https://sputnikarabic.ae/20230710/تدريبات-المتخصصين-لإزالة-الألغام-في-مقاطعة-موسكو-1078900377.html

تدريبات المتخصصين لإزالة الألغام في مقاطعة موسكو

تدريبات المتخصصين لإزالة الألغام في مقاطعة موسكو

تجري في المركز التدريبي الـ66 التابع للقوات الهندسية، في مقاطعة موسكو، تدريبات للعسكريين الروس على إزالة الألغام للعمل لاحقا في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. 10.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-10T08:28+0000

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ويتدرب العسكريون باستخدام النظام الروبوتي التقني لإزالة الألغام "أوران - 6"، أو كما يسمونه أيضا - "الاختصاصي الآلي لإزالة الألغام".تابع المزيد على صفحة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

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