https://sputnikarabic.ae/20230710/خبير-أمريكا-تحاول-تجنيد-المسلحين-الأكراد-كمرتزقة-في-أوكرانيا-ضد-روسيا--1078919582.html

خبير: أمريكا تحاول تجنيد المسلحين الأكراد كمرتزقة في أوكرانيا ضد روسيا

خبير: أمريكا تحاول تجنيد المسلحين الأكراد كمرتزقة في أوكرانيا ضد روسيا

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 10.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-10T14:31+0000

2023-07-10T14:31+0000

2023-07-10T14:31+0000

راديو

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خبير: أمريكا تحاول تجنيد المسلحين الأكراد كمرتزقة في أوكرانيا ضد روسيا خبير: أمريكا تحاول تجنيد المسلحين الأكراد كمرتزقة في أوكرانيا ضد روسيا

الجيش الأمريكي يرسل 650 مسلحا من "قسد" إلى أوكرانيا، وحول هذا الموضوع، يقول الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور كمال جفا، في حديث لبرنامجنا:ما دور الدول الخليجية في حل الأزمة الأوكرانية؟ وهو ما أجاب عنه الخبير بشؤون روسيا والقوقاز الدكتور باسل الحاج جاسم بقوله:وحول الميدان الأوكراني، قال الخبير بالشأن الأوروبي عبد المسيح الشامي:أردوغان: "لن نسمح في إفساد علاقتنا مع روسيا". وعن ذلك، قال الخبير بالشأن التركي مهند حافظ أوغلو:واشنطن تشارك في اجتماع "إيغاد" لحل الأزمة السودانية. حول هذا الموضوع، قالت عضو المجموعة السياسية والمدنية السودانية، الأستاذة انتصار محمد حسن، لبرنامجنا:تجدد الاحتجاجات المناهضة لخطة الإصلاح القضائي في إسرائيل، وعن ذلك، يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج:البطريرك الماروني بشارة الراعي يحذر المسؤولين اللبنانيين من التداعيات الخطيرة لاستمرار الشغور الرئاسي، ويقول الكاتب والمحلل السياسي جورج علم، بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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