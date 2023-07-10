https://sputnikarabic.ae/20230710/خبير-اقتصادي-سيكون-الانتقال-سلسا-لحاكمية-مصرف-لبنان-في-حال-لم-يقدم-نواب-الحاكم-استقالتهم-1078930069.html

خبير اقتصادي: سيكون الانتقال سلسا لحاكمية مصرف لبنان في حال لم يقدم نواب الحاكم استقالتهم

خبير اقتصادي: سيكون الانتقال سلسا لحاكمية مصرف لبنان في حال لم يقدم نواب الحاكم استقالتهم

تنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أواخر الشهر الحالي، من دون معرفة بعد إلى من سيؤول منصب الحاكمية، لا سيما بعد إصدار نواب الحاكم بيانًا لمّحوا خلاله إلى... 10.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-10T17:27+0000

2023-07-10T17:27+0000

2023-07-10T17:27+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103748/41/1037484125_0:277:3024:1978_1920x0_80_0_0_92326ee1ab05aea49601fbc55869f073.jpg

وفي السياق نفسه، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أنه لا تمديد للحاكم الحالي ولا تعيين لحاكم جديد، بل سيطلب من النائب الأول استلام مهام الحاكمية إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة نافذة.واعتبر الخبير في الأسواق المالية، نديم السبع، أنه وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، أوضح السبع: "اليوم نرى استقرارًا نقديًا في البلد، سعر صرف الليرة مستقر ونتحدث عن نوع من الاستقرار استطاع أن يفرضه مصرف لبنان نتيجة التعاميم التي أجراها، ونتيجة القطاع الخاص ودوره الإيجابي من خلال التأقلم مع الأزمة إضافة إلى قدوم موسم الصيف وقدوم المغتربين، وبالتالي أي صدمة سلبية في السلطة النقدية أو في الأسواق ستنعكس سلبيًا على السوق وعلى سعر صرف الليرة اللبنانية، وسيحصل تخبط نقدي في البلاد وباعتقادي سندخل في سيناريو سيء جدًا، ولكن أستبعدها ولا أتوقعها".وذكر السبع أن "الاقتصاد اللبناني اليوم تدولر، وبالتالي في حال رأينا ارتفاع صاروخي لسعر صرف الدولار في حال وقع لدينا فراغ في حاكمية مصرف لبنان ستستمر ما تبقى من العجلة الاقتصادية بالعمل لأنها استطاعت أن تتكيف مع الظروف الاستثنائية التي انوجدت منذ العام 2019 لليوم، خوفي الوحيد الذي من الممكن أن يحدث ضررًا للاقتصاد اللبناني هو في حال خروج النواب الأربعة من السلطة يعني فراغ كامل في حاكمية مصرف لبنان وإشكال قضائي بين القضاء اللبناني والمصارف اللبنانية، أو أن تلجأ المصارف إلى إضراب مفتوح بعد تحرك للمودعين هذا هو خوفي على الوضع الاقتصادي لأنه سيتوقف ما تبقى من العمل المصرفي وهنا يكون الضرر على الاقتصاد اللبناني نتيجة إغلاق المصارف اللبنانية".

https://sputnikarabic.ae/20230709/برلماني-لبناني-لـسبوتنيك-نواب-حاكم-مصرف-لبنان-ملزمون-بتسيير-الأعمال-تحت-طائلة-القانون-1078875881.html

https://sputnikarabic.ae/20230710/لبنان-يرد-على-الطلب-الإسرائيلي-بإزالة-خيمة--لـ-حزب-الله-على-الحدود-1078912345.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان