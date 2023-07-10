https://sputnikarabic.ae/20230710/تدريبات-المتخصصين-لإزالة-الألغام-في-مقاطعة-موسكو-1078900377.html
تدريبات المتخصصين لإزالة الألغام في مقاطعة موسكو
تدريبات المتخصصين لإزالة الألغام في مقاطعة موسكو
تجري في المركز التدريبي الـ66 التابع للقوات الهندسية، في مقاطعة موسكو، تدريبات للعسكريين الروس على إزالة الألغام للعمل لاحقا في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T08:28+0000
2023-07-10T08:28+0000
2023-07-10T08:30+0000
وسائط متعددة
صور
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ويتدرب العسكريون باستخدام النظام الروبوتي التقني لإزالة الألغام "أوران - 6"، أو كما يسمونه أيضا - "الاختصاصي الآلي لإزالة الألغام".تابع المزيد على صفحة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
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تدريبات المتخصصين لإزالة الألغام في مقاطعة موسكو
08:28 GMT 10.07.2023 (تم التحديث: 08:30 GMT 10.07.2023) تابعنا عبر
تجري في المركز التدريبي الـ66 التابع للقوات الهندسية، في مقاطعة موسكو، تدريبات للعسكريين الروس على إزالة الألغام للعمل لاحقا في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
ويتدرب العسكريون باستخدام النظام الروبوتي التقني لإزالة الألغام "أوران - 6"، أو كما يسمونه أيضا - "الاختصاصي الآلي لإزالة الألغام".
© Sputnik . Alexander Melnikov / الانتقال إلى بنك الصور
تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
© Sputnik . Alexander Melnikov / الانتقال إلى بنك الصور
نظام إزالة الألغام الروبوتي "أوران -6" (روبوت صابر) للأفراد العسكريين في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
نظام إزالة الألغام الروبوتي "أوران -6" (روبوت صابر) للأفراد العسكريين في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
© Sputnik . Alexander Melnikov / الانتقال إلى بنك الصور
تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
© Sputnik . Alexander Melnikov / الانتقال إلى بنك الصور
نظام إزالة الألغام الروبوتي "أوران -6" (روبوت صابر) للأفراد العسكريين في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
نظام إزالة الألغام الروبوتي "أوران -6" (روبوت صابر) للأفراد العسكريين في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
© Sputnik . Alexander Melnikov / الانتقال إلى بنك الصور
تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
© Sputnik . Alexander Melnikov / الانتقال إلى بنك الصور
تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
© Sputnik . Alexander Melnikov / الانتقال إلى بنك الصور
تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب الـ 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو، للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة.