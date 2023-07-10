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https://sputnikarabic.ae/20230710/حصد-100-ميدالية-عالمية-لمصر-طارق-عباس-من-تحدي-الإعاقة-إلى-تدريب-الأصحاء-صور-1078915940.html
حصد 100 ميدالية عالمية لمصر... طارق عباس من تحدي الإعاقة إلى "تدريب الأصحاء".. صور
حصد 100 ميدالية عالمية لمصر... طارق عباس من تحدي الإعاقة إلى "تدريب الأصحاء".. صور
يوزع البطل العالمي والأولمبي المصري، طارق عباس، الذي حصد 100 ميدالية عالمية لبلده، ابتساماته ونصائحه للجميع، ويحتفي به الأطفال في ملاعب "تيوليب" في منطقة... 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T12:41+0000
2023-07-10T12:41+0000
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وتزخر السيرة الذاتية لطارق عباس، بأنه لاعب منتخب مصر للسباحة، ولاعب منتخب مصر للريشة الطائرة، وكذلك لاعب منتخب مصر للتنس الأرضي للكراسي المتحركة، ومدرب لعبة التنس للأصحاء ومتحدي الإعاقة.صدفة جعلته يتحدى الإعاقةيروي طارق لـ"سبوتنيك"، أنه بدأ قصته بالصدفة عندما كان في سن 7 سنوات، مشيرا إلى أنه كان طفلا مصابا بشلل الأطفال، ومثل أي طفل كان يلعب مع أقرانه الأطفال، لكنهم كانوا يتجنبون اللعب معه بسبب بطء حركته، وإعاقته للعبهم.وقال متذكرا: "في يوم من الأيام، سألت والدة أحد الأطفال الذي يلعبون معي عن غيابهم، فأخبرتني أنهم توجهوا إلى حمام السباحة القريب من المنزل، وهنا شعرت بالحزن الشديد، لكنني بدأت من هذه اللحظة في تحدي نفسي، فتوجهت إلى حمام السباحة، وبمجرد أن بدأت أسبح لمسافة 25 متر، شعرت بأنني أثبت نفسي أمام أصدقائي، وفي زيارة لوزير التربية والتعليم إلى حمام السباحة، أختارني القائمون على الحمام لكي أقدم عرضا أمام الوزير، وكنت أول طفل مصري معاق يقوم بذلك، وبعدها وقع اختيار نادي الزمالك علي لخوض تجربة احتراف رياضة السباحة والانضمام لفريقه".ويضيف طارق عباس، بحماس شديد:أول سباح مصري يخوض منافسات 6 سباقات متنوعة في السباحة في الأولمبيادوتابع عباس: "بعد ذلك بدأت حلما آخر، وخضت تمرينات كثيرة، لأتأهل لتمثيل مصر في أولمبياد أتلانتا 1966، وحققت المركز السادس، وكنت أول سباح مصري يخوض منافسات 6 سباقات متنوعة بالسباحة في الأولمبياد".مشواره مع التنسيشير البطل العالمي والأوليمبي، طارق عباس، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى إلى رحلة التنس معه بدأت في عام 2001، وأنه مارس اللعبة على المستوى الاحترافي لمدة 17 عام، وبعد مرور عام واحد حاز على المركز الأول على مستوى أمريكا في لعبة التنس الأرضي للكراسي المتحركة، وبعد ذلك بدأت خوض بطولات دولية كثيرة وحصلت على عشرات الميداليات.طموح طارق عباس القادميرى طارق عباس أنه بعد أن حقق كل ما يطمح له كلاعب، قرر العودة إلى بلده مصر من أجل نشر اللعبة، وبالفعل أسس الاتحاد الخاص باللعبة، وخاض بطولات أفريقيا، وحاز على عدد من البطولات، ثم اتجه بعد ذلك إلى عالم التدريب، لإيمانه بأن أي رياضي قبل أن ينهي مشواره الاحترافي لابد أن ينقل خبراته لآخرين، فبدأ في مساعدة وتدريب لاعبي التنس الأرضي للكراسي المتحركة في تونس وليبيا ومصر.ويضيف أنه بعد أن حقق رغباته فيما يخص لعبة التنس الأرضي للكراسي المتحركة، كلاعب ومدرب، فقد كشف عن قراره ببدء تجربة وتحدي جديدين، وهو بدء مشوار التدريب في لعبة التنس للأصحاء.
https://sputnikarabic.ae/20230410/أنس-جابر-تصبح-أول-عربية-تفوز-ببطولة-تشارلستون-المفتوحة-للتنس-1075730147.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, منوعات, مصر
تقارير سبوتنيك, حصري, منوعات, مصر

حصد 100 ميدالية عالمية لمصر... طارق عباس من تحدي الإعاقة إلى "تدريب الأصحاء".. صور

