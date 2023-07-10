https://sputnikarabic.ae/20230710/خبير-أمريكا-تحاول-تجنيد-المسلحين-الأكراد-كمرتزقة-في-أوكرانيا-ضد-روسيا--1078919582.html
خبير: أمريكا تحاول تجنيد المسلحين الأكراد كمرتزقة في أوكرانيا ضد روسيا
خبير: أمريكا تحاول تجنيد المسلحين الأكراد كمرتزقة في أوكرانيا ضد روسيا
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T14:31+0000
2023-07-10T14:31+0000
2023-07-10T14:31+0000
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خبير: أمريكا تحاول تجنيد المسلحين الأكراد كمرتزقة في أوكرانيا ضد روسيا
خبير: أمريكا تحاول تجنيد المسلحين الأكراد كمرتزقة في أوكرانيا ضد روسيا
الجيش الأمريكي يرسل 650 مسلحا من "قسد" إلى أوكرانيا، وحول هذا الموضوع، يقول الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور كمال جفا، في حديث لبرنامجنا:ما دور الدول الخليجية في حل الأزمة الأوكرانية؟ وهو ما أجاب عنه الخبير بشؤون روسيا والقوقاز الدكتور باسل الحاج جاسم بقوله:وحول الميدان الأوكراني، قال الخبير بالشأن الأوروبي عبد المسيح الشامي:أردوغان: "لن نسمح في إفساد علاقتنا مع روسيا". وعن ذلك، قال الخبير بالشأن التركي مهند حافظ أوغلو:واشنطن تشارك في اجتماع "إيغاد" لحل الأزمة السودانية. حول هذا الموضوع، قالت عضو المجموعة السياسية والمدنية السودانية، الأستاذة انتصار محمد حسن، لبرنامجنا:تجدد الاحتجاجات المناهضة لخطة الإصلاح القضائي في إسرائيل، وعن ذلك، يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج:البطريرك الماروني بشارة الراعي يحذر المسؤولين اللبنانيين من التداعيات الخطيرة لاستمرار الشغور الرئاسي، ويقول الكاتب والمحلل السياسي جورج علم، بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: أمريكا تحاول تجنيد المسلحين الأكراد كمرتزقة في أوكرانيا ضد روسيا
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
الجيش الأمريكي يرسل 650 مسلحا من "قسد" إلى أوكرانيا، وحول هذا الموضوع، يقول الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور كمال جفا، في حديث لبرنامجنا:
للولايات المتحدة خبرة كبيرة في تجنيد المرتزقة، وخاصة في سوريا، وهي الآن تحاول تجنيد المسلحين الأكراد، مستغلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها، ليحاربوا إلى جانب النظام النازي في أوكرانيا ضد روسيا.
ما دور الدول الخليجية في حل الأزمة الأوكرانية؟ وهو ما أجاب عنه الخبير بشؤون روسيا والقوقاز الدكتور باسل الحاج جاسم بقوله:
دول الخليج كانت متوازنة تجاه كلا الطرفين وحققت السعودية والإمارات دورا فعالا في صفقة تبادل الأسرى بين كييف وموسكو.
وحول الميدان الأوكراني، قال الخبير بالشأن الأوروبي عبد المسيح الشامي:
الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة استنزف أسلحته الحديثة التي دمرتها روسيا بسهولة دون أن تستخدم ترسانتها الاستراتيجية بعد، فلذلك من الصعب أن ترضى واشنطن بالتفاوض وهي خاسرة وضعيفة، وما لا يعرفه الكثيرون أن القسم الأكبر من الإنفاق تدفعه أوروبا نيابة عن أمريكا.
أردوغان: "لن نسمح في إفساد علاقتنا مع روسيا". وعن ذلك، قال الخبير بالشأن التركي مهند حافظ أوغلو:
تركيا حريصة على علاقات جيدة مع روسيا ولكن التصريحات بشأن عضوية أوكرانيا في الناتو وتسليم قادة آزوف لكييف جاءت بسبب ضغوطات غربية كبيرة على أنقرة.
واشنطن تشارك في اجتماع "إيغاد" لحل الأزمة السودانية. حول هذا الموضوع، قالت عضو المجموعة السياسية والمدنية السودانية، الأستاذة انتصار محمد حسن، لبرنامجنا:
ستكون هناك نتيجة إيجابية في حالة واحدة، إذا كان هناك ضغط دولي على المتحاربين ليستجيبوا للنداءات بفتح المسارات الآمنة والجلوس للتفاوض ويتوجب وجود مسار سياسي واضح، أما إذا استمر كل طرف بالتزمت برأيه فلن تكون هناك أي نتيجة.
تجدد الاحتجاجات المناهضة لخطة الإصلاح القضائي في إسرائيل، وعن ذلك، يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج:
الوضع الداخلي الإسرائيلي على الصعيد السياسي، متأزم بشكل كبير جدا، ما بين المعسكرين اليميني واليساري، والأول يحاول تمرير بعض التغيرات القضائية في تحجيم دور المحكمة العليا، وبالتالي الابتعاد عن الديمقراطية، وهذا الصراع قد يؤدي إلى حرب أهلية بين الطرفين.
البطريرك الماروني بشارة الراعي يحذر المسؤولين اللبنانيين من التداعيات الخطيرة لاستمرار الشغور الرئاسي، ويقول الكاتب والمحلل السياسي جورج علم، بهذا الصدد:
هناك إرادة داخلية ربما بتوجيه خارجي، لإبقاء الشغور الرئاسي، وتشكيل سياسة الأمر الواقع على الأرض، إلى حين أن تأتي تسوية خارجية، تحدد مستقبل لبنان.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...