات العمل في المجال العسكري".
https://sputnikarabic.ae/20230710/مصدر-لـسبوتنيك-محادثات-بوتين-وأردوغان-المرتقبة-الأمل-الأخير-لـ-صفقة-الحبوب-1078898639.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الكرملين: بوتين اجتمع مع بريغوجين و35 قائدا في "فاغنر"

10:31 GMT 10.07.2023 (تم التحديث: 11:03 GMT 10.07.2023)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتمع مع قادة "فاغنر" الذين أكدوا استعدادهم مواصلة القتال من أجل وطنهم وأنهم من أنصار الرئيس الروسي المخلصين.
وقال بيسكوف إن هذا الاجتماع عقد في الكرملين في 29 يونيو/ حزيران، حيث دعا بوتين 35 قائدا من "فاغنر" بمن فيهم رئيس الشركة العسكرية يفغيني بريغوجين، حيث تمت مناقشة أحداث 24 يونيو.
"في الواقع، عقد الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) هذا الاجتماع، ودعا إليه 35 شخصا، جميع قادة مفارز وإدارة الشركة، بما في ذلك بريغوجين نفسه. لقد عقد هذا الاجتماع في الكرملين في 29 يونيو. واستمر قرابة ثلاث ساعات".
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)
لقاء بوتين وأردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
مصدر لـ"سبوتنيك": محادثات بوتين وأردوغان المرتقبة الأمل الأخير لـ" صفقة الحبوب"
05:02 GMT
وأشار بيسكوف إلى أن تفاصيل هذا الاجتماع غير معروفة لكنه حدد الموضوعات التي تمت مناقشتها، وقال: "الشيء الوحيد الذي يمكننا قوله هو أن الرئيس قدم تقييمًا لأعمال الشركة في خلال العملية العسكرية الخاصة، كما قدم تقييمه لأحداث 24 يونيو".

"أكدوا (قادة فاغنر) أنهم من أشد المؤيدين لرئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة. كما قالوا إنهم على استعداد كامل لمواصلة القتال من أجل الوطن الأم".

المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)
وأضاف بيسكوف: "استمع بوتين إلى التوضيحات المقدمة من قادة فاغنر (حول أحداث 24 يونيو) وعرض عليهم المزيد من خيارات التوظيف وخيارات العمل في المجال العسكري".
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