12:41 GMT 10.07.2023
© Sputnik . haytham Mahgoubالبطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس
البطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
© Sputnik . haytham Mahgoub
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حصري
يوزع البطل العالمي والأولمبي المصري، طارق عباس، الذي حصد 100 ميدالية عالمية لبلده، ابتساماته ونصائحه للجميع، ويحتفي به الأطفال في ملاعب "تيوليب" في منطقة التجمع الخامس في القاهرة، جالسا على كرسي متحرك وبزي رياضي كامل.
وتزخر السيرة الذاتية لطارق عباس، بأنه لاعب منتخب مصر للسباحة، ولاعب منتخب مصر للريشة الطائرة، وكذلك لاعب منتخب مصر للتنس الأرضي للكراسي المتحركة، ومدرب لعبة التنس للأصحاء ومتحدي الإعاقة.
صدفة جعلته يتحدى الإعاقة
يروي طارق لـ"سبوتنيك"، أنه بدأ قصته بالصدفة عندما كان في سن 7 سنوات، مشيرا إلى أنه كان طفلا مصابا بشلل الأطفال، ومثل أي طفل كان يلعب مع أقرانه الأطفال، لكنهم كانوا يتجنبون اللعب معه بسبب بطء حركته، وإعاقته للعبهم.
وقال متذكرا: "في يوم من الأيام، سألت والدة أحد الأطفال الذي يلعبون معي عن غيابهم، فأخبرتني أنهم توجهوا إلى حمام السباحة القريب من المنزل، وهنا شعرت بالحزن الشديد، لكنني بدأت من هذه اللحظة في تحدي نفسي، فتوجهت إلى حمام السباحة، وبمجرد أن بدأت أسبح لمسافة 25 متر، شعرت بأنني أثبت نفسي أمام أصدقائي، وفي زيارة لوزير التربية والتعليم إلى حمام السباحة، أختارني القائمون على الحمام لكي أقدم عرضا أمام الوزير، وكنت أول طفل مصري معاق يقوم بذلك، وبعدها وقع اختيار نادي الزمالك علي لخوض تجربة احتراف رياضة السباحة والانضمام لفريقه".
ويضيف طارق عباس، بحماس شديد:

من هنا بدأت قصة كفاحي مع السباحة، وبدأت بالسباحة للمسافات الطويلة، وتم اختياري لمنتخب مصر، وخضت منافسات كأس العالم بمدينة ميامي بأمريكا في سن 15 عام، وأحرزت 3 ميداليات ذهبية.

أول سباح مصري يخوض منافسات 6 سباقات متنوعة في السباحة في الأولمبياد
وتابع عباس: "بعد ذلك بدأت حلما آخر، وخضت تمرينات كثيرة، لأتأهل لتمثيل مصر في أولمبياد أتلانتا 1966، وحققت المركز السادس، وكنت أول سباح مصري يخوض منافسات 6 سباقات متنوعة بالسباحة في الأولمبياد".
© Sputnik . haytham Mahgoubالبطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس
البطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . haytham Mahgoub
البطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس
© Sputnik . haytham Mahgoubالبطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس
البطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . haytham Mahgoub
البطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس
© Sputnik . haytham Mahgoubالبطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس
البطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . haytham Mahgoub
البطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس
© Sputnik . haytham Mahgoubالبطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس
البطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . haytham Mahgoub
البطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس
© Sputnik . haytham Mahgoubالبطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس
البطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . haytham Mahgoub
البطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس
© Sputnik . haytham Mahgoubالبطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس
البطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . haytham Mahgoub
البطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس
© Sputnik . haytham Mahgoubالبطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس
البطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . haytham Mahgoub
البطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس
© Sputnik . haytham Mahgoubالبطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس
البطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . haytham Mahgoub
البطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس
© Sputnik . haytham Mahgoubالبطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس
البطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . haytham Mahgoub
البطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس
© Sputnik . haytham Mahgoubالبطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس
البطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . haytham Mahgoub
البطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس
1/10
© Sputnik . haytham Mahgoub
البطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس
2/10
© Sputnik . haytham Mahgoub
البطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس
3/10
© Sputnik . haytham Mahgoub
البطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس
4/10
© Sputnik . haytham Mahgoub
البطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس
5/10
© Sputnik . haytham Mahgoub
البطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس
6/10
© Sputnik . haytham Mahgoub
البطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس
7/10
© Sputnik . haytham Mahgoub
البطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس
8/10
© Sputnik . haytham Mahgoub
البطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس
9/10
© Sputnik . haytham Mahgoub
البطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس
10/10
© Sputnik . haytham Mahgoub
البطل العالمي والأوليمبي المصري، طارق عباس
مشواره مع التنس
يشير البطل العالمي والأوليمبي، طارق عباس، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى إلى رحلة التنس معه بدأت في عام 2001، وأنه مارس اللعبة على المستوى الاحترافي لمدة 17 عام، وبعد مرور عام واحد حاز على المركز الأول على مستوى أمريكا في لعبة التنس الأرضي للكراسي المتحركة، وبعد ذلك بدأت خوض بطولات دولية كثيرة وحصلت على عشرات الميداليات.
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طموح طارق عباس القادم
يرى طارق عباس أنه بعد أن حقق كل ما يطمح له كلاعب، قرر العودة إلى بلده مصر من أجل نشر اللعبة، وبالفعل أسس الاتحاد الخاص باللعبة، وخاض بطولات أفريقيا، وحاز على عدد من البطولات، ثم اتجه بعد ذلك إلى عالم التدريب، لإيمانه بأن أي رياضي قبل أن ينهي مشواره الاحترافي لابد أن ينقل خبراته لآخرين، فبدأ في مساعدة وتدريب لاعبي التنس الأرضي للكراسي المتحركة في تونس وليبيا ومصر.
ويضيف أنه بعد أن حقق رغباته فيما يخص لعبة التنس الأرضي للكراسي المتحركة، كلاعب ومدرب، فقد كشف عن قراره ببدء تجربة وتحدي جديدين، وهو بدء مشوار التدريب في لعبة التنس للأصحاء.
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