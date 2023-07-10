https://sputnikarabic.ae/20230710/اندلاع-حريق-داخل-مصفاة-نفط-في-بندر-عباس-جنوبي-إيران-فيديو-1078922300.html
اندلاع حريق داخل مصفاة نفط في بندر عباس جنوبي إيران... فيديو
اندلاع حريق داخل مصفاة نفط في بندر عباس جنوبي إيران... فيديو
اندلع حريق، اليوم الاثنين، في مصفاة نفط في مدينة بندر عباس جنوبي إيران. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T14:49+0000
2023-07-10T14:49+0000
2023-07-10T14:49+0000
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وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن "النيران اشتعلت في 3 صهاريج للمنتجات النفطية تابعة لشركة أفتاب لتكرير النفط في منطقة صناعية في مدينة بندر عباس الساحلية جنوبي إيران".وكانت إيران شهدت في مايو/ أيار الماضي، اندلاع حريق هائل في محطة "عباسبو" للطاقة، غربي مدينة أصفهان الإيرانية.وحسب وكالة "مهر"، قالت السلطات الإيرانية إن "الحريق اندلع، عصر اليوم، في أحد أبراج التبريد في محطة توليد الكهرباء في أصفهان".وتتكون محطة الطاقة الحرارية في أصفهان، من 5 وحدات بطاقة توليد إجمالية تبلغ 830 ميغاوات.ويتصل برج التبريد الذي اشتعلت فيه النيران، بوحدة تصل طاقتها الإنتاجية القصوى إلى 320 ميغاوات.
https://sputnikarabic.ae/20221113/إيران-حريق-في-مصنع-كيماويات-يسفر-عن-إصابة-15-شخصا-1070123821.html
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إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
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اندلاع حريق داخل مصفاة نفط في بندر عباس جنوبي إيران... فيديو
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اندلع حريق، اليوم الاثنين، في مصفاة نفط في مدينة بندر عباس جنوبي إيران.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن "النيران اشتعلت في 3 صهاريج للمنتجات النفطية تابعة لشركة أفتاب لتكرير النفط في منطقة صناعية في مدينة بندر عباس الساحلية جنوبي إيران".
وكانت إيران شهدت في مايو/ أيار الماضي، اندلاع حريق هائل
في محطة "عباسبو" للطاقة، غربي مدينة أصفهان الإيرانية.
وحسب وكالة
"مهر"، قالت السلطات الإيرانية إن "الحريق اندلع، عصر اليوم، في أحد أبراج التبريد في محطة توليد الكهرباء في أصفهان".
13 نوفمبر 2022, 15:56 GMT
وتتكون محطة الطاقة الحرارية في أصفهان
، من 5 وحدات بطاقة توليد إجمالية تبلغ 830 ميغاوات.
ويتصل برج التبريد الذي اشتعلت فيه النيران، بوحدة تصل طاقتها الإنتاجية القصوى إلى 320 ميغاوات.