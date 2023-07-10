https://sputnikarabic.ae/20230710/تو---95-إم-إس-قاذفة-استراتيجية-روسية-بقدرات-خارقة-1078924588.html
"تو - 95 إم إس"... قاذفة استراتيجية روسية بقدرات خارقة
"تو - 95 إم إس"... قاذفة استراتيجية روسية بقدرات خارقة
تمثل "تو - 95 إم إس" نسخة مطورة من قاذفة الصواريخ الاستراتيجية الروسية "تو - 95"، التي صنعها الاتحاد السوفيتي في خمسينيات القرن الماضي، ويطلق عليها حلف شمال... 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T15:08+0000
2023-07-10T15:08+0000
2023-07-10T15:08+0000
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وتم تصميم "تو - 95 إم إس" لتحمل الصواريخ المجنحة بعيدة المدى لإطلاقها من الجو، وتعمل بـ 4 محركات مراوح توربينية موزعة على الجناحين ويمكنها التزود بالوقود في الجو.
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انفوجرافيك, инфографика
"تو - 95 إم إس"... قاذفة استراتيجية روسية بقدرات خارقة
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تمثل "تو - 95 إم إس" نسخة مطورة من قاذفة الصواريخ الاستراتيجية الروسية "تو - 95"، التي صنعها الاتحاد السوفيتي في خمسينيات القرن الماضي، ويطلق عليها حلف شمال الأطلسي "الناتو" اسم "الدب" الروسي.
وتم تصميم "تو - 95 إم إس" لتحمل الصواريخ المجنحة بعيدة المدى لإطلاقها من الجو، وتعمل بـ 4 محركات مراوح توربينية موزعة على الجناحين ويمكنها التزود بالوقود في الجو.