https://sputnikarabic.ae/20230710/اللجنة-الدولية-للصليب-الأحمر-تعلق-على-نقل-قذائف-عنقودية-إلى-أوكرانيا-1078917580.html

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلق على نقل قذائف عنقودية إلى أوكرانيا

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلق على نقل قذائف عنقودية إلى أوكرانيا

أعلنت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فاطمة ساتور، أن المنظمة تعتبر الذخائر العنقودية تشكل خطرًا جسيمًا على السكان المدنيين والأطفال لسنوات عديدة... 10.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-10T13:21+0000

2023-07-10T13:21+0000

2023-07-10T13:21+0000

العالم

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وأشارت ساتور، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إلى أنه بغض النظر عن مكان استخدام هذه الأسلحة، فإنه لها عواقب إنسانية خطيرة على المجتمعات لسنوات عديدة مقبلة.وتابعت: "لقد رأينا مرات عديدة في جميع أنحاء العالم كيف يمكن للأطفال أن يخطئوا في اعتبارهم (القنبلة) على أنها لعبة، ويعانون من إصابات غيرت حياتهم".وأضافت أن "القتل والتشويه العشوائي والتسبب في معاناة إنسانية واسعة النطاق، يعرقل العودة الآمنة للنازحين بسبب الحرب إلى ديارهم والمزارعين إلى حقولهم لسنوات إن لم يكن عقودًا بعد انتهاء النزاعات".

https://sputnikarabic.ae/20230709/البيت-الأبيض-أوكرانيا-قدمت-ضمانات-بعدم-استخدام-الذخائر-العنقودية-على-الأراضي-الروسية-1078896053.html

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