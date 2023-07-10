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https://sputnikarabic.ae/20230710/اللجنة-الدولية-للصليب-الأحمر-تعلق-على-نقل-قذائف-عنقودية-إلى-أوكرانيا-1078917580.html
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلق على نقل قذائف عنقودية إلى أوكرانيا
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلق على نقل قذائف عنقودية إلى أوكرانيا
أعلنت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فاطمة ساتور، أن المنظمة تعتبر الذخائر العنقودية تشكل خطرًا جسيمًا على السكان المدنيين والأطفال لسنوات عديدة... 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T13:21+0000
2023-07-10T13:21+0000
العالم
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وأشارت ساتور، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إلى أنه بغض النظر عن مكان استخدام هذه الأسلحة، فإنه لها عواقب إنسانية خطيرة على المجتمعات لسنوات عديدة مقبلة.وتابعت: "لقد رأينا مرات عديدة في جميع أنحاء العالم كيف يمكن للأطفال أن يخطئوا في اعتبارهم (القنبلة) على أنها لعبة، ويعانون من إصابات غيرت حياتهم".وأضافت أن "القتل والتشويه العشوائي والتسبب في معاناة إنسانية واسعة النطاق، يعرقل العودة الآمنة للنازحين بسبب الحرب إلى ديارهم والمزارعين إلى حقولهم لسنوات إن لم يكن عقودًا بعد انتهاء النزاعات".
https://sputnikarabic.ae/20230709/البيت-الأبيض-أوكرانيا-قدمت-ضمانات-بعدم-استخدام-الذخائر-العنقودية-على-الأراضي-الروسية-1078896053.html
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العالم

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلق على نقل قذائف عنقودية إلى أوكرانيا

13:21 GMT 10.07.2023
© Sputnik . Sergey Averin /  / الانتقال إلى بنك الصورالصليب الأحمر
الصليب الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
© Sputnik . Sergey Averin /
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أعلنت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فاطمة ساتور، أن المنظمة تعتبر الذخائر العنقودية تشكل خطرًا جسيمًا على السكان المدنيين والأطفال لسنوات عديدة مقبلة.
وأشارت ساتور، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إلى أنه بغض النظر عن مكان استخدام هذه الأسلحة، فإنه لها عواقب إنسانية خطيرة على المجتمعات لسنوات عديدة مقبلة.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البيت الأبيض: أوكرانيا قدمت ضمانات بعدم استخدام الذخائر العنقودية على الأراضي الروسية
أمس, 20:24 GMT
وتابعت: "لقد رأينا مرات عديدة في جميع أنحاء العالم كيف يمكن للأطفال أن يخطئوا في اعتبارهم (القنبلة) على أنها لعبة، ويعانون من إصابات غيرت حياتهم".
وأضافت أن "القتل والتشويه العشوائي والتسبب في معاناة إنسانية واسعة النطاق، يعرقل العودة الآمنة للنازحين بسبب الحرب إلى ديارهم والمزارعين إلى حقولهم لسنوات إن لم يكن عقودًا بعد انتهاء النزاعات".
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