https://sputnikarabic.ae/20230710/بوشيلين-يكشف-الوضع-الميداني-على-محور-كراسني-ليمان-1078901770.html
سلطات دونيتسك: القوات الروسية تحسن مواقعها في كراسني ليمان
سلطات دونيتسك: القوات الروسية تحسن مواقعها في كراسني ليمان
قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن الوحدات الروسية قامت بتحسين موقعها على محور كراسني ليمان. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T07:55+0000
2023-07-10T07:55+0000
2023-07-10T08:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأفاد بوشيلين: "هناك تحسينات كبيرة في مواقع الوحدات العسكرية الروسية على محور كراسني ليمان".وأفاد رئيس المكتب الصحفي لقوات مجموعة "المركز" في الجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، يوم أمس الأحد، بأن الطيران الروسي قصف ثلاث نقاط انتشار مؤقتة ومستودعا للذخيرة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان، وكذلك مواقع تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230707/المدفعية-الروسية-تدمر-ناقلة-جنود-مدرعة-إم-113-أمريكية-مع-عسكريين-أوكرانيين-1078815477.html
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العالم
سلطات دونيتسك: القوات الروسية تحسن مواقعها في كراسني ليمان
07:55 GMT 10.07.2023 (تم التحديث: 08:00 GMT 10.07.2023) تابعنا عبر
قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن الوحدات الروسية قامت بتحسين موقعها على محور كراسني ليمان.
وأضاف أيضا أنه تم تدمير عدد كبير نسبيا من القوة البشرية والمعدات للعدو.
وأفاد رئيس المكتب الصحفي لقوات مجموعة "المركز" في الجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، يوم أمس الأحد، بأن الطيران الروسي قصف ثلاث نقاط انتشار مؤقتة ومستودعا للذخيرة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان
، وكذلك مواقع تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية.