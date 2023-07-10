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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230710/بوشيلين-يكشف-الوضع-الميداني-على-محور-كراسني-ليمان-1078901770.html
سلطات دونيتسك: القوات الروسية تحسن مواقعها في كراسني ليمان
سلطات دونيتسك: القوات الروسية تحسن مواقعها في كراسني ليمان
قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن الوحدات الروسية قامت بتحسين موقعها على محور كراسني ليمان. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T07:55+0000
2023-07-10T08:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأفاد بوشيلين: "هناك تحسينات كبيرة في مواقع الوحدات العسكرية الروسية على محور كراسني ليمان".وأفاد رئيس المكتب الصحفي لقوات مجموعة "المركز" في الجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، يوم أمس الأحد، بأن الطيران الروسي قصف ثلاث نقاط انتشار مؤقتة ومستودعا للذخيرة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان، وكذلك مواقع تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230707/المدفعية-الروسية-تدمر-ناقلة-جنود-مدرعة-إم-113-أمريكية-مع-عسكريين-أوكرانيين-1078815477.html
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العالم
العالم

سلطات دونيتسك: القوات الروسية تحسن مواقعها في كراسني ليمان

07:55 GMT 10.07.2023 (تم التحديث: 08:00 GMT 10.07.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن الوحدات الروسية قامت بتحسين موقعها على محور كراسني ليمان.
وأفاد بوشيلين: "هناك تحسينات كبيرة في مواقع الوحدات العسكرية الروسية على محور كراسني ليمان".

وأضاف أيضا أنه تم تدمير عدد كبير نسبيا من القوة البشرية والمعدات للعدو.

المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر تجمعات القوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك
7 يوليو, 02:32 GMT
وأفاد رئيس المكتب الصحفي لقوات مجموعة "المركز" في الجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، يوم أمس الأحد، بأن الطيران الروسي قصف ثلاث نقاط انتشار مؤقتة ومستودعا للذخيرة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان، وكذلك مواقع تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية.
